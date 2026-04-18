    Okul saldırıları sonrası BTK harekete geçti: Çocuklara özel hatlar ve yeni sınırlamalar geliyor

    Okul saldırıları sonrası harekete geçen BTK, 18 yaş altının internetteki faaliyetlerine belirli sınırlamalar getirecek "çocuk hatları" ve yeni düzenlemeler hazırlıyor. VPN'ler de hedefte!

    Geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da okullara yönelik gerçekleştirilen saldırılar, sosyal ağların ve dijital içeriklerin çocuklar üzerindeki etkisini yeniden tartışmaya açtı. Özellikle Kahramanmaraş'taki saldırganın internetteki zehirli topluluklardan etkilendiğinin anlaşılması, bu konuda daha sıkı önlemler alınması için yetkilileri harekete geçirdi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kapsamlı bir düzenleme paketi için harekete geçti.

    Hazırlanan bu yeni paket, 18 yaş altı kullanıcıların dijital dünyayla olan ilişkisini daha sıkı kurallar çerçevesine oturtmayı hedefliyor.

    Çocuk Hattı Uygulaması ile 18 Yaş Altına Özel SIM Kartlar Geliştirilecek

    Yeni düzenlemenin en dikkat çeken başlıklarından biri “çocuk hattı” uygulaması. Buna göre, çocuklara özel SIM kartlar geliştirilecek ve bu hatlar doğrudan ebeveyn kontrolüne bağlı olacak. Sistem üzerinden hangi hattın çocuklara ait olduğu net şekilde görülebilecek ve bu hatlar üzerinde çeşitli kısıtlamalar uygulanabilecek. Özellikle internet erişiminin sınırlandırılması ya da tamamen kapatılması gibi seçeneklerin bu yeni modelin temelini oluşturması bekleniyor. Daha önce gündeme gelen “sadece arama ve mesajlaşmaya açık telefon” konseptinin de bu hatlar üzerinden hayata geçirilmesi planlanıyor.

    Mobil cihazlar üzerinden indirilebilen ve çoğu zaman yaş sınırlamalarının kolayca aşılabildiği oyunların, yeni sistemle birlikte daha sıkı denetime tabi tutulması bekleniyor. Böylece çocukların dijital dünyada maruz kaldığı içeriklerin daha kontrollü bir çerçevede sunulması hedefleniyor.

    Yeni Düzenleme Kapsamında VPN'lere de Sıkı Denetim Uygulanacak

    Düzenlemenin bir diğer önemli ayağını ise VPN kullanımı oluşturuyor. Bildiğiniz gibi VPN servisleri, kullanıcıların internet üzerindeki kısıtlamaları aşmasına imkân tanıyor. Bu da çocuklara yönelik erişim sınırlamalarının etkisiz hâle gelmesine yol açabiliyor. Bu nedenle yeni düzenleme kapsamında VPN kullanımına yönelik daha sıkı denetimlerin devreye alınması planlanıyor. Yetkililer, bu adımın hem içerik filtrelerinin etkinliğini artıracağını hem de dijital güvenlik açıklarını azaltacağını düşünüyor.

    Ayrıca GSM hatlarının satışı ve kullanımıyla ilgili süreçlerde de önemli değişiklikler gündemde. Yeni sistemde, hat alımında kimlik doğrulama süreçlerinin daha ileri seviyeye taşınması ve yüz tanıma gibi biyometrik yöntemlerin kullanılması planlanıyor. Bankacılık sektöründeki güvenlik standartlarına benzer bir yapının telekomünikasyon tarafına da entegre edilmesiyle, hem hatların kötüye kullanımının önüne geçilmesi hem de yaş sınırlamalarının daha sağlıklı şekilde uygulanması amaçlanıyor.

    Aslında zaten bir süredir bu yönde adımlar atılıyor. Son dönemde tüm dünyada yayılmaya başlayan yaş doğrulama kuralları hızla Türkiye'de de devreye alınıyor. Son günlerde yaşanan bu saldırılarla birlikte bu geçiş daha da hızlanacak gibi görünüyor.

