WhatsApp'ın yeni özelliği belli oldu: Bireysel Sohbet Kilidi

WhatsApp'a Bireysel Sohbet Kilidi geliyor
Bildirilenlere göre yeni Biresel Sohbet Kilidi, Whatsapp'ta halihazırda bulunan ve kullanıcıların tüm uygulamayı biyometrik kimlik doğrulama ile kilitlemesine izin veren ''Gizlilik'' sekmesine eklenecek. Böylece yeni özellik, kişi veya grup bilgileri ekranında bulunan belirli sohbetlerin parmak izi veya şifre doğrulaması ile kilitlenmesine fırsat tanıyacak.
Şu anda geliştirme aşamasında olan bu özelliğin, kullanıcı gizliliği konusunda WhatsApp'a ekstra bir koruma ve gizlilik katmanı ekleyeceğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte WhatsApp, yeni özellik hakkında henüz resmi bir doğrulama veya çıkış tarihi paylaşmadı. Ancak gelecekteki bir güncellemeye dahil edilmesi kuvvetle muhtemel.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı