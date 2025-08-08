Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Pixel Watch 4 sızdırıldı: İşte Google'ın yeni akıllı saati

    iPhone 17 tanıtım etkinliğinden önce Ağustos'ta Google'ın büyük etkinliği olacak. Made by Google etkinliğinde tanıtılacak yeni cihazlar arasında olan Pixel Watch 4, tüm detaylarıyla ortaya çıktı.

    Google Pixel Watch 4 özellikleri tasarımı sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Google’ın yeni akıllı saati Pixel Watch 4’ün Pixel 10 serisiyle birlikte 20 Ağustos'ta Made By Google etkinliğinde resmi olarak tanıtılması bekleniyor. Lansmana az bir süre kala, yeni cihazların tanıtım materyalleri sızdırıldı ve tasarımlarından öne çıkarılacak özelliklerine her şey ortaya çıktı. Özellikle Google Pixel Watch 4 hakkında artık hemen her şeyi biliyoruz.

    Google Pixel Watch 4 özellikleri nasıl olacak?

    google pixel watch 4 akıllı saat Tam Boyutta Gör
    Gemini entegrasyonu, daha parlak ekran, geliştirilmiş pil ömrü ve hayat kurtaran güvenlik özellikleriyle Pixel Watch 4, Pixel Watch 3'e göre oldukça gelişmiş bir model olacak gibi görünüyor.

    Sızdırılan bilgilere göre Pixel Watch 4, 45 mm ve 41 mm olmak üzere iki boyutta gelecek. Her iki boyutta da Pixel Watch 3'e kıyasla daha yüksek parlaklık (3000 nit) sağlayan Google'ın Actua 360 ekran olacak. Pil ömrü de artıyor; 41 mm Pixel Watch 4, 30 saate kadar, 45 mm model 40 saate kadar pil ömrü sunacak. Ayrıca yeni hızlı şarj aksesuarı kullanıldığında şarj işlemi %25 daha hızlı olacak.

    Yeni Pixel Watch, güçlü Gemini entegrasyonu sunacak. Sızdırılan bilgiler, bileği kaldırarak Gemini ile konuşulabileceğini ve yapay zeka destekli asistan yanıtları, kişiselleştirilmiş yardım ve yapay zeka destekli metin önerileri alınabileceğini gösteriyor.

    40'tan fazla egzersiz moduyla Pixel Watch 4, gerçek zamanlı istatistikler ve içgörüler sunacak. Vücudun yoğun bir antrenmana hazır olup olmadığını veya kişinin toparlanmaya odaklanmasının gerekip gerekmediğini söyleyebilecek ve canlı rehberlikle özel koşu planları oluşturabilecek. Ayrıca, EKG, SPO2, solunum hızı ve kalp atış hızı değişkenliği ölçümlerini destekleyecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli markadan tartışmalı çarpışma testi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bira göbeği nasıl gider zero kola kilo aldırır mı gaza basınca siyah duman atması michelin primacy 4 yorum sunroof fitili değiştirme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A56 5G
    Samsung Galaxy A56 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    LENOVO V15
    LENOVO V15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum