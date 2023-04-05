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    Anlık Bildirim

    WhatsApp'ın yeni özelliği belli oldu: Bireysel Sohbet Kilidi

    Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılar tarafından uzun zamandır beklenen Bireysel Sohbet Kilidi özelliği üzerinde çalışıyor. Peki yeni özellik neler sunacak? İşte detaylar
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    WhatsApp'ın yeni özelliği belli oldu! Bireysel Sohbet Kilidi Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni yetenekler kazanmaya devam ediyor. Bu bağlamda kısa süre önce yenilenen masaüstü uygulamasını duyuran platform, şimdi de uzun süredir beklenen Bireysel Sohbet Kilidi özelliğini kullanıma sunacak. Peki WABetaInfo tarafından WhatsApp'ın beta sürümünde keşfedilen özellik neler sunuyor? Gelin hep beraber bakalım.

    WhatsApp'a Bireysel Sohbet Kilidi geliyor

    Bildirilenlere göre yeni Biresel Sohbet Kilidi, Whatsapp'ta halihazırda bulunan ve kullanıcıların tüm uygulamayı biyometrik kimlik doğrulama ile kilitlemesine izin veren ''Gizlilik'' sekmesine eklenecek. Böylece yeni özellik, kişi veya grup bilgileri ekranında bulunan belirli sohbetlerin parmak izi veya şifre doğrulaması ile kilitlenmesine fırsat tanıyacak.

    WhatsApp'ın yeni özelliği belli oldu! Bireysel Sohbet Kilidi Tam Boyutta Gör
    Ayrıca Biresel Sohbet Kilidi özelliği ile korunan sohbet mesajlarında, medya dosyalarının cihaz galerisine otomatik olarak kaydedilmesi de engellenmiş olacak. Ek olarak WhatsApp, uygun kimlik doğrulaması olmadan kilitli bir görüşme açıldığında, görüşme geçmişinin silinmesini talep edecek.

    Şu anda geliştirme aşamasında olan bu özelliğin, kullanıcı gizliliği konusunda WhatsApp'a ekstra bir koruma ve gizlilik katmanı ekleyeceğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte WhatsApp, yeni özellik hakkında henüz resmi bir doğrulama veya çıkış tarihi paylaşmadı. Ancak gelecekteki bir güncellemeye dahil edilmesi kuvvetle muhtemel. 

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 4 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 6 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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