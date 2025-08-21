Pixel 10 Pro'nun yapay zeka destekli 100x zum özelliği test edildi: İşte sonuçlar

Sonuçlar karışık
Kullanıcıların yaptığı testler, Pixel 10 Pro'nun 100x yakınlaştırma özelliğinin bazı durumlarda başarılı bazen de başarısız sonuçlar ürettiğini ortaya koydu. YouTuber Parker Burton'ın çektiği Android maskotu fotoğrafı yapay zeka ile netleştirilerek oldukça başarılı sonuç verirken, bir Reddit kullanıcısının çektiği Mario Kart oyun fotoğrafında Pixel 10 Pro aynı başarıyı sergileyemedi. Fotoğraf her ne kadar keskinlik açısından iyileştirilse de, yapay zeka detayları doğru bir şekilde tahmin edemedi.
Pixel 10 Pro'nun 100x yakınlaştırma yeteneklerinin yanı sıra, şirketin özel Tensor G5 çipiyle desteklenen 50 MP ana kamera, 48 MP ultra geniş açılı lens ve 48 MP 5x telefoto lens gibi çok sayıda ek donanım yükseltmesi de sunuyor. Cihaz ayrıca, Kamera Koçu ve Sihirli İpucu (Magic Cue) gibi bir dizi yapay zeka destekli kamera özelliğiyle geliyor.
