Google, iPhone'larda olmak için Apple'a bir servet döküyor!

Google, Apple'a milyarca dolar ödüyor!
Google’ın iPhone’da baskın arama motoru olmak olarak kalabilmek için Apple’a yılda 18 milyar ile 20 milyar dolar arasında bir ödeme yaptığı iddia ediliyor. Bu anlaşmanın Apple’ın yıllık işletme kârının %14-16’sını oluşturduğu tahmin ediliyor. Google’ın toplam reklam gelirinin %22’sini trafik edinme maliyetleri kapsamında harcadığı, Apple’ın da muhtemelen bunun yaklaşık %40’ını aldığı tahmin ediliyor. Bu rakamlar Apple’ın herkese açık dosyalarının yanı sıra Google’ın trafik edinme maliyetlerinin analizine dayandırıyor.
Geçtiğimiz ay Microsoft'un Bing arama motorunu Apple'a satmayı düşündüğü ortaya çıkmıştı. Satın alma gerçekleşmiş olsaydı Bing, Apple cihazlarda varsayılan arama motoru olarak Google'ın yerini alacaktı. Uzmanlar, Google'ın davayı kaybetme ihtimalinin olduğunu, bunun da Apple'ın on yıldır devam eden kazançlı anlaşmasını büyük tehlikeye atacağını söylüyor. Ancak davayla ilgili kararın 2024’ten önce çıkması beklenmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.