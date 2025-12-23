Epic Games'in yedinci ücretsiz oyunu erişime açıldı! 23-24 Aralık

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Kaçıranlar için yılbaşına özel gizemli oyun dönemi halihazırda başladı ve kullanıcılara her gün yeni bir oyun sunulacak. Geçtiğimiz saatlerde ise Epic Games'in 23-24 Aralık hediyesi erişime açıldı.

Epic Games'te bugünün ücretsizi: Bloodstained: Ritual of the Night

Kaçıranlar için Aralık sonuna kadar devam edecek yılbaşına özel gizemli oyun döneminde, Epic Games'te her gün yeni bir oyun ücretsiz olacak. Geçtiğimiz dakikalarda ise bugünün ücretsiz oyunu Bloodstained: Ritual of the Nighterişime açıldı. Bloodstained: Ritual of the Night, eski bir Konami geliştiricisi Koji Igarashi tarafından tasarlanan 2019 yapımı gotik bir metroidvania oyunu.

Epic Games'te "Yılbaşı" indirimleri başladı: %90'a varan fırsat 1 hf. önce eklendi

Ritual of the Night, doğrusal olmayan ortamlar ve belirli yeteneklere veya ekipmanlara bağlı ilerleme kapıları içeren 2D platform, keşif ve farklı dövüş mekaniklerini bir araya getiriyor. Daha önce de belirttiğimiz gibi oyunu 24 Aralık 2025 Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Böylece tamamen sizin olacak

Epic Games'te ücretsiz:

Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye gitmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

