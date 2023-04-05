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    Google Now Launcher için karar verildi: Tamamen kapanıyor

    Google, 2023 yılında kullanıma sunulan Google Now Launcher'ı tarihin tozlu raflarına kaldırıyor. Peki uygulamaya sahip olan cihazlara ne olacak? İşte detaylar  
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    Google Now Launcher için karar verildi: Tamamen kapanıyor Tam Boyutta Gör
    2013 yılında Nexus 5 serisi ile kullanıma sunulan Google Now Launcher, Google Asistan ve bildirim kartları içeren tasarımıyla beğeni kazanmayı başarmıştı. Ancak döneminin popüler başlatıcısı, uzun zamandır, hatta 2017'den bu yana yerini Pixel Launcher'a devretmiş durumda. Şimdi Google, on yıllık bir sürenin ardından Google Now Launcher'ın tamamen kapatıyor.

    Google Now Launcher tamamen kapanıyor

    Bugün 9to5Google, Google uygulamasının en son beta sürümünde (14.14) "Google Now Launcher'ın Nisan ayında çalışmayı durduracağını" içeren bir uyarı keşfetti. Ayrıca mesajın detaylarında herhangi bir güncellemede bulunmayan kullanıcılar için "başlatıcınız, cihazınızın varsayılan başlatıcısı olarak değişecektir." ibaresi yer alıyor. 

    Google Now Launcher için karar verildi: Tamamen kapanıyor Tam Boyutta Gör
    Bilmeyenler için Google Now Launcher,  daha öncesinde Google Play Store'un uygulama listelerinden kaldırılmış olsa da, halihazırda uygulamaya sahip olan kullanıcılar tarafından aktif olarak kullanılmaya devam ediyordu. Ancak yeni haber, uygulamanın Nisan ayı içerisinde tamamen kapatılacağını bizlere gösteriyor.

    Google Now Launcher'ın Google uygulamasına bağlı olduğunu belirtelim. Dolayısıyla güncellemeyi erteleyen kullanıcılar, başlatıyıcı aktif olarak kullanmaya devam edebilecek. Günümüzde Google Now Launcher'ın kullanıldığı cihazlar düşünüldüğünde, yeni haberin şaşırtıcı olmadığını söyleyebiliriz. Nitekim yeni değişiklik, Google uygulamasının biraz daha küçülmesini sağlayacak.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 3 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 5 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 6 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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