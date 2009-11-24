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Google Maps Navigation, Android 1.6'yı da destekleyecek

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
13,2b
1
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Google Maps Navigation, Android 1.6'yı da destekleyecek
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Google'ın Motorola Droid ile hayata geçirdiği Google Map Navigation servisi Android 1.6'le uyumlu hale getiriliyor. Yayınlanacak bir güncelleme aracılığıyla T-Mobile G1, myTouch 3G ve diğer Android 1.6 “Donut” lı işletim sistemlerinde çalışan cihazlara adım adım yol tarifi veren turn by turn navigasyon desteği kazandırılmış olacak. Android 2.0'daki versiyonundan farklı olarak sesli komutu desteklemeyecek olan Google'ın ücretsiz navigasyon yazılımı Android Market aracılığıyla kullanıcılara sunulacak.

Google, bu servisinini iPhone'la da uyumlu hale getirmek için kendi harita yazılımını hazırladığı iddia edilen Apple'la görüşmelere başladığını da duyurmuş, fakat Apple konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmamıştı.


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