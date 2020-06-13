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    Google Stadia artık birçok Android telefonu destekleyecek

    Teknoloji devi Google'ın bulut oyun platformu Google Stadia, bundan böyle birçok Android telefon modelinde çalışacak.
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Google Stadia artık birçok Android telefonu destekleyecek
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    Aslına bakarsanız, Google'ın Stadia ile olan bulut oyun tutkusu, ülke ve cihaz sınırlamaları nedeniyle beklenen başlangıcı yapamadı. Ancak şirket şimdi uygulamaya geçirdiği planlarıyla, Google Stadia'nın etki alanını genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

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    Google bundan böyle daha fazla Android cihaz için deneysel Google Stadia desteği sunmaya başladı. Bu da telefonunuzun Stadia uygulamasını indirebildiğiz sürece, kullanmaya  hazırsınız anlamına geliyor. Uygulamayı açıp çalıştırdıktan sonra, "Bu cihazda oynat" seçeneğini bulmanız ve Experiments (Deneyler) sekmesine gitmeniz gerektiği belirtilmiş. Ancak Google, Stadia'yı destekleyecek olan cihazların hangi gereksinimlere sahip olduğunu belirtmiş değil.

    Google Stadia artık birçok Android telefonu destekleyecek
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    Dokunmatik ekran kontrolleri geldi

    Stadia oyuncuları için bir başka yeni özellik ise özel bir fiziksel denetleyiciye ihtiyaç duymadan oyun oynamanıza izin veren dokunmatik ekran kontrolleri. Yeni özelliğe, ayarlar menüsündeki yeni "dokunmatik oyun kumandası" seçeneğinden erişilebiliyor. Google ayrıca Stadia çözünürlük çıkışınızı, oynadığınız her cihaza manuel olarak ayarlamanızı sağlayan özelliği de aktif duruma getirdi.

    Google Stadia şu anda ABD, İngiltere, Belçika, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Hollanda, Norveç, İspanya ve İsveç dahil olmak üzere yalnızca 14 ülkede kullanılabiliyor. Dev şirket Stadia'nın varlığını mümkün olduğunca hızlı bir şekilde daha fazla cihaza ve bölgeye genişletmeye kararlı.



    https://community.stadia.com/t5/Stadia-Community-Blog/This-Week-on-Stadia-It-s-a-great-time-to-buy-the-game-you-want/ba-p/24303 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    efyavas (Ercan Yavaş) 2 sa.
    Bu gidişle birkaç seneye Google mezarlığındaki yerini alır.
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    Altnz47 2 sa.
    Geforce Now varken kimse kolay kolay Stadia üzerinden oyun alıp parasını boşa harcamaz.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Rachsuchtig 27 dk. Altnz47
    Harbiden Nvidia resmen balyozla vurdu Stadia'ya
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