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Google Nexus One'ın aksesuarları şimdiden Seidio tarafından hazırlanıyor

9 yıl
12,4b
1
Diğer
knight
Haber Editörü
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https://www.donanimhaber.com/image.aspx/images/haber/DH_Google_Nexus_One_Accesories.jpg " width="450" height="250">

Geliştirdiği işletim sistemiyle akıllı telefon sektörüne ilk adımını atan Google, ''Nexus One'' modeliyle Samsung, HTC, LG Mobile, Motorola ve Sony Ericsson gibi büyük üreticilerin karşısına çıkmaya hazırlanırken, Seidio firması Nexus One için aksesuarların hazırlandığı sinyalini verdi.

BlackBerry, HTC, Palm, Samsung, LG, Motorola ve Apple gibi firmalara özel aksesuarlar geliştiren Seidio'dan kılıf, ekran koruyucu ve özel şarj cihazları gibi atılımlar bekleniyor. Aksesuarların satışına ne zaman başlanacağı ise henüz belli değil.


http://androidcommunity.com/nexus-one-accessories-coming-soon-from-seidio-20091228/ Yorum Yaz
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