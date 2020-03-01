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    Uygulama Haber Video ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Stadia için ücretsiz deneme süresi gündemde

    Bulut tabanlı oyun hizmeti Google Stadia halen lansman esnasında verilen sözleri yerine getirebilmiş değil. Oyuncular bir an evvel hizmetin eksiksiz bir yapıya kavuşmasını istiyor.
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    Uygulama Haber Video
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Google Stadia için ücretsiz deneme süresi gündemde
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    Bulut altyapısı üzerinden herhangi bir cihaza oyun akışları sunabilmek amacıyla faaliyete geçen Google Stadia henüz istenen ilgiyi çekebilmiş değil. Başlangıcı iyi yapamamış olması takipçilerini de hayal kırıklığına uğratıyor.

    Oyuncuları tatmin etmedi

    Google Stadia rakibi GeForce Now hizmetinden farklı olarak oyun satın almayı gerektirmiyor. Oyun kütüphanelerini Google sunuyor ve oyuncular abonelik boyunca bu oyunlardan yararlanıyor. GeForce Now ise bir oyun kütüphanesi gerektiriyor.

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    Ayrıca Bkz. "İki aşamalı doğrulama uygulamaları risk altında"

    Oyun kütüphanesi oluşturmak biraz daha meşakkatli olduğu için Google Stadia bu açıdan gerekli adımları atmak gecikti. Halen belirli ülkelerde erişime açık ve hizmete üye olabilmek için 129$ değerindeki kontrolcü paketini satın almanız gerekiyor. Android tarafında ise az sayıda telefona destek sunuluyor. Yine oyun kütüphanesi henüz istenen rakamlarda değil.

    Uygulama kodlarında keşfedilen yeni satırlara göre Google Stadia yakın zamanda ücretsiz bir deneme süreci başlatacak. Siteye gelen kullanıcılar bir kod girmek yerine Stadia Pro üyeliğini bir ay deneyebilecekleri bir ara yüz ile karşılaşacak.

    Google Stadia için ücretsiz deneme süresi gündemde
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    Hizmetin en azından test edilebilmesi açısından bu bir aylık hediye üyelik önem taşıyor. Diğer taraftan oyuncuların YouTube Live üzerinden yayın yapabilmesi ve bu yayınların özelliklerini ayarlayabilmesi.

    Son olarak Aile Paylaşımı sisteminin herhangi bir zamanda sadece bir aile üyesinin oyun oynayabilmesine imkan tanıyacağı ifade ediliyor. Yine hizmetin bir bölgede yoğunluk oluşmaya başladığında oyuncu sayısını kısıtlayacağı ve kalite açısından sunuculara fazla yük bindirmeyeceği ifade ediliyor.



    https://www.engadget.com/2020/02/28/google-stadia-apk-teardown-free-trials/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    LegendM 2 hf. en beğenilen
    "Google Stadia rakibi GeForce Now hizmetinden farklı olarak oyun satın almayı gerektirmiyor."



    Ne kadar yanlış bir bilgi, tam aksine geforce now oyun satın almayı gerektirmiyor. Hayır çeviri tek işiniz onu da beceremiyorsunuz.
    "Google Stadia rakibi GeForce Now hizmetinden farklı olarak oyun satın almayı gerektirmiyor." Ne kadar yanlış bir bilgi, tam aksine geforce now...
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    2 Yanıt Yanıtla +38
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    xAdli 2 hf. LegendM
    dostum geforce now da oyunu satın alman gerekiyor. Stadia da sadece abone oluyorsun ve stadianın sana sunduğu tüm oyunları satın almadan oynayabiliyorsun.
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    FEARTR (RIDVAN ERMİŞ) 2 hf. LegendM
    Dostum bilmeden denemeden niye yorum atıyorsun, Tamam sen cahil kalmıssın bu konuda ama yazdığını beğenenleride cahiliyete sürüklüyorsun. now da oyun satın alman gerekiyor. stadia da ise gerekmiyor.
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    Neverland__ (eren eren) 2 hf.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




    konuyla alakasız ama bizim avea'nın logosundan aşırmışlar stadia'nın logosunu
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    schipht (Murat Karayel) 2 hf. Neverland__
    avea google walletdan aşırmış :)
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    Mr.Data 2 hf. xAdli
    Stadia'ya abone olduğunuzda PlayStation Plus'taki gibi oyunlar ücretsiz veriliyor bütün oyunlar değil.



    GeForce Now'da daha önceden satın aldıysanız oynayabiliyorsunuz ve iptal etseniz bile oyun sizde kalıyor ama Stadia için tekrar almanız lazım.
    Stadia'ya abone olduğunuzda PlayStation Plus'taki gibi oyunlar ücretsiz veriliyor bütün oyunlar değil. GeForce Now'da daha önceden satın ald...
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    sis651 2 hf.
    Yeni e-posta hesabı açıp aylarca yıllarca ücretsiz oynamaya çalışır bizimkiler. :D
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    Weautx 2 hf. yeni yorumcu xAdli
    Hocam benim bildiğim stadianın çalışma mantığı psn gibi üyelik icin para veriyorsun ayrıca oyunları satin alman gerekiyor.
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    Neverland__ (eren eren) 2 hf.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




    konuyla alakasız ama bizim avea'nın logosundan aşırmışlar stadia'nın logosunu
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    SakuraiTomoki (Gökhan ) 2 hf.
    Zaten Ge Force Now'u kullananların çoğunun Steam hesabı vardır. Ge Force Now'da da Steam kütüphanesini kullanabiliyorsun en azından desteklediği oyunları böyle güzellikleri var...
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    LegendM 2 hf. en beğenilen
    "Google Stadia rakibi GeForce Now hizmetinden farklı olarak oyun satın almayı gerektirmiyor."



    Ne kadar yanlış bir bilgi, tam aksine geforce now oyun satın almayı gerektirmiyor. Hayır çeviri tek işiniz onu da beceremiyorsunuz.
    2 Yanıt Yanıtla +38
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