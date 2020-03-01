Google Stadia için ücretsiz deneme süresi gündemde

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Bulut altyapısı üzerinden herhangi bir cihaza oyun akışları sunabilmek amacıyla faaliyete geçen Google Stadia henüz istenen ilgiyi çekebilmiş değil. Başlangıcı iyi yapamamış olması takipçilerini de hayal kırıklığına uğratıyor.

Oyuncuları tatmin etmedi

Google Stadia rakibi GeForce Now hizmetinden farklı olarak oyun satın almayı gerektirmiyor. Oyun kütüphanelerini Google sunuyor ve oyuncular abonelik boyunca bu oyunlardan yararlanıyor. GeForce Now ise bir oyun kütüphanesi gerektiriyor.

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Oyun kütüphanesi oluşturmak biraz daha meşakkatli olduğu için Google Stadia bu açıdan gerekli adımları atmak gecikti. Halen belirli ülkelerde erişime açık ve hizmete üye olabilmek için 129$ değerindeki kontrolcü paketini satın almanız gerekiyor. Android tarafında ise az sayıda telefona destek sunuluyor. Yine oyun kütüphanesi henüz istenen rakamlarda değil.

Uygulama kodlarında keşfedilen yeni satırlara göre Google Stadia yakın zamanda ücretsiz bir deneme süreci başlatacak. Siteye gelen kullanıcılar bir kod girmek yerine Stadia Pro üyeliğini bir ay deneyebilecekleri bir ara yüz ile karşılaşacak.

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Hizmetin en azından test edilebilmesi açısından bu bir aylık hediye üyelik önem taşıyor. Diğer taraftan oyuncuların YouTube Live üzerinden yayın yapabilmesi ve bu yayınların özelliklerini ayarlayabilmesi.

Son olarak Aile Paylaşımı sisteminin herhangi bir zamanda sadece bir aile üyesinin oyun oynayabilmesine imkan tanıyacağı ifade ediliyor. Yine hizmetin bir bölgede yoğunluk oluşmaya başladığında oyuncu sayısını kısıtlayacağı ve kalite açısından sunuculara fazla yük bindirmeyeceği ifade ediliyor.

https://www.engadget.com/2020/02/28/google-stadia-apk-teardown-free-trials/

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