Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google Pixel Watch 4 tanıtıldı: Yepyeni tasarımıyla geliyor

    Google, yeni Pixel 10 akıllı telefonların yanı sıra Pixel Buds 2a kulaklık ve Pixel Watch 4'ü tanıttı. Google, yeni modelin Pixel Watch'ta bugüne kadar yapılan en büyük güncelleme olduğunu söylüyor.

    Google Pixel Watch 4 akıllı saat tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Google, Made by Google etkinliğinde yeni Pixel 10 akıllı telefon serisi ve Pixel 10 Pro Fold katlanır telefonla birlikte Pixel Watch 4’ü tanıttı. Yeni Pixel akıllı saat, yeniden tasarlanmış görünümü, daha uzun pil ömrü, yeni sağlık özellikleri ve Gemini destekli yapay zeka araçlarıyla bugüne kadarki en gelişmiş Pixel Watch olarak tanımlanıyor.

    Yeni kubbemsi kavisli tasarım

    Pixel Watch 4, yeni kubbemsi Actua 360 ekranla geliyor. Kubbemsi ekran fiziksel olarak kavisli. Google, bu değişikliğin %10 daha büyük aktif ekran alanı ve %16 daha küçük çerçeveler sağladığını, ayrıca güneş ışığı altında %50 daha iyi performans gösterdiğini söylüyor. Daha iyi fiziksel geri bildirim için daha güçlü dokunsal motor bulunuyor. Pil, 41 mm modelde 30 saat, 45 mm model ise 40 saate kadar dayanabiliyor. Google, saatin içinde Snapdragon W5 çipi ve makine öğrenimi destekli bir yardımcı işlemci kullanıyor.

    Değiştirilebilir pil ve ekran

    Google, ekranın ve pilin değiştirilebildiğini, bu sayede de tamir edilebilirliğin önemli ölçüde arttığını belirtiyor. Özel Gorilla Glass ekran kapağına sahip ve saatin kendisi uzay ve havacılık sınıfı alüminyumdan üretilmiş.

    Uydu iletişimi

    Pixel Watch 4, bağımsız uydu iletişimine sahip ilk Google akıllı saati. Saatin LTE sürümü, kullanıcıların Wi-Fi veya hücresel bağlantı olmadığında bile yardım alabilmeleri için acil durum uydu desteği sunuyor.

    Gelişmiş sensörler, yapay zeka koçu

    Pixel Watch’un uyku takibi artık daha doğru, daha iyi cilt sıcaklığı sensörü var ve çift frekanslı GPS, daha doğru rota takibi sağlıyor. Google, saatte Apple'ın Workout Buddy’sine benzeyen Gemini destekli kişisel yapay zeka sağlık koçu sunuyor. Bu koç, proaktif fitness ve uyku koçluğunun yanı sıra isteğe bağlı rehberlik sunuyor.

    Google Pixel Watch 4 fiyatı ne kadar?

    Pixel Watch 4, 41 mm Wi-Fi modeli 349 dolar, 45 mm modeli 399 dolardan başlıyor. LTE bağlantılı modelin fiyatı 100 dolar daha pahalı. Pixel Watch 4, bugün ön siparişe açıldı, 9 Ekim’de mağazalarda yerini alacak. Saat, Pixel telefonları tamamlayacak şekilde tasarlanmış renklerde ve bir dizi yeni aksesuar kayışıyla sunuluyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bodrum'dan dünyada bir ilk: Yüzer su arıtma

    A
    Altaicwolves 44 dakika önce

    Ana akım medyada doğa dostu haberler izlemek istiyoruz.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    savcılık tarafından el konulan telefon ne zaman iade edilir megane 2 klima kompresörü toyota çalışan yorumları temizlik şirketi isimleri adisyon takip programı ücretsiz full

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder P13 Blue Plus
    Reeder P13 Blue Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire Lite
    Acer Aspire Lite
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum