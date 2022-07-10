Google Pixel Buds Pro'nun satışa çıkacağı tarih belli oldu

Google Pixel Buds Pro, Mayıs ayında gerçekleşen Google IO 2022 konferansında duyurulmuştu. Goole Pixel Buds'ın halefi olarak piyasaya sürülen Pixel Buds Pro'nun satışa sunulacağı tarih belli oldu.
Google Pixel Buds Pro, 21 Temmuz'da ön siparişe açılıyor
Şimdilik ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Avustralya, Japonya, Fransa, Almanya, İrlanda, İspanya, İtalya, Tayvan, Singapur ve Hindistan olmak üzere 13 ülkede satışa sunulacak olan Google Pixel Buds Pro, yakında satışa sunulacak. Madebygoogle tarafından yapılan açıklamaya göre Pixel Buds Pro, 21 Temmuz'da Google Store'da ön siparişe açılacak. 28 Temmuz'da da satışa çıkacak.
Tek bir şarjla Pixel Buds Pro, ANC olmadan 11 saate kadar ve ANC açıkken 7 saate kadar dayanmakta. Birlikte verilen kılıf ile bu kulaklıklar 31 saate kadar dayanmakta. Ayrıca, bunlar ayrıca yerleşik Google Asistan ile birlikte gelmekte ve ayrıca 40 dilde gerçek zamanlı çeviri özelliğiyle geliyor. Diğer özellikler arasında şeffaflık modu, kablosuz şarj, mikrofon olma, çok noktalı bağlantı, ses seviyesi EQ ve dokunmatik kontrol yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.
Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)
100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...