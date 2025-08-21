Pixel 10 Pro'nun yapay zeka destekli 100x zum özelliği test edildi: İşte sonuçlar

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Google, dün tanıttığı Pixel 10 Pro ve Pro XL modellerinin kamera yeteneklerini özellikle vurguladı. Bunlar arasında en öne çıkanlarından bir 100x Pro Res Zoom özelliğiydi. Her ne kadar telefonların telefoto kameraları 5x optik yakınlaştırma yapabilse de, Google, cihaz için yapay zeka yetenekleri sayesinde 100x'e kadar dijital yakınlaştırılmış fotoğrafların netleştirilebildiğini söylüyor.

Sonuçlar karışık

Kullanıcıların yaptığı testler, Pixel 10 Pro'nun 100x yakınlaştırma özelliğinin bazı durumlarda başarılı bazen de başarısız sonuçlar ürettiğini ortaya koydu. YouTuber Parker Burton'ın çektiği Android maskotu fotoğrafı yapay zeka ile netleştirilerek oldukça başarılı sonuç verirken, bir Reddit kullanıcısının çektiği Mario Kart oyun fotoğrafında Pixel 10 Pro aynı başarıyı sergileyemedi. Fotoğraf her ne kadar keskinlik açısından iyileştirilse de, yapay zeka detayları doğru bir şekilde tahmin edemedi.

Tam Boyutta Gör Ancak, Pixel 10 kullanıcılarının bu özelliği kullanmasıyla elde edilecek veriler, Tensor G5'i eğiterek gelecekte çok daha iyi sonuçlar alınmasını sağlayabilir.

Google Pixel 10'un dikkat çeken yapay zeka özellikleri 7 sa. önce eklendi

Pixel 10 Pro'nun 100x yakınlaştırma yeteneklerinin yanı sıra, şirketin özel Tensor G5 çipiyle desteklenen 50 MP ana kamera, 48 MP ultra geniş açılı lens ve 48 MP 5x telefoto lens gibi çok sayıda ek donanım yükseltmesi de sunuyor. Cihaz ayrıca, Kamera Koçu ve Sihirli İpucu (Magic Cue) gibi bir dizi yapay zeka destekli kamera özelliğiyle geliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Pixel 10 Pro'nun AI destekli 100x zum özelliği test edildi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: