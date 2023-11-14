Google, Samsung telefonlarda varsayılan olmak için servet döküyor!

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Samsung'a dört yılda 8 milyar dolar ödeme!
Bloomberg’in raporuna göre Google’ın Galaxy akıllı telefon ve tabletlerde varsayılan olmak için Samsung’a ödediği rakam; dört yıl içinde 8 milyar dolar! İnternet arama devi, Samsung’a ödeme yaparak Google Asistan’ın varsayılan sesli asistan, Google Play Store’un varsayılan uygulama mağazası ve Google Arama’nın varsayılan arama motoru uygulaması olmasını sağladı. Google, Android cihaz üreticilerine uygulamalarını ana ekranda tutmaları için de para ödüyor.
Google’ın Android OEM’lerinin rakip hizmetleri Android telefonlara getirmesini engellemek için bunu yaptığı açık. Örneğin; Samsung’un kendi sesli asistanı Bixby, uygulama mağazası Galaxy Store var. Samsung’un ayrıca Meta ve Microsoft ile ortaklığı da var. Buna rağmen Bing, Galaxy telefon ve tabletlerde varsayılan arama uygulama değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.