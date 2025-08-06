iOS 26, cevapsız aramalar için hatırlatıcı özelliğini getiriyor

iOS 26, doğrudan Telefon uygulamasından geri arama hatırlatıcısı ayarlamanın kolay bir yolunu sunarak önemli aramalara geri dönmeyi unutma olasılığını azaltıyor. Yeni Hatırlatıcılar özelliği hem klasik düzende hem de yeni birleşik düzende kullanılabiliyor. Birleşik düzende üstte ayrı bir Hatırlatıcılar bölümü bulunduğunu da belirtmekte fayda var.
iOS 26: Cevapsız arama için hatırlatıcı nasıl ayarlanır?
- Telefon uygulamasını açın
- Aramalar sekmesine dokunun
- Son Aramalar'a girin
- Cevapsız aramanın üzerinde sola kaydırın
- Mavi saat simgesine dokunun
- Arama için hatırlatma süresini seçin
Apple, 5 Ağustos'ta geliştiriciler için iOS 26'nın beşinci beta sürümünü yayınladı. iOS 26, Eylül ayında iPhone 17 tanıtım etkinliği sırasında tüm kullanıcılar için yayınlanacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: