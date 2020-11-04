Google Pixel 5, ters kablosuz şarj kullanımını kolaylaştıran bir özelliğe sahip

Ters kablosuz şarj özelliği, kulaklık veya akıllı saat gibi aksesuarları akıllı telefonunuzun arkasına yerleştirerek şarj etmenizi sağlıyor. Bu özellik, diğer akıllı telefonların pillerini doldurmak için bile kullanılabiliyor.

Ters kablosuz şarj, son zamanlarda akıllı telefonlar arasında popüler bir özellik haline geldi ve Google Pixel 5 de bu özelliği destekleyen telefonlardan biri. Google Pixel 5, bu özelliğin erişilebilirliğini daha kolay hale getirmek için bir özelliğe sahip. Pixel 5, bir USB-C bağlantı noktasına taktıldiğinda 'Pil Paylaşımı'nı otomatik olarak açıyor.

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Pixel 5 ile daha kolay ters kablosuz şarj kullanımı

9to5Google tarafından tespit edilen bir Google destek sayfasına göre bu özellik, Pixel telefonunuz şarj olurken Pil Paylaşımı kısa bir süre için otomatik olarak açılıyor. Telefonunuz bu süre içinde gücünü kullanan başka bir cihazı algılamazsa, Pil Paylaşımı tekrar otomatik olarak kapanıyor.

Pil Paylaşımı özelliği 30 saniye boyunca kullanılmadığında veya şarj etmek istediğiniz cihazın bataryası dolu olduğunda otomatik olarak kapanacak. Bu sayede boşa enerji tüketmenin önüne geçilmiş olunacak.

Google Pixel 5'te ters kablosuz şarj özelliğini telefonu USB-C aracılığıyla bir güç kaynağına bağlamadan da kullanmak mümkün. Ters kablosuz şarj özelliği, Ayarlardan 'Pil' başlığına girildiğinde açılan sayfada, Pil Paylaşımı özelliğine tıklayarak manuel olarak da açılabiliyor.

https://www.engadget.com/pixel-5-automatic-reverse-wireless-charging-053217619.html

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