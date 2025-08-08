Pixel Watch 4 sızdırıldı: İşte Google'ın yeni akıllı saati

Tam Boyutta Gör Google’ın yeni akıllı saati Pixel Watch 4’ün Pixel 10 serisiyle birlikte 20 Ağustos'ta Made By Google etkinliğinde resmi olarak tanıtılması bekleniyor. Lansmana az bir süre kala, yeni cihazların tanıtım materyalleri sızdırıldı ve tasarımlarından öne çıkarılacak özelliklerine her şey ortaya çıktı. Özellikle Google Pixel Watch 4 hakkında artık hemen her şeyi biliyoruz.

Google Pixel Watch 4 özellikleri nasıl olacak?

Tam Boyutta Gör Gemini entegrasyonu, daha parlak ekran, geliştirilmiş pil ömrü ve hayat kurtaran güvenlik özellikleriyle Pixel Watch 4, Pixel Watch 3'e göre oldukça gelişmiş bir model olacak gibi görünüyor.

Sızdırılan bilgilere göre Pixel Watch 4, 45 mm ve 41 mm olmak üzere iki boyutta gelecek. Her iki boyutta da Pixel Watch 3'e kıyasla daha yüksek parlaklık (3000 nit) sağlayan Google'ın Actua 360 ekran olacak. Pil ömrü de artıyor; 41 mm Pixel Watch 4, 30 saate kadar, 45 mm model 40 saate kadar pil ömrü sunacak. Ayrıca yeni hızlı şarj aksesuarı kullanıldığında şarj işlemi %25 daha hızlı olacak.

Yeni Pixel Watch, güçlü Gemini entegrasyonu sunacak. Sızdırılan bilgiler, bileği kaldırarak Gemini ile konuşulabileceğini ve yapay zeka destekli asistan yanıtları, kişiselleştirilmiş yardım ve yapay zeka destekli metin önerileri alınabileceğini gösteriyor.

40'tan fazla egzersiz moduyla Pixel Watch 4, gerçek zamanlı istatistikler ve içgörüler sunacak. Vücudun yoğun bir antrenmana hazır olup olmadığını veya kişinin toparlanmaya odaklanmasının gerekip gerekmediğini söyleyebilecek ve canlı rehberlikle özel koşu planları oluşturabilecek. Ayrıca, EKG, SPO2, solunum hızı ve kalp atış hızı değişkenliği ölçümlerini destekleyecek.

