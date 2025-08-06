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Tam Boyutta Gör iOS 26 ile Apple, Telefon uygulamasına otomatik bekletme, arama filtreleme gibi kullanışlı olabilecek yeni özellikler ekledi. iOS 26 betada Apple’ın bahsetmediği bir özellik daha ortaya çıktı; Telefonunu açamadığınız birini geri aramak için hızlıca hatırlatıcı ayarlama özelliği.

iOS 26, en popüler geliştirici beta sürümü oldu 5 gün önce eklendi

iOS 26, doğrudan Telefon uygulamasından geri arama hatırlatıcısı ayarlamanın kolay bir yolunu sunarak önemli aramalara geri dönmeyi unutma olasılığını azaltıyor. Yeni Hatırlatıcılar özelliği hem klasik düzende hem de yeni birleşik düzende kullanılabiliyor. Birleşik düzende üstte ayrı bir Hatırlatıcılar bölümü bulunduğunu da belirtmekte fayda var.

iOS 26: Cevapsız arama için hatırlatıcı nasıl ayarlanır?

Tam Boyutta Gör Son Aramalar listenizdeki herhangi bir arama için hatırlatıcı oluşturabiliyorsunuz. Yeni mavi “Hatırlatıcı” düğmesini görüntülemek için Son Aramalar listesindeki cevapsız bir aramanın üzerinde sola kaydırıyorsunuz. 1 saat sonra, gece, yarın hatırlat gibi farklı seçenekler sunuluyor. Geri dönmek için hatırlatma ayarladığınız kişilerin listesine Anımsatıcılar uygulamasından ulaşabiliyorsunuz.

Telefon uygulamasını açın Aramalar sekmesine dokunun Son Aramalar'a girin Cevapsız aramanın üzerinde sola kaydırın Mavi saat simgesine dokunun Arama için hatırlatma süresini seçin

Apple, 5 Ağustos'ta geliştiriciler için iOS 26'nın beşinci beta sürümünü yayınladı. iOS 26, Eylül ayında iPhone 17 tanıtım etkinliği sırasında tüm kullanıcılar için yayınlanacak.

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iOS 26, cevapsız aramalar için hatırlatıcı özelliğini getiriyor

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