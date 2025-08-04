AnTuTu açıkladı: Temmmuz ayının en güçlü Android telefonları

Temmuz ayının en güçlü Android telefonları
AnTuTu'nun 1-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında topladığı verilere göre listenin zirvesinde, geçen ay olduğu gibi Snapdragon 8 Extreme Edition yongasına sahip Red Magic 10S Pro+ bulunuyor. Bu model 2.943.537 puan ile liderliğini korumayı başardı. Hemen arkasında 2.893.125 puanla Vivo X200 Ultra gelirken, iQOO Neo10 Pro+ modeli 2.889.141 puan ile üçüncü sıraya yerleşti.
- Red Magic 10S Pro+
- vivo X200 Ultra
- iQOO Neo10 Pro+
- vivo X200s
- Honor GT Pro
- OnePlus Ace 5 Pro
- OnePlus 13
- iQOO 13
- Redmi K80 Extreme
- OPPO Find X8 Ultra
Temmuz ayının en güçlü orta segment telefonları
Orta segment tarafında ise liderliği bu ay 1.739.524 puan ile iQOO Z10 Turbo aldı. Bu modelin ardından Realme Neo7 SE (1.708.892 puan) ve Redmi Turbo 4 (1.662.537 puan) geliyor. Ayrıca ilk üç sıranın tamamen Dimensity 8400 serisinden güç aldığını söyleyelim. Sıralamanın devamında yer alan modeller ise OPPO Reno14 Pro, vivo Y300 GT, OnePlus Ace 3V, OPPO Reno14 ve Reno13 Pro.
- iQOO Z10 Turbo
- realme Neo7 SE
- Redmi Turbo 4
- OPPO Reno14 Pro
- vivo Y300 GT
- OnePlus Ace 3V
- OPPO Reno14
- OPPO Reno13 Pro
- Redmi K70E
- Redmi Note 12 Turbo