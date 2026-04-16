Pegasus casus yazılımı habersiz mesaj gönderebiliyor mu?

Tam Boyutta Gör ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş adeta bir teknoloji savaşına dönüştü. Sahada teknolojilerin mücadele etmesinin yanında büyük bir manipülasyon operasyonu da yine gizli teknolojiler aracılığı ile yürütülüyor. Bunlardan birisi Pegasus yazılımı.

Pegasus yazılımı yeniden gündemde

İsrail kökenli NSO Group tarafından geliştirilen Pegasus adındaki casus yazılım yıllar önce gündeme gelmişti. Hükümetlerin telefonlara kolay bir şekilde sızmasını sağlayan bu yazılımın büyük insan hakları ihlallerine sebep olduğu ifade edilmişti. Görünen o ki bundan daha fazlası var.

Geçtiğimiz haftalarda İran sınırları içerisinde düşen bir ABD F-15E uçağının pilotunun kurtarılma operasyonu gündeme oturmuştu. İngiliz medyasına göre ABD istihbaratı CIA, Pegasus yazılımını kullanarak İran Devrim Muhafızlarının birbirine WhatsApp veya Signal üzerinden sahte mesajlar göndermesini sağladı. Bu mesajlarda pilotun yerinin yanlış bir şekilde verildi ya da pilotun yakalandığı ve İran birliklerine teslim edildiği bilgileri yayıldı. Haliyle bu mesajı gören Devrim Muhafızları da operasyon esnasında yanlış yönlendirildi ve pilot bu şekilde kurtarıldı.

Haber doğrulanmamış olsa da CIA'in Pegasus yazılımını veri toplamak ve düşman cihazlarını ele geçirmek için sıkça kullandığı biliniyor. Özellikle OpenAI gibi firmaların yapay zekâ desteği ile kalp atışlarını bile tespit edebilecek derecede geliştirilen bu tür yazılımların modern savaşlarda en büyük avantaj haline geleceği belirtiliyor.

