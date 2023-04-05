Tam Boyutta Gör 2013 yılında Nexus 5 serisi ile kullanıma sunulan Google Now Launcher, Google Asistan ve bildirim kartları içeren tasarımıyla beğeni kazanmayı başarmıştı. Ancak döneminin popüler başlatıcısı, uzun zamandır, hatta 2017'den bu yana yerini Pixel Launcher'a devretmiş durumda. Şimdi Google, on yıllık bir sürenin ardından Google Now Launcher'ın tamamen kapatıyor.

Google Now Launcher tamamen kapanıyor

Bugün 9to5Google, Google uygulamasının en son beta sürümünde (14.14) "Google Now Launcher'ın Nisan ayında çalışmayı durduracağını" içeren bir uyarı keşfetti. Ayrıca mesajın detaylarında herhangi bir güncellemede bulunmayan kullanıcılar için "başlatıcınız, cihazınızın varsayılan başlatıcısı olarak değişecektir." ibaresi yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Bilmeyenler için Google Now Launcher, daha öncesinde Google Play Store'un uygulama listelerinden kaldırılmış olsa da, halihazırda uygulamaya sahip olan kullanıcılar tarafından aktif olarak kullanılmaya devam ediyordu. Ancak yeni haber, uygulamanın Nisan ayı içerisinde tamamen kapatılacağını bizlere gösteriyor.

WhatsApp'ın yeni özelliği belli oldu! Bireysel Sohbet Kilidi 6 sa. önce eklendi

Google Now Launcher'ın Google uygulamasına bağlı olduğunu belirtelim. Dolayısıyla güncellemeyi erteleyen kullanıcılar, başlatıyıcı aktif olarak kullanmaya devam edebilecek. Günümüzde Google Now Launcher'ın kullanıldığı cihazlar düşünüldüğünde, yeni haberin şaşırtıcı olmadığını söyleyebiliriz. Nitekim yeni değişiklik, Google uygulamasının biraz daha küçülmesini sağlayacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Mobil Uygulamalar Haberleri

Google Now Launcher için karar verildi: Tamamen kapanıyor