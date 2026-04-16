Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Pegasus casus yazılımı habersiz mesaj gönderebiliyor mu?

    İsrail kökenli NSO Group tarafından geliştirilen Pegasus casus yazılımı ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşta yeniden gündeme geldi. Üstelik eskisinden çok daha gelişmiş bir şekilde. 

    Pegasus Tam Boyutta Gör
    ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş adeta bir teknoloji savaşına dönüştü. Sahada teknolojilerin mücadele etmesinin yanında büyük bir manipülasyon operasyonu da yine gizli teknolojiler aracılığı ile yürütülüyor. Bunlardan birisi Pegasus yazılımı.

    Pegasus yazılımı yeniden gündemde

    İsrail kökenli NSO Group tarafından geliştirilen Pegasus adındaki casus yazılım yıllar önce gündeme gelmişti. Hükümetlerin telefonlara kolay bir şekilde sızmasını sağlayan bu yazılımın büyük insan hakları ihlallerine sebep olduğu ifade edilmişti. Görünen o ki bundan daha fazlası var.

    Geçtiğimiz haftalarda İran sınırları içerisinde düşen bir ABD F-15E uçağının pilotunun kurtarılma operasyonu gündeme oturmuştu. İngiliz medyasına göre ABD istihbaratı CIA, Pegasus yazılımını kullanarak İran Devrim Muhafızlarının birbirine WhatsApp veya Signal üzerinden sahte mesajlar göndermesini sağladı. Bu mesajlarda pilotun yerinin yanlış bir şekilde verildi ya da pilotun yakalandığı ve İran birliklerine teslim edildiği bilgileri yayıldı. Haliyle bu mesajı gören Devrim Muhafızları da operasyon esnasında yanlış yönlendirildi ve pilot bu şekilde kurtarıldı.

    Haber doğrulanmamış olsa da CIA'in Pegasus yazılımını veri toplamak ve düşman cihazlarını ele geçirmek için sıkça kullandığı biliniyor. Özellikle OpenAI gibi firmaların yapay zekâ desteği ile kalp atışlarını bile tespit edebilecek derecede geliştirilen bu tür yazılımların modern savaşlarda en büyük avantaj haline geleceği belirtiliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Usain Bolt'un hızına yaklaşan insansı robot

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    benzinli araca dizel konması ne kadar masraf dişi kedim kısırlaştırıldıktan sonra öldü 250 bin tl araba önerisi eczacılık okumak mantıklı mı call of duty 1

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno13 F
    OPPO Reno13 F
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    I-LIFE ZedAir CX7
    I-LIFE ZedAir CX7
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum