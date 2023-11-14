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    Google, Samsung telefonlarda varsayılan olmak için servet döküyor!

    Google'ın cihazlarda varsayılan arama motoru ve uygulama olmak için yalnızca Apple'a değil, önde gelen Android telefon üreticilerinden Samsung'a da ciddi ödeme yaptığı ortaya çıktı.
    google samsung'a servet ödüyor Tam Boyutta Gör
    Google, iPhone’larda varsayılan arama motoru olmak için yılda 18-20 milyar dolar arası ödeme yapıyor. Ancak, arama motoru devinin ödeme yaptığı tek marka Apple değil. Şirketin aralarında Samsung’un da bulunduğu markalara bazı uygulamaları Android cihazlarda varsayılan uygulama yapmaları için para ödediği ortaya çıktı.

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    Samsung'a dört yılda 8 milyar dolar ödeme!

    Bloomberg’in raporuna göre Google’ın Galaxy akıllı telefon ve tabletlerde varsayılan olmak için Samsung’a ödediği rakam; dört yıl içinde 8 milyar dolar! İnternet arama devi, Samsung’a ödeme yaparak Google Asistan’ın varsayılan sesli asistan, Google Play Store’un varsayılan uygulama mağazası ve Google Arama’nın varsayılan arama motoru uygulaması olmasını sağladı. Google, Android cihaz üreticilerine uygulamalarını ana ekranda tutmaları için de para ödüyor.

    Google’ın Android OEM’lerinin rakip hizmetleri Android telefonlara getirmesini engellemek için bunu yaptığı açık. Örneğin; Samsung’un kendi sesli asistanı Bixby, uygulama mağazası Galaxy Store var. Samsung’un ayrıca Meta ve Microsoft ile ortaklığı da var. Buna rağmen Bing, Galaxy telefon ve tabletlerde varsayılan arama uygulama değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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