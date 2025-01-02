OnePlus Watch 3 tüm özellikleriyle kendini gösterdi

OnePlus Watch 3 tüm detaylarıyla belli oldu
Kaçıranlar için markanın ilk akıllı saati OnePlus Watch, hem özellikleri hem de Wear OS'u kullanmaması nedeniyle sert eleştiriler almıştı. OnePlus Watch 2 ise, paslanmaz çelik gövde, tek şarjla 100 saate kadar kullanım ve WearOS'un gelişiyle bu algıyı tersine çevirmeyi başardı. OnePlus Watch 3'ün ise hem fiyat hem de özellikleriyle ses getirmesi bekleniyor. Son olarak Android Authority ve AssembleDebug, akıllı saatin bazı yeni özelliklerini açığa çıkardı.
Daha önceki raporlara göre OnePlus Watch 3, Snapdragon W5 işlemci, 2GB RAM ve 32GB depolama alanı ile geliyor. Pil bölümünde ise 500mAh seviyesini aşabilir. Ki bunun için 631 mAh'lık bir kapasiteye işaret edildi. Cihazın tasarımı, selefinin şık estetiğini koruyor ancak en büyük değişiklik gelişmiş navigasyon için döner kadran olacak.
Öte yandan akıllı saatin LTE bağlantısının da mevcut olması bekleniyor, bu da saatin bir akıllı telefondan bağımsız olarak çalışmasını, aramaları, bildirimleri ve müzik akışını desteklemesini sağlayacak. Ancak bu işlevselliğin ilk etapta Çin pazarı ile sınırlı kaldığını görebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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