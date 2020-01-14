Google uygulamalarına sahip Huawei P30 Lite New Edition tanıtıldı

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ABD hükümetinin uyguladığı ticaret yasağı sebebiyle yeni akıllı telefonlarında Google uygulama ve hizmetlerine yer veremeyen Huawei, geçici çözüm olarak yasağın uygulanmadığı mevcut modellerinin güncellenmiş versiyonlarını çıkarıyor.

Sessiz sedasız bir şekilde tanıtılan Huawei P30 Lite New Edition da bu cihazlardan biri. Akıllı telefonun orijinal modelden pek bir farkı yok. Sadece RAM ve dahili depolama miktarında bazı değişiklikler söz konusu.

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P30 Lite'ın başlangıç modelinde 4 GB RAM'e yer verilmişti. Yeni modelde bu 6 GB RAM'e çıkarıldı. Aynı şey 128 GB'tan 256 GB'a yükseltilen dahili depolama alanı için de geçerli.

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Fiyat etiketi de belli oldu

Damla çentikli tasarıma sahip akıllı telefon 1080 x 2312 piksel çözünürlükte 6.15 inç IPS ekran ile geliyor. Gücünü ise Hisilicon Kirin 710 yonga setinden aldığını belirtelim.

Arka panelinde 48 + 8 + 2 megapiksel sensör kombinasyonundan oluşan üçlü arka kamera sistemi görev yapıyor. Ön tarafında ise 24 megapiksel selfie kamerasına yer verilmiş.

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Huawei P30 Lite New Edition, 18W hızlı şarj desteği olan 3.340 mAh kapasiteli bir pil içeriyor. Parmak izi tarayıcısı ise arka tarafta. Akıllı telefon yarın 389 dolar fiyatla İngiltere'de satışa sunulacak. Daha sonrasında ise diğer pazarlarda piyasaya sürmesi bekleniyor.

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