WhatsApp'ın yeni özelliği belli oldu: Bireysel Sohbet Kilidi

Tam Boyutta Gör Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni yetenekler kazanmaya devam ediyor. Bu bağlamda kısa süre önce yenilenen masaüstü uygulamasını duyuran platform, şimdi de uzun süredir beklenen Bireysel Sohbet Kilidi özelliğini kullanıma sunacak. Peki WABetaInfo tarafından WhatsApp'ın beta sürümünde keşfedilen özellik neler sunuyor? Gelin hep beraber bakalım.

WhatsApp'a Bireysel Sohbet Kilidi geliyor

Bildirilenlere göre yeni Biresel Sohbet Kilidi, Whatsapp'ta halihazırda bulunan ve kullanıcıların tüm uygulamayı biyometrik kimlik doğrulama ile kilitlemesine izin veren ''Gizlilik'' sekmesine eklenecek. Böylece yeni özellik, kişi veya grup bilgileri ekranında bulunan belirli sohbetlerin parmak izi veya şifre doğrulaması ile kilitlenmesine fırsat tanıyacak.

Tam Boyutta Gör Ayrıca Biresel Sohbet Kilidi özelliği ile korunan sohbet mesajlarında, medya dosyalarının cihaz galerisine otomatik olarak kaydedilmesi de engellenmiş olacak. Ek olarak WhatsApp, uygun kimlik doğrulaması olmadan kilitli bir görüşme açıldığında, görüşme geçmişinin silinmesini talep edecek.

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Şu anda geliştirme aşamasında olan bu özelliğin, kullanıcı gizliliği konusunda WhatsApp'a ekstra bir koruma ve gizlilik katmanı ekleyeceğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte WhatsApp, yeni özellik hakkında henüz resmi bir doğrulama veya çıkış tarihi paylaşmadı. Ancak gelecekteki bir güncellemeye dahil edilmesi kuvvetle muhtemel.

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