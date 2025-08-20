Google Pixel Watch 4 tanıtıldı: Yepyeni tasarımıyla geliyor

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Google, Made by Google etkinliğinde yeni Pixel 10 akıllı telefon serisi ve Pixel 10 Pro Fold katlanır telefonla birlikte Pixel Watch 4’ü tanıttı. Yeni Pixel akıllı saat, yeniden tasarlanmış görünümü, daha uzun pil ömrü, yeni sağlık özellikleri ve Gemini destekli yapay zeka araçlarıyla bugüne kadarki en gelişmiş Pixel Watch olarak tanımlanıyor.

Yeni kubbemsi kavisli tasarım

Pixel Watch 4, yeni kubbemsi Actua 360 ekranla geliyor. Kubbemsi ekran fiziksel olarak kavisli. Google, bu değişikliğin %10 daha büyük aktif ekran alanı ve %16 daha küçük çerçeveler sağladığını, ayrıca güneş ışığı altında %50 daha iyi performans gösterdiğini söylüyor. Daha iyi fiziksel geri bildirim için daha güçlü dokunsal motor bulunuyor. Pil, 41 mm modelde 30 saat, 45 mm model ise 40 saate kadar dayanabiliyor. Google, saatin içinde Snapdragon W5 çipi ve makine öğrenimi destekli bir yardımcı işlemci kullanıyor.

Değiştirilebilir pil ve ekran

Google, ekranın ve pilin değiştirilebildiğini, bu sayede de tamir edilebilirliğin önemli ölçüde arttığını belirtiyor. Özel Gorilla Glass ekran kapağına sahip ve saatin kendisi uzay ve havacılık sınıfı alüminyumdan üretilmiş.

Uydu iletişimi

Pixel Watch 4, bağımsız uydu iletişimine sahip ilk Google akıllı saati. Saatin LTE sürümü, kullanıcıların Wi-Fi veya hücresel bağlantı olmadığında bile yardım alabilmeleri için acil durum uydu desteği sunuyor.

Gelişmiş sensörler, yapay zeka koçu

Pixel Watch’un uyku takibi artık daha doğru, daha iyi cilt sıcaklığı sensörü var ve çift frekanslı GPS, daha doğru rota takibi sağlıyor. Google, saatte Apple'ın Workout Buddy’sine benzeyen Gemini destekli kişisel yapay zeka sağlık koçu sunuyor. Bu koç, proaktif fitness ve uyku koçluğunun yanı sıra isteğe bağlı rehberlik sunuyor.

Google Pixel Watch 4 fiyatı ne kadar?

Pixel Watch 4, 41 mm Wi-Fi modeli 349 dolar, 45 mm modeli 399 dolardan başlıyor. LTE bağlantılı modelin fiyatı 100 dolar daha pahalı. Pixel Watch 4, bugün ön siparişe açıldı, 9 Ekim’de mağazalarda yerini alacak. Saat, Pixel telefonları tamamlayacak şekilde tasarlanmış renklerde ve bir dizi yeni aksesuar kayışıyla sunuluyor.

