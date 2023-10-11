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    Google, iPhone'larda olmak için Apple'a bir servet döküyor!

    Google'ın iPhone'larda varsayılan arama motoru olmak için Apple'a ödeme yaptığı zaten biliniyor ancak yeni rapor, merak edilen detayları ortaya çıkarıyor.       
    google apple iphone milyarca dolar ödüyor Tam Boyutta Gör
    Google’ın iOS cihazlarda varsayılan arama motoru konumunu güvence altına almak için Apple ile bir anlaşması (Information Services Agreement) bulunuyor. 2021’de analist firması Bernstein, Google’ın bunu korumak için Apple’a yılda 10 milyar dolar ödeme yaptığını öne sürmüştü. Yeni raporda Google’ın Apple’a yaptığı ödemenin daha da arttığı iddia ediliyor.

    Google, Apple'a milyarca dolar ödüyor!

    Google’ın iPhone’da baskın arama motoru olmak olarak kalabilmek için Apple’a yılda 18 milyar ile 20 milyar dolar arasında bir ödeme yaptığı iddia ediliyor. Bu anlaşmanın Apple’ın yıllık işletme kârının %14-16’sını oluşturduğu tahmin ediliyor. Google’ın toplam reklam gelirinin %22’sini trafik edinme maliyetleri kapsamında harcadığı, Apple’ın da muhtemelen bunun yaklaşık %40’ını aldığı tahmin ediliyor. Bu rakamlar Apple’ın herkese açık dosyalarının yanı sıra Google’ın trafik edinme maliyetlerinin analizine dayandırıyor.

    Geçtiğimiz ay Microsoft'un Bing arama motorunu Apple'a satmayı düşündüğü ortaya çıkmıştı. Satın alma gerçekleşmiş olsaydı Bing, Apple cihazlarda varsayılan arama motoru olarak Google'ın yerini alacaktı. Uzmanlar, Google'ın davayı kaybetme ihtimalinin olduğunu, bunun da Apple'ın on yıldır devam eden kazançlı anlaşmasını büyük tehlikeye atacağını söylüyor. Ancak davayla ilgili kararın 2024’ten önce çıkması beklenmiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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