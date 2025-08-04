AnTuTu açıkladı: Temmmuz ayının en güçlü Android telefonları

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Tam Boyutta Gör Akıllı telefon dünyasında performans ölçümü konusunda popüler platformlardan biri olan AnTuTu, Temmuz 2025 ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı. Peki, hem amiral gemisi hem de orta segment modellerin yer aldığı bu telefon karşılaştırma listesinde hangi cihazlar bulunuyor? Gelin, Temmuz ayının en güçlü Android telefonlarına birlikte bakalım.

Temmuz ayının en güçlü Android telefonları

AnTuTu'nun 1-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında topladığı verilere göre listenin zirvesinde, geçen ay olduğu gibi Snapdragon 8 Extreme Edition yongasına sahip Red Magic 10S Pro+ bulunuyor. Bu model 2.943.537 puan ile liderliğini korumayı başardı. Hemen arkasında 2.893.125 puanla Vivo X200 Ultra gelirken, iQOO Neo10 Pro+ modeli 2.889.141 puan ile üçüncü sıraya yerleşti.

Tam Boyutta Gör İlk beşte dikkat çeken bir diğer cihaz ise MediaTek'in Dimensity 9400+ çipini kullanan Vivo X200s. Cihaz, 2.860.875 puanla dördüncü sırada. Onu, Snapdragon 8 Extreme çipli Honor GT Pro takip ediyor (2.851.956 puan). Listenin devamında OnePlus Ace 5 Pro, OnePlus 13, iQOO 13, Redmi K80 Extreme ve OPPO Find X8 Ultra gibi tanıdık modeller sıralanıyor.

Red Magic 10S Pro+

vivo X200 Ultra

iQOO Neo10 Pro+

vivo X200s

Honor GT Pro

OnePlus Ace 5 Pro

OnePlus 13

iQOO 13

Redmi K80 Extreme

OPPO Find X8 Ultra

Temmuz ayının en güçlü orta segment telefonları

Orta segment tarafında ise liderliği bu ay 1.739.524 puan ile iQOO Z10 Turbo aldı. Bu modelin ardından Realme Neo7 SE (1.708.892 puan) ve Redmi Turbo 4 (1.662.537 puan) geliyor. Ayrıca ilk üç sıranın tamamen Dimensity 8400 serisinden güç aldığını söyleyelim. Sıralamanın devamında yer alan modeller ise OPPO Reno14 Pro, vivo Y300 GT, OnePlus Ace 3V, OPPO Reno14 ve Reno13 Pro.

iQOO Z10 Turbo

realme Neo7 SE

Redmi Turbo 4

OPPO Reno14 Pro

vivo Y300 GT

OnePlus Ace 3V

OPPO Reno14

OPPO Reno13 Pro

Redmi K70E

Redmi Note 12 Turbo

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AnTuTu açıkladı: Temmmuz ayının en güçlü Android telefonları

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