Google Now Launcher için karar verildi: Tamamen kapanıyor

Google Now Launcher tamamen kapanıyor
Bugün 9to5Google, Google uygulamasının en son beta sürümünde (14.14) "Google Now Launcher'ın Nisan ayında çalışmayı durduracağını" içeren bir uyarı keşfetti. Ayrıca mesajın detaylarında herhangi bir güncellemede bulunmayan kullanıcılar için "başlatıcınız, cihazınızın varsayılan başlatıcısı olarak değişecektir." ibaresi yer alıyor.
Google Now Launcher'ın Google uygulamasına bağlı olduğunu belirtelim. Dolayısıyla güncellemeyi erteleyen kullanıcılar, başlatıyıcı aktif olarak kullanmaya devam edebilecek. Günümüzde Google Now Launcher'ın kullanıldığı cihazlar düşünüldüğünde, yeni haberin şaşırtıcı olmadığını söyleyebiliriz. Nitekim yeni değişiklik, Google uygulamasının biraz daha küçülmesini sağlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı