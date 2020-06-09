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    4-15 yaş arası çocuklar günde 80 dakika TikTok videoları izliyor

    Ülkemizde de son derece popüler olan TikTok uygulaması, çocukları da etkisi altına almış durumda. Yeni yapılan araştırma TikTok'un izlenme rakamlarında Youtube'a yaklaştığını gösteriyor.
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    Mobil Uygulamalar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    4-15 yaş arası çocuklar günde 80 dakika TikTok videoları izliyor
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    Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve İspanya'daki 60 bin hanenin analizi, 4-15 yaş arasındaki çocukların günde 80 dakika TikTok videolarını izleyerek geçirdiklerini ortaya koydu. Bu çocukların YouTube'da harcadıkları süreden beş dakika daha az.

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    Ayrıca Bkz. "Twitter, kimliğini doğrulayan herkese "mavi onay rozeti" vermeye hazırlanıyor"

    20 milyar indirme rakamına ulaştı

    Verilerin, Qustodio tarafından ebeveyn kontrolü uygulaması yoluyla toplandığı açıklanırken, bu uygulamanın çocuğun hangi uygulamaları kullandığını ve ebeveynin ne kadar süre izin verdiğini raporladığı ifade edilmiş. Açıklanan araştırma verilerinin Şubat 2019 ile Nisan 2020 arasındaki dönemi kapsadığı belirtilirken, çocukların kendilerine özel içeriklerin yer almadığı bir platforma bu denli yönelmiş olmaları ise düşündürücü olarak nitelendirilebilir.

    4-15 yaş arası çocuklar günde 80 dakika TikTok videoları izliyor
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    YouTube 13 yaşın altındaki çocuklar için YouTube Kids uygulamasını piyasaya sürdü ancak birçok kişinin cihazında standart Youtube uygulaması yüklü. TikTok'un ise çocuklar arasında bu denli popüler hale gelmesi sürpriz olarak nitelendirilmiyor. Zira Nisan ayı itibarıyla uygulama 2 milyardan fazla indirildi ve bu indirme işlemlerinin çoğununun çocuk yaştaki kullanıcılar tarafından gerçekleştirildiği düşünülüyor.

    Ülkemizde de oldukça popüler olan TikTok'un, azımsanamayacak derecede bir kitle tarafından da eleştirilerin hedefi olduğunu belirtmeden geçmeyelim.



    https://9to5mac.com/2020/06/08/apps-popular-with-kids/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Snn_bln23 (Atmaca Snn ) 32 dk. yeni yorumcu
    Daha küçücük yaşta ellerine telefon ve tablet veren anne babalarında suç aramalı
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    rakanishu 1 sa.
    Gençlik büyük tehlikede, özellikle bizim gibi boş işlere meraklı milletlerin yeni nesilleri. Ek olarak kız çocuklarına güzel olmaya erkek çocuklarına da fırlamalığa yönlendiren bir sosyal medya var.
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    VaporWave (Emre ) 1 sa.
    Hep bizi uyutan uygulamalar en çok kazanıyor, durum çok kötü.
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