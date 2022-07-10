Tam Boyutta Gör

Google Pixel Buds Pro, Mayıs ayında gerçekleşen Google IO 2022 konferansında duyurulmuştu. Goole Pixel Buds'ın halefi olarak piyasaya sürülen Pixel Buds Pro'nun satışa sunulacağı tarih belli oldu.

Samsung Galaxy Buds 2 Pro'nun görselleri sızdırıldı 1 gün önce eklendi

Google Pixel Buds Pro, 21 Temmuz'da ön siparişe açılıyor

Şimdilik ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Avustralya, Japonya, Fransa, Almanya, İrlanda, İspanya, İtalya, Tayvan, Singapur ve Hindistan olmak üzere 13 ülkede satışa sunulacak olan Google Pixel Buds Pro, yakında satışa sunulacak. Madebygoogle tarafından yapılan açıklamaya göre Pixel Buds Pro, 21 Temmuz'da Google Store'da ön siparişe açılacak. 28 Temmuz'da da satışa çıkacak.

Tam Boyutta Gör

Tek bir şarjla Pixel Buds Pro, ANC olmadan 11 saate kadar ve ANC açıkken 7 saate kadar dayanmakta. Birlikte verilen kılıf ile bu kulaklıklar 31 saate kadar dayanmakta. Ayrıca, bunlar ayrıca yerleşik Google Asistan ile birlikte gelmekte ve ayrıca 40 dilde gerçek zamanlı çeviri özelliğiyle geliyor. Diğer özellikler arasında şeffaflık modu, kablosuz şarj, mikrofon olma, çok noktalı bağlantı, ses seviyesi EQ ve dokunmatik kontrol yer alıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Kulaklık Haberleri

Google Pixel Buds Pro'nun satışa çıkacağı tarih belli oldu