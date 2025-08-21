Giriş
    Pixel 10 Pro'nun yapay zeka destekli 100x zum özelliği test edildi: İşte sonuçlar

    Dün tanıtılan Pixel 10 Pro'da en öne çıkan özelliklerinden biri 100x Pro Res Zoom oldu. Bu özellik, yapay zeka desteğiyle 100x zum yapılan fotoğrafları iyileştirebiliyor. Peki sonuçlar nasıl oldu?

    Pixel 10 Pro'nun AI destekli 100x zum özelliği test edildi Tam Boyutta Gör
    Google, dün tanıttığı Pixel 10 Pro ve Pro XL modellerinin kamera yeteneklerini özellikle vurguladı. Bunlar arasında en öne çıkanlarından bir 100x Pro Res Zoom özelliğiydi. Her ne kadar telefonların telefoto kameraları 5x optik yakınlaştırma yapabilse de, Google, cihaz için yapay zeka yetenekleri sayesinde 100x'e kadar dijital yakınlaştırılmış fotoğrafların netleştirilebildiğini söylüyor.

    Sonuçlar karışık

    Kullanıcıların yaptığı testler, Pixel 10 Pro'nun 100x yakınlaştırma özelliğinin bazı durumlarda başarılı bazen de başarısız sonuçlar ürettiğini ortaya koydu. YouTuber Parker Burton'ın çektiği Android maskotu fotoğrafı yapay zeka ile netleştirilerek oldukça başarılı sonuç verirken, bir Reddit kullanıcısının çektiği Mario Kart oyun fotoğrafında Pixel 10 Pro aynı başarıyı sergileyemedi. Fotoğraf her ne kadar keskinlik açısından iyileştirilse de, yapay zeka detayları doğru bir şekilde tahmin edemedi.

    Pixel 10 Pro'nun AI destekli 100x zum özelliği test edildi Tam Boyutta Gör
    Ancak, Pixel 10 kullanıcılarının bu özelliği kullanmasıyla elde edilecek veriler, Tensor G5'i eğiterek gelecekte çok daha iyi sonuçlar alınmasını sağlayabilir. 

    Pixel 10 Pro'nun 100x yakınlaştırma yeteneklerinin yanı sıra, şirketin özel Tensor G5 çipiyle desteklenen 50 MP ana kamera, 48 MP ultra geniş açılı lens ve 48 MP 5x telefoto lens gibi çok sayıda ek donanım yükseltmesi de sunuyor. Cihaz ayrıca, Kamera Koçu ve Sihirli İpucu (Magic Cue) gibi bir dizi yapay zeka destekli kamera özelliğiyle geliyor. 

