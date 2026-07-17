Google'ın yapay zekası sesiniz ve görüntünüzle video oluşturuyor

AI videonuzda kendiniz oynayabilirsiniz
Güncellemenin en öne çıkan yeniliği şüphesiz Personal Avatars (Kişisel Avatarlar) özelliği. Kullanıcılar bir selfie ile kısa bir ses kaydı yükleyerek görünüşlerini ve seslerini yansıtan dijital bir avatar oluşturabiliyor. Oluşturulan bu avatar, kullanıcı adına videolarda konuşabiliyor ve kamera karşısına geçmeye gerek kalmadan içerik hazırlanmasına olanak tanıyor.
Google, bu avatarların hesap sahibinin kimliğiyle ilişkilendirileceğini, Google hesabına bağlı çalışacağını ve kötüye kullanım riskini azaltmak amacıyla yalnızca ilgili hesap sahibi tarafından kullanılabileceğini belirtiyor.
Gemini Omni modeli eklendi
Google Vids'e eklenen bir diğer önemli yenilik ise şirketin çok modlu yapay zeka modeli Gemini Omni oldu. Yeni model sayesinde kullanıcılar yalnızca bir metin istemi (prompt) yazıp referans görseller yükleyerek istedikleri videoyu oluşturabiliyor.
Gemini Omni, metin ve görsel girdilerini birlikte işleyerek bunları tek bir video içerisinde birleştiriyor. Bunun yanında mevcut videolar üzerinde de çeşitli düzenlemeler yapılabiliyor. Kullanıcılar video arka planını değiştirebiliyor, ışıklandırmayı iyileştirebiliyor ve farklı görsel efektler ekleyerek içeriklerini düzenleyebiliyor.
Bunlarla birlikte Gemini Omni'nin adım adım düzenleme desteği sayesinde kullanıcılar yaptıkları değişiklikleri aşamalı olarak uygulayabiliyor. Böylece küçük bir hata nedeniyle tüm projeyi silip baştan oluşturmak gerekmiyor.
Google Vids’in kapsamı genişliyor
Google Vids ilk olarak yapay zeka destekli kurumsal sunum ve iş yeri iletişim içerikleri hazırlamaya yönelik bir araç olarak kullanıma sunulmuştu. Yeni güncellemelerle birlikte platform, çok daha kapsamlı bir video oluşturma çözümüne dönüşüyor.
Ayrıca Google, oluşturulan yapay zeka videolarında şeffaflığı korumak amacıyla görünmez SynthID filigranı kullanılacağını açıkladı. Bu dijital işaretleme, içeriğin yapay zeka tarafından üretildiğinin tespit edilebilmesini sağlıyor.
Gemini Omni ve kişisel avatarlar, Google AI Pro ve Ultra abonelerine sunuluyor. Ek Google, olarak kişisel avatar özelliğinin şimdilik yalnızca belirli bölgelerde yaşayan ve 18 yaşını doldurmuş kullanıcılar için erişime açılacağını belirtti.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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