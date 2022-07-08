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Samsung Galaxy Buds 2 Pro'nun yakında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Galaxy Buds 2 Pro'nun renk seçenekleri ise geçtiğimiz günlerde sızdırılmıştı. Üç renk seçeneğiyle satışa sunulacak cihaz, daha önceden FCC sertifikasyon sitesinde de görüntülenmişti. Şimdi ise 91mobiles'den gelen yeni bir rapor, bize Galaxy Buds 2 Pro'nun her açıdan ilk görüntüsünü verdi.

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Samsung Galaxy Buds 2 Pro, üç farklı renk seçeneğiyle gelecek

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Yaklaşan Samsung Galaxy Buds 2 Pro'nun kod adı Zenith olarak biliniyor ve 91mobiles tarafından hazırlanan rapor Beyaz, Bora Moru ve Grafit olmak üzere üç farklı renk seçenekleriyle satışa sunulacağını gösteriyor. Ayrıca pil kapasitesinin önceki modele göre artacağı söyleniyor.

Yukarıdaki renderlera göre Galaxy Buds 2 Pro, selefine kıyasla benzer bir tasarımla gelecek. Son nesilde olduğu gibi kutunun üzerinde Sound by AKG yazısının bulunması oldukça ihtimal. Son olarak arka tarafta Type-C şarj portunu ve kasanın ön tarafında da LED göstergesini göreceğiz.

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Samsung Galaxy Buds 2 Pro'nun görselleri sızdırıldı