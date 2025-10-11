Giriş
    Samsung Galaxy Buds 4: Yeni tasarım sızıntıları ortaya çıktı

    Samsung Galaxy Buds 4 tasarım sızıntısı, markanın yeni kulaklıklarında daha yuvarlak bir görünüm ve gelişmiş yapay zeka özellikleri sunabileceğini ortaya koyuyor. İşte detaylar:

    Samsung Galaxy Buds 4: Yeni tasarım sızıntıları ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung’un yaklaşan Galaxy Buds 4 modeliyle ilgili ilk görsel internete sızdı. Bu sızıntı, şirketin kulaklık serisinde uzun süredir benimsediği tasarım anlayışını değiştirebileceğine işaret ediyor. Ayrıca yeni kulaklıkların, Galaxy S26 amiral gemisi serisiyle birlikte tanıtılması bekleniyor.

    Yeni Galaxy Buds 4, tasarımıyla daha modern bir görünüm sunuyor

    Güney Koreli teknoloji devi, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında tanıttığı Galaxy Buds 3 serisiyle dikkat çekmişti. Ancak şirketin bu yıl daha cesur bir yenilik planladığı konuşuluyor. Yeni bir yazılım sızıntısı sayesinde, Galaxy Buds 4’ün potansiyel tasarımına dair ilk somut ipuçları ortaya çıktı. Görseller, kulaklıkların hem estetik hem de ergonomi açısından yeniden şekillendirildiğini ortaya koyuyor.

    Yeni sızıntı, Samsung’un kulaklık tasarımında farklı bir yön arayışında olduğunu açıkça gösteriyor. Android Authority ekibinin One UI 8.5 yazılımında bulduğu simge, Galaxy Buds 4 modeline ait olabileceği düşünülen tasarımı gözler önüne serdi. ızdırılan görseldeki kulaklıklar, önceki modellerin aksine daha az üçgen bir yapıya sahip. Kulaklık saplarının genel formu korunurken, hatların daha yuvarlatılmış ve düzleştirilmiş bir görünüm kazandığı görülüyor. 

    Donanım ve yazılım tarafında ise henüz net bilgiler olmasa da, kullanıcıları önemli yeniliklerin beklediği düşünülüyor. Galaxy Buds 3 serisi, yapay zeka destekli canlı çeviri ve ses profili optimizasyonu gibi özelliklerle dikkat çekmişti. Galaxy Buds 4’ün bu yetenekleri daha da ileri taşıyarak daha sezgisel ve kişiselleştirilmiş bir dinleme deneyimi sunabileceği öngörülüyor.

