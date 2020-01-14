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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google uygulamalarına sahip Huawei P30 Lite New Edition tanıtıldı

    ABD ambargosu nedeniyle yeni telefonlarında Google uygulama ve hizmetlerine yer veremeyen Huawei çareyi mevcut modellerinin güncellenmiş versiyonlarını çıkarmakta buldu. P30 Lite New Edition tanıtıldı
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Google uygulamalarına sahip Huawei P30 Lite New Edition tanıtıldı
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    ABD hükümetinin uyguladığı ticaret yasağı sebebiyle yeni akıllı telefonlarında Google uygulama ve hizmetlerine yer veremeyen Huawei, geçici çözüm olarak yasağın uygulanmadığı mevcut modellerinin güncellenmiş versiyonlarını çıkarıyor.

    Sessiz sedasız bir şekilde tanıtılan Huawei P30 Lite New Edition da bu cihazlardan biri. Akıllı telefonun orijinal modelden pek bir farkı yok. Sadece RAM ve dahili depolama miktarında bazı değişiklikler söz konusu.

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    P30 Lite'ın başlangıç modelinde 4 GB RAM'e yer verilmişti. Yeni modelde bu 6 GB RAM'e çıkarıldı. Aynı şey 128 GB'tan 256 GB'a yükseltilen dahili depolama alanı için de geçerli.

    Google uygulamalarına sahip Huawei P30 Lite New Edition tanıtıldı
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    Fiyat etiketi de belli oldu

    Damla çentikli tasarıma sahip akıllı telefon 1080 x 2312 piksel çözünürlükte 6.15 inç IPS ekran ile geliyor. Gücünü ise Hisilicon Kirin 710 yonga setinden aldığını belirtelim.

    Arka panelinde 48 + 8 + 2 megapiksel sensör kombinasyonundan oluşan üçlü arka kamera sistemi görev yapıyor. Ön tarafında ise 24 megapiksel selfie kamerasına yer verilmiş.

    Google uygulamalarına sahip Huawei P30 Lite New Edition tanıtıldı
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    Huawei P30 Lite New Edition, 18W hızlı şarj desteği olan 3.340 mAh kapasiteli bir pil içeriyor. Parmak izi tarayıcısı ise arka tarafta. Akıllı telefon yarın 389 dolar fiyatla İngiltere'de satışa sunulacak. Daha sonrasında ise diğer pazarlarda piyasaya sürmesi bekleniyor.



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    mkyb 1 hf. en beğenilen ssbrutality
    O işlemci için Google'dan lisansları var o yüzden. Yoksa elleridne Kirin 810 ve 990 var. Ancak Google lisans vermediği için cihazlarında kullanmıyorlar. Kullanılırsa Google Play olmadan çıkarmak zorunda kalacaklar.
    O işlemci için Google'dan lisansları var o yüzden. Yoksa elleridne Kirin 810 ve 990 var. Ancak Google lisans vermediği için cihazlarında kullanmıyorlar. Kullanı...
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    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Dr.Danger 1 hf.
    Yazık lan çinliler artistlik yapıyodu amerika bi hoşt dedi kendi etraflarında aynı şeyleri yapıp duruyorlar.
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    gcb1903 1 hf. Dr.Danger
    Ya ne olacaktı? Çin-Abd savaşları falan fistan dediler. Ne dedik en baştan beri? Çin taşeron müteahhit. Azıcık cebi para görünce işverene kafa tutuyor. Tuğla taşıyacak adam her yerde bulunur. Mesele binanın çizimini yapabilmek dedik. Mobil ya da pc tarafında hem donanım hem yazılım Abd tekelinde. Piyasadaki işlemci pazarı Apple a ve Qualcomm SD Amerikan, Amd, İntel, Nvidia Amerikan, IOS, Android, Windows, Mac Amerikan.

    Abd açlıktan ölen Asya ülkelerine taşeronluk yaptırıyor sadece. O kadar. Çin bu kafayla giderse İran gibi ambargo manyağı olur. Apple, Google, MS çin olmadan dünyanın geri kalanıyla yine dev olurlar ama Amerikan ambargosu geldiği anda tüm dünya Çin'e karşı durur. Durmak zorunda.
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    ssbrutality 1 hf.
    Ne kirin 710 muş arkadaş, milyarlarca mi ürettiniz.
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    mkyb 1 hf. ssbrutality
    O işlemci için Google'dan lisansları var o yüzden. Yoksa elleridne Kirin 810 ve 990 var. Ancak Google lisans vermediği için cihazlarında kullanmıyorlar. Kullanılırsa Google Play olmadan çıkarmak zorunda kalacaklar.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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