    Samsung Galaxy S25 FE özellikleri netleşti: İşte beklenenler

    Galaxy S25 FE'nin neredeyse tüm özelliklerini doğruladı. Exynos 2400, üçlü kamera ve 45W hızlı şarjla Fan Edition serisine güçlü bir üye geliyor. İşte tüm beklenenler...

    Samsung Galaxy S25 FE özellikleri netleşti: İşte beklenenler Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy S25 serisinin tanıtımının ardından şimdi de odağını Fan Edition modeline çevirdi. Galaxy S25 FE ise gelen bilgilere göre serinin bugüne kadarki en güçlü adaylarından biri olacak. Son olarak, modele ait kamsaplı bir sızıntı paylaşıldı. İşte Galaxy S25 FE'den beklenenler...

    Samsung Galaxy S25 FE özellikleri netleşti

    Güvenilir kaynaklardan gelen sızıntılara göre Galaxy S25 FE, ön yüzünde 6.7 inç büyüklüğünde Dynamic AMOLED ekranla geliyor. Panel, 120Hz yenileme hızı, FHD+ çözünürlük ve 1.900 nit parlaklık sunuyor. Ön ve arka yüzeyde Gorilla Glass Victus koruması yer alırken, tasarım tarafında serinin sade çizgileri korunacak.

    Cihazın kalbinde ise, bu yıl Samsung’un amiral gemilerinde de kullandığı Exynos 2400 işlemci ile karşılaşacağız. Selefine kıyasla daha güçlü olan Exynos 2400, %13 daha verimli bir soğutma sistemi ile destekleniyor. 8 GB RAM ile gelecek modelin depolama seçenekleri ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB. Ayrıca  Dark Blue, Navy, Light Blue, Black ve White renk seçenekleriyle piyasaya çıkacak.

    Fotoğraf tarafında Galaxy S25 FE, üçlü kamera kurulumuna sahip. 50 MP ana kamera, 8 MP telefoto lens ve 12 MP ultra geniş açı. Ön yüzde ise 12 MP’lik geliştirilmiş bir selfie kamerası bulunuyor. Gücünü 4.900 mAh bataryadan alan cihaz, 45W kablolu hızlı şarj ve 15W kablosuz şarj desteğine sahip olacak.

    Son olarak Galaxy S25 FE, Android 16 tabanlı One UI 8 arayüzüyle kutudan çıkacak. Ayrıca IP68 suya ve toza dayanıklılık, Wi-Fi 6E desteği ve Samsung'un yeni Galaxy AI araçları da cihazın öne çıkan özellikleri arasında.

