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    OnePlus Watch 3 tüm özellikleriyle kendini gösterdi

    Akıllı saat pazarındaki payını artırmayı isteyen OnePlus, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Merakla beklenen OnePlus Watch 3'ün tüm özellikleri belli oldu.
    OnePlus Watch 3 tüm özellikleriyle kendini gösterdi Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden OnePlus, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Dahası 7 Ocak'ta yepyeni ürünlerini tanıtmaya hazırlanan Çinli dev, bir süredir OnePlus Watch 3 hazırlığında. Son olarak üçüncü nesil akıllı saatin tüm özellikleri belli oldu. İşte OnePlus Watch 3 hakkında tüm bildiklerimiz...

    OnePlus Watch 3 tüm detaylarıyla belli oldu

    Kaçıranlar için markanın ilk akıllı saati OnePlus Watch, hem özellikleri hem de Wear OS'u kullanmaması nedeniyle sert eleştiriler almıştı. OnePlus Watch 2 ise, paslanmaz çelik gövde, tek şarjla 100 saate kadar kullanım ve WearOS'un gelişiyle bu algıyı tersine çevirmeyi başardı. OnePlus Watch 3'ün ise hem fiyat hem de özellikleriyle ses getirmesi bekleniyor. Son olarak Android Authority ve AssembleDebug, akıllı saatin bazı yeni özelliklerini açığa çıkardı.

    OnePlus Watch 3 tüm özellikleriyle kendini gösterdi Tam Boyutta Gör
    Sızdırılan ekran görüntülerine göre, OHealth uygulama güncellemesi, OnePlus Watch 3'ün atriyal fibrilasyonu, sık PVC'leri ve anormal kalp atış hızlarını tespit etmesini sağlayan EKG özelliğine sahip olacağını gösteriyor. Bu da, akıllı saati, Apple ve Samsung'un premium ürünleriyle rekabet edebilecek konuma getiriyor.
    OnePlus Watch 3 tüm özellikleriyle kendini gösterdi Tam Boyutta Gör
    Başka bir görüntüde ise, yeni bir Bilek Sıcaklığı özelliğinden bahsediliyor. Ayrıca 60 saniyelik Kontrol, kan oksijen seviyeleri, EKG verileri ve uyku analizi dahil olmak üzere yedi sağlık göstergesini kullanarak kalp sağlığını ve horlama risklerini değerlendiriyor. Son olarak güncellenen uygulama zaman içindeki sağlık trendlerini takip etmek için Health Insights ve Health Journey özelliklerini de içeriyor.

    Daha önceki raporlara göre OnePlus Watch 3, Snapdragon W5 işlemci, 2GB RAM ve 32GB depolama alanı ile geliyor. Pil bölümünde ise 500mAh seviyesini aşabilir. Ki bunun için 631 mAh'lık bir kapasiteye işaret edildi. Cihazın tasarımı, selefinin şık estetiğini koruyor ancak en büyük değişiklik gelişmiş navigasyon için döner kadran olacak.

    Öte yandan akıllı saatin LTE bağlantısının da mevcut olması bekleniyor, bu da saatin bir akıllı telefondan bağımsız olarak çalışmasını, aramaları, bildirimleri ve müzik akışını desteklemesini sağlayacak. Ancak bu işlevselliğin ilk etapta Çin pazarı ile sınırlı kaldığını görebiliriz. 

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