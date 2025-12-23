Epic Games'in yedinci ücretsiz oyunu erişime açıldı! 23-24 Aralık

Epic Games'te bugünün ücretsizi: Bloodstained: Ritual of the Night
Kaçıranlar için Aralık sonuna kadar devam edecek yılbaşına özel gizemli oyun döneminde, Epic Games'te her gün yeni bir oyun ücretsiz olacak. Geçtiğimiz dakikalarda ise bugünün ücretsiz oyunu Bloodstained: Ritual of the Nighterişime açıldı. Bloodstained: Ritual of the Night, eski bir Konami geliştiricisi Koji Igarashi tarafından tasarlanan 2019 yapımı gotik bir metroidvania oyunu.
Ritual of the Night, doğrusal olmayan ortamlar ve belirli yeteneklere veya ekipmanlara bağlı ilerleme kapıları içeren 2D platform, keşif ve farklı dövüş mekaniklerini bir araya getiriyor. Daha önce de belirttiğimiz gibi oyunu 24 Aralık 2025 Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Böylece tamamen sizin olacak
Epic Games'te ücretsiz:
Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye gitmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.