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    Google, Pixel 4a kullanıcıları için önemli bir güncelleme programı başlattı

    Akıllı telefon pazarı için attığı adımlarla pazar payını arttırmak isteyen Google, bu kapsamda kullanıcı dostu hamleler yapmaya devam ediyor. Son plan ise Pixel 4a kullanıcılarını ilgilendiriyor.

    Google, Pixel 4a kullanıcıları için güncelleme programı başlattı Tam Boyutta Gör

    Google, Pixel 4a kullanıcılarına yönelik yeni bir yazılım güncellemesi duyurdu. Bu güncelleme, “Pixel 4a Batarya Performans Programı” kapsamında sunulacak ve batarya performansını daha stabil hale getirmeyi hedefliyor. 8 Ocak 2025 tarihinde başlayacak bu güncelleme, Android 13 tabanlı olacak ve 2023 yılının Ağustos ayında son güvenlik güncellemesini almış olan Pixel 4a cihazlarına yeni bir özellik getirecek. Ancak güncelleme sonrası batarya kapasitesi ve şarj performansında bazı değişiklikler yaşanabilir.

    Bu yazılım güncellemesi, bataryanın daha kararlı bir şekilde çalışmasını sağlamak için yeni yönetim özellikleri içeriyor. Bunun sonucunda, cihazın şarj süresinde ve kullanım süresinde azalmalar olabilir. Ayrıca, şarj performansında düşüş veya batarya göstergesi üzerinde değişiklikler fark edilebilir. Google, bu güncellemeyi tüm Pixel 4a cihazlarına sunacak ancak her cihazda aynı düzeyde değişiklikler yaşanmayabileceğini belirtiyor. Pixel 4a 5G modelinin bu programdan etkilenmediği de özellikle vurgulanıyor.

    Batarya kapasitesindeki azalma nedeniyle Google, etkilenen Pixel 4a sahiplerine ücretsiz batarya değişim hizmeti sunuyor. Kullanıcılar, cihazlarının bu hizmete uygun olup olmadığını kontrol edebilir.

    Batarya değişim hizmetine başvurmadan önce, cihazda sıvı teması, keskin nesnelerden kaynaklanan hasar veya aşırı baskı gibi fiziksel hasarların olmaması gerektiği belirtiliyor. Eğer cihazda garanti dışı bir hasar, örneğin ekran çatlağı veya kapak camı kırığı gibi durumlar varsa, onarım ücretli olabilir. Onarım öncesinde kullanıcıya bir maliyet tahmini sunulacak ve onarımın devam edip etmeyeceği konusunda karar kullanıcıya bırakılacak.

    Batarya değişimi yapılamayan kullanıcılar için ise iki seçenek bulunuyor. Bunlardan ilki, 50$ ödeme yapılması. İkinci seçenek ise Google Store üzerinden yeni bir Pixel telefon alımında kullanılabilecek 100$ değerinde bir indirim kodu verilmesi. Bu seçeneklerden birini seçmek için kullanıcıların 8 Ocak 2025 itibarıyla bir yıl süresi olacak. Program, 8 Ocak 2026 tarihinde sona erecek.

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