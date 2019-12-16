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    Google, Türkiye'den çekilecek mi? İşte yeni açıklama:

    Google, Türkiye'den çekileceğine yönelik ortaya çıkan iddialara yanıt niteliğinde detaylı bir açıklama yayınladı. "Türkiye'den çekileceğimizi söylemedik." dedi.
    4 sa. (Son Güncelleme: 4 sa.)
    4,7b
    63
    46
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Google, Türkiye'den çekilecek mi? İşte yeni açıklama:
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    Rekabet Kurumu, Android içerisinde yüklü gelen uygulamalarının haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle Google’a ceza kesti. Google, ceza nedeniyle Türkiye’deki yeni Android cihazlarına lisans verilmeyeceğini duyuran bir açıklama yayınlamıştı. Google, bu açıklamanın yarattığı kafa karışıklığını gidermek için yeni bir açıklama daha yaptı.

    “Türkiye’deki Android iş ortaklarımız ve kullanıcılarımız için bir güncelleme” başlığıyla yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "2007 yılında Android’i birçok şirketin mobil cihazlarına güç vermek üzere, açık kaynaklı bir işletim sistemi olarak geliştirmeye başladık. O günden bu yana, Android’e milyarlarca dolar yatırım yaptığımız gibi, dünyanın her yanındaki insanlar için cihazlar ve deneyimler üretebilmeleri için üreticilere ve geliştiricilere ücretsiz olarak sunduk.

    Android’e olan yatırımımız bizim için çok anlamlı, çünkü telefon üreticilerine, bazıları bizim için gelir üreten ve üreticilere müşterilerine yararlı servisler sunmalarını sağlayan popüler Google uygulamalarını önceden yükleme seçeneğini veriyoruz. Telefon üreticileri bizim servislerimizin hiçbirini cihazlarına yüklemek zorunda olmadıkları gibi, aynı zamanda bizimkilerin yanında rakip uygulamaları da yüklemekte özgürdür. Bu da bizim ancak uygulamalarımızın yüklü olması ve kullanıcıların alternatifler yerine bizim uygulamaları tercih etmeleri durumunda gelir elde ettiğimiz anlamına geliyor."

    "Google'ın uygulamaları, Türkiye'deki geliştirilere ekonomik fırsat yaratıyor."

    "Bugün, Türkiye’de milyonlarca kullanıcı her gün arkadaşlarıyla bağlantı kurmak ve işlerini yapmak için Android telefonlarını kullanıyor. Bu da, Android telefonları satan Türk ve uluslararası üreticiler ve Türkiye’deki mobil operatörler ile mobil cihazlar için uygulamalar, oyunlar ve servisler hazırlayan geliştiriciler için ekonomik fırsatlar yaratmaktadır.

    Rekabet Kurumu ile üç yıldan fazla süre çalıştıktan sonra Ağustos ayında yine Rekabet Kurumu’nca alınan bir karar üzerine, Android iş ortaklarımızla yaptığımız anlaşmalarda bazı değişikliklere gittik. Bu değişiklikler arasında, iş ortaklarımıza cihazları üzerinde Google’ın gelir üreten uygulamalarının önceden yüklenmesi konusunda sunduğumuz esnekliği çok daha yüksek bir seviyeye taşımak da yer alıyordu. Ancak, Kasım ayında Rekabet Kurumu bu değişikliklerin yeterince uygun olmadığı ve Türkiye’de bu anlaşmalarla faaliyet gösteremeyeceğimiz yönünde kanaat bildirdi.

    Google olarak bu konunun olabildiğince hızlı şekilde çözümü için Rekabet Kurumu ile birlikte çalışmayı sürdürüyoruz. Bu çerçevede, Türkiye’de hızlı şekilde kanunlarla uyumlu biçimde çalışmak bizim için büyük önem taşıdığından, iş ortaklarımızla temasa geçerek kendilerini Türkiye’de yeni çıkacak Android cihaz modellerini onaylamayı durdurmak zorunda olduğumuz doğrultusunda bilgilendirdik."

    Yeni modellerde Google servisleri olmayacak

    Google, açıklamasının devamdında yaptırımın nasıl uygulanacağı konusunda bilgiye yer verdi. Google'ın açıklamasına göre yeni telefonlarda Google servisleri bulunmayacak. Bu durum tıpkı yeni Huawei cihazlarda Android servislerinin bulunmaması ile aynı.

    Google'ın açıklamasının devamında şu ifadelere yer veriliyor: "Bu, Türkiye’de yeni cihaz modellerinin Google servisleri ile pazara sunulamayacağı anlamına geliyor. Halihazırda mevcut modellerin satışı ve çalışması ise normal şekilde devam edecek. Mevcut cihazlar ve uygulamalar da normal biçimde çalışmaya ve güncellemeler almaya devam edecek. Google’ın diğer ürünleri ve servisleri ise durumdan etkilenmeyecek.

    Bu durumun Türkiye’deki kullanıcılar, üreticiler, uygulama geliştiriciler ve operatörler için getirdiği zorlukları anlıyor, bu sebeple Rekabet Kurumu ile birlikte çalışarak konuyu en kısa sürede çözüme kavuşturabilmeyi umuyoruz."

    "Türkiye'den çıkacağız demedik."

    Açıklamaya eklenen bilgi notunda ise Türkiye'den çıkacağına yönelik ortaya atılan iddialara yanıt verildi. Bilgi notunda şu sözler yer alıyor: "Google, Türkiye pazarından çıkabileceğini hiçbir şekilde belirtmedi.  Bu özellikle Android ile ve mümkün olan en kısa sürede çözmek istediğimiz bir durumla ilgili. Bu zorlu bir karardı ve Android ortaklarımız üzerinde etkili olacağı için mümkün olduğunca fazla ayrıntı vererek iyi bir iş ortağı olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz."



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    kraix 4 sa. en beğenilen
    Avrupa ceza kesince ses yok, Biz ceza kesince çekiliriz bak görürsünüz. Böyle bir neyse anladını siz...
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    Amd64x2 3 sa.
    Açık kaynakmış, sen onu benim külahıma anlat "gogıl" efendi...

    "Android; Google ve Open Handset Alliance tarafından, mobil cihazlar için geliştirilmekte olan, Linux tabanlı özgür ve ücretsiz bir işletim sistemidir. Sistem açık kaynak kodlu olsa da, kodlarının ufak ama çok önemli bir kısmı Google tarafından kapalı tutulmaktadır."

    kaynak: wikipedia
    Açık kaynakmış, sen onu benim külahıma anlat "gogıl" efendi... "Android; Google ve Open Handset Alliance tarafından, mobil cihazlar için geliştirilmekte...
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    1 Yanıt Yanıtla +19
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    mehmetg 2 sa.
    Paypal, Uber, Wikipedia ve şimdi de Google... Ergenler gibi atar gider yapacağınıza biraz düşünün bakalım bu ülkenin modern dünyadan hergün adım adım uzaklaşmasını.
    Paypal, Uber, Wikipedia ve şimdi de Google... Ergenler gibi atar gider yapacağınıza biraz düşünün bakalım bu ülkenin modern dünyadan hergün adım adım uzaklaşmas...
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    General. 1 dk.
    Bu durum hiç hayra alamet değil, Çin bile uzlaşma arıyorken bizim gibi bir ülke pestile döner.
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    mert1907 23 dk.
    Google yada başkaları tabi ki bu ülkenin yasalarına uyacak ancak bizim milletimiz ölçüyü hep kaçırıyor. Yasaklamalarla biryere varılmaz önce uzlaşma yoluna gidilmeli ama baktılar ki olmuyor o zaman her türlü yaptırımı yaparsın ki devlet olduğunu gösteresin. Ancak özellikle de son yıllarda eğitimin de iyice dinselleşmesi ve teknolojik olarak atılım yapamamamız nedeniyle de hızlıca dünya dan bir kopuş içerisin olmamız gerçekten kahredici bir durum.
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    posıtıve 25 dk.
    cihazlar boş saf android gelirse isteyen gapps ını yüklesin hoş sen ben yükleriz..... normal vatandaş a gapps desen ''ne diyon gappsçıkağızlı'' der
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    interwap 28 dk.
    Google üreticilerin bakanlığa baskı yapmasını isteyecek
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    Fulton 40 dk.
    Arkadaş şu işi basitçe anlatmaları zor mu, gerçekten saatlerdir olayın tam ne olduğunu bir türlü idrak edemedim. Yahu android bazlı telefonlarda Google servisleri olmayacak derken ne demek isteniyor. Sadece "yüklü" mü olmayacak yani sonradan kendimiz indirip açabilecek miyiz Youtube'tur, ıvır zıvırdır falan; yoksa bu servisler aynı zamanda tamamen erişilmesi imkansız mı olacak telefondan?

    Haberde demişler ki "yeni çıkacak Android cihaz modellerini onaylamayı durdurmak zorunda olduğumuz.."

    Ben bu cümleden şunu anlarım Android bazlı cihaz üretimi olmayacak yani direk android işletim sistemi bile olmayacak... Ben anlamadım ya bu haberleri çevirenler çok kötü çeviriyor (İngilizce yapıldıysa açıklamalar) ya da bende bir sorun var algılama olarak bu konu özelinde.

    Adam gibi birisi açıklayabilir mi basitçe ne olacak bu durumda?
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    jem991 21 dk. Fulton
    huawei mate 30 pro da olduğu gibi olacak. zorda olsa root vb işlemler ile googleplaystore vb yüklenebilecek ama bunu yaptığında telefon garanti dışı kalacak.

    android açık kaynak kodlu bir işletim sistemi isteyen herkes alıp derleyip istediği cihazı üretebilir. ama tabi gene bunu bu şekilde satmak istiyor ve güncelleme desteği vb şeyleri almak istiyorsa bazı konularda google ile anlaşması lazım bu anlaşmanın ilk şartıda benim hizmetlerimi kullan oluyor.
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    mehmehcik_71 14 dk. Fulton
    Dava açan taraf Yandex ,yanılmıyorsam eğer. Konu ise google hizmetleri. Yüklü gelen tarayıcının bile ana sayfasının google olmasından dolayı haksız rekabet davası açılmış. Atıyorum yüklü gelen youtube ile yandex’in bağlantısı nedir onu bilmiyorum.
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    Seraphim_ 41 dk. yeni yorumcu
    çekilin çekilin hemen bugün çekilin gerçekten özgür Android kullanalım
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    jem991 17 dk. Seraphim_
    işletim sisteminin içinde bulunan temel işlevlerde google'ın genellikle biliyorsun değilmi çağrı yapma sms gönderme hatta wifi ağlara bağlanmak için kullanılan arabiririm bile google tarafından yazıldı yani benim hizmetlerimi kullanamazsın dediğinde iş cidden çığrından çıkabilir.
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    ea430 51 dk.
    Değerli dostlar hiç bir özel şirket, bir ülkeye kafa tutamaz ve tutmamalı böyle bir durum söz konusu olursa o şirket (marka) için hiç iyi olmaz.

    Elbette ülke içinde bazı sorunlar çıkacaktır ama ülkeler bununla baş edebilecek bir güçe ve yapıya sahiplerdir.

    Google tekelcilik yapıyordu yıllardır ve bilişim uzmanları kurumların içinde çoğaldıkça kurumlarda buna müdahale ediyor şekil a olduğu gibi bir çok avrupa ülkesi google ceza kesiyor neden çünkü şuana kadar her şey google istediği gibiydi şuan artık öyle değil dengeler değişiyor.

    Bu olay türkiye için değil tüm dünya ülkeleri için böyle.
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    mehmehcik_71 16 dk. ea430
    .
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    general4242 1 sa. Blasterreal
    Google'ın çıktığı yok ama ?
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    edacsac 1 sa.
    Dünya da konuşulmaya başladı...



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    Blasterreal 1 sa.
    Şöyle bir durum var arkadaşlar, bir bilişim firmasında çalışıyorum. Kurumsal ürünler üzerine satış ve implementasyonlar yapıyoruz. Son 1-2 yıldır çalıştığımız bir çok firma türkiye pazarından çıktı veya türkiye ofislerini kapatıp yurt dışından destek veriyorlar. Google ve benzeri firmaların bu şekilde ülkeden çıkması hayra alamet değil
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