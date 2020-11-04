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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Pixel 5, ters kablosuz şarj kullanımını kolaylaştıran bir özelliğe sahip

    Pixel 5, bir USB Type-C güç adaptörüne takıldığında otomatik olarak Pil Paylaşımı özelliği devreye girecek. Bu sayede ters kablosuz şarj özelliğine daha kolay erişim sağlanacak.
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    Cep Telefonları
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Google Pixel 5, ters kablosuz şarj kullanımını kolaylaştıran bir özelliğe sahip

    Ters kablosuz şarj özelliği, kulaklık veya akıllı saat gibi aksesuarları akıllı telefonunuzun arkasına yerleştirerek şarj etmenizi sağlıyor. Bu özellik, diğer akıllı telefonların pillerini doldurmak için bile kullanılabiliyor.

    Ters kablosuz şarj, son zamanlarda akıllı telefonlar arasında popüler bir özellik haline geldi ve Google Pixel 5 de bu özelliği destekleyen telefonlardan biri. Google Pixel 5, bu özelliğin erişilebilirliğini daha kolay hale getirmek için bir özelliğe sahip. Pixel 5, bir USB-C bağlantı noktasına taktıldiğinda 'Pil Paylaşımı'nı otomatik olarak açıyor.

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    Pixel 5 ile daha kolay ters kablosuz şarj kullanımı

    9to5Google tarafından tespit edilen bir Google destek sayfasına göre bu özellik, Pixel telefonunuz şarj olurken Pil Paylaşımı kısa bir süre için otomatik olarak açılıyor. Telefonunuz bu süre içinde gücünü kullanan başka bir cihazı algılamazsa, Pil Paylaşımı tekrar otomatik olarak kapanıyor.

    Pil Paylaşımı özelliği 30 saniye boyunca kullanılmadığında veya şarj etmek istediğiniz cihazın bataryası dolu olduğunda otomatik olarak kapanacak. Bu sayede boşa enerji tüketmenin önüne geçilmiş olunacak.

    Google Pixel 5'te ters kablosuz şarj özelliğini telefonu USB-C aracılığıyla bir güç kaynağına bağlamadan da kullanmak mümkün. Ters kablosuz şarj özelliği, Ayarlardan 'Pil' başlığına girildiğinde açılan sayfada, Pil Paylaşımı özelliğine tıklayarak manuel olarak da açılabiliyor.



    https://www.engadget.com/pixel-5-automatic-reverse-wireless-charging-053217619.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    43 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    isakoc (isa koç) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bir daha Google pixel mi hiç sanmıyorum. Bir hevesle Google pixel 2 xl aldım 4 defa telefon bozuldu 4 defa da aylarca parçayı yurtdışından kendim bulup Türkiye'de takacak Usta aradım. neredeyse kimse anlamıyor zaten bizim ülkemizde telefon tamiri ile kimse anlamıyor gösterdiğim kişi yok ben bunu yapamam deyip çeviriyor. Parçasını Çin'den İngiltere'den sağdan soldan getire getire bir hal oldum. Size tavsiyem para verdiniz telefonu kesintisiz kullanmak istiyorsanız Türkiye'de servisi olan telefonu kullanın. Yoksa telefon bozuldu mu 1 aydan fazla telefonunuza el süremediğiniz zamanları yaşarsınız.
    1 Yanıt Yanıtla
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    smart1978 (X Y) 6 gün ( Mesaj Silindi ) isakoc
    Yurtdisindan express kargo ile siparis verilmeli bence . Bende de Pixel 2 XL 128 GB modeli var. Kendim SIFIR yurtdisindan Google Magazasindan almistim hicbir sorunu da yok. Refurbished filan sa sizink belki ondan bozuldu ...


    Elbette kotu sans ta ...

    Servis isi zor :/ ...
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    deniz_sea (Deniz ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ben usb üzerinden şarj bağlı ise pili kullanacağını zannetmiyorum, eğer bağlı olmasına rağmen pili kullanıyor ise yazık....
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    mck94 (Mustafa çağrı Keklik) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Cok mantikli, telefon kablosuz sarj aleti gibi calisacak. Peki bu batarya omrune zarar verir mi acaba?
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    fhrstw 1 hf. ( Mesaj Silindi ) mck94
    İllaki zarar verir çünkü ne kadar çok doldur boşalt yaparsan döngü sayısı artar haliyle batarya ömrü azalır.
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