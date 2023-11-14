Google, Samsung telefonlarda varsayılan olmak için servet döküyor!

Tam Boyutta Gör Google, iPhone’larda varsayılan arama motoru olmak için yılda 18-20 milyar dolar arası ödeme yapıyor. Ancak, arama motoru devinin ödeme yaptığı tek marka Apple değil. Şirketin aralarında Samsung’un da bulunduğu markalara bazı uygulamaları Android cihazlarda varsayılan uygulama yapmaları için para ödediği ortaya çıktı.

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Samsung'a dört yılda 8 milyar dolar ödeme!

Bloomberg’in raporuna göre Google’ın Galaxy akıllı telefon ve tabletlerde varsayılan olmak için Samsung’a ödediği rakam; dört yıl içinde 8 milyar dolar! İnternet arama devi, Samsung’a ödeme yaparak Google Asistan’ın varsayılan sesli asistan, Google Play Store’un varsayılan uygulama mağazası ve Google Arama’nın varsayılan arama motoru uygulaması olmasını sağladı. Google, Android cihaz üreticilerine uygulamalarını ana ekranda tutmaları için de para ödüyor.

Google’ın Android OEM’lerinin rakip hizmetleri Android telefonlara getirmesini engellemek için bunu yaptığı açık. Örneğin; Samsung’un kendi sesli asistanı Bixby, uygulama mağazası Galaxy Store var. Samsung’un ayrıca Meta ve Microsoft ile ortaklığı da var. Buna rağmen Bing, Galaxy telefon ve tabletlerde varsayılan arama uygulama değil.

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