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    Tesla Cybertruck'ın "kırılan camı" tişörte dönüştü

    Tesla Cybertruck'ın lansmanı sırasında araçtaki zırhlı camlarının sağlamlığını göstermek için yapılan test hayal kırıklığı ile sonuçlanmıştı. Şirket bu durumu fırsata çevirdi.
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    Otomobil Teknolojileri
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Tesla Cybertruck'ın
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    Tesla'nın Cybertruck adlı elektrikli pickup'ının tanıtımı sırasında, araçta kullanılan zırhlı camın dayanıklılığını göstermek için sahnede bir şov yapılması planlanmıştı. Ancak işler istenildiği gibi gitmedi.

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    Şirketin baş tasarımcısı Franz von Holzhausen tarafından Cybertruck'ın zırhlı camına fırlatılan beyzbol topu büyüklüğündeki metal top, daha ilk denemede kurşun geçirmez olduğu iddia edilen camı ciddi şekilde çatlattı.

    Tesla Cybertruck'ın
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    Fiyatı 35 dolar

    Lansman etkinliğinde böyle olumsuz bir olayla karşılaşan Tesla, bu kötü anıyı yüzlerde gülümsemeye çevirecek bir ürün çıkardı. Şirket, metal topun darbesi nedeniyle camda oluşan kırığın desenini bir tişörte basarak satışa sundu.

    Tesla Cybertruck'ın
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    Cybertruck Bulletproof Tee adlı tişört 35 dolara satılıyor.Tesla buna ek olarak Cybertruck temalı farklı kıyafetler ve aksesuarlar de çıkardı. Ancak diğer ürünlerde kırık cam gibi eğlenceli göndermeler bulunmuyor.



    https://shop.tesla.com/product/men_s-cybertruck-bulletproof-tee Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    classf2re 1 hf. en beğenilen
    Ya şu şirketin pazarlama anlayışına hastayım. Adamlar zamanında zombi istilasına karşı lav silahı bile sattı
    Yanıtla +17
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    68060 1 hf.
    Büyük ihtimalle camın kırılması tanıtımın parçasıydı, haftalarca malzeme çıktı hala daha çıkarmayı başarıyorlar. Kırılması garip, kırılmaması değil, sanki zırhlı araç tanıttılar. Millet nasıl olur yaw diye gezdi. Öte yandan bu iş planlı değilse, özgüveni yüksek şekilde geçiştirerek, hatlarımızı örtmüyoruz onlardan ders çıkarıyoruz şeklinde insanlara bu tip bir pazarlama yapma yolunu seçmiş olabilirler. Her türlü çok başarılı.
    Büyük ihtimalle camın kırılması tanıtımın parçasıydı, haftalarca malzeme çıktı hala daha çıkarmayı başarıyorlar. Kırılması garip, kırılmaması değil, sanki zırhl...
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    Yanıtla +12
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    darkaura 1 hf.
    tesla su durumda sinavda yanlis soru yapsada100 alan ogrenci gibi. dogru yolda ilerledigi hep yeni seyler sundugu icin oyle bir positif imaj olusturmus durumdaki kusurlari bile olumlu karsilaniyor, kusurunu bile reklama cevirebiliyor.
    tesla su durumda sinavda yanlis soru yapsada100 alan ogrenci gibi. dogru yolda ilerledigi hep yeni seyler sundugu icin oyle bir positif imaj olusturmus durumdak...
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    1 Yanıt Yanıtla +6
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    ilkerinanç 5 gün
    Yerli araçta şunu yapsak bilhassa bizim burdakilere rezil olurduk,herkes yerden yere vururdu, adamlar bunu bile avantaja dönüştürdü.Enteresan.
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    DH Misafiri 6 gün
    Tesla'nın reklam, pazarlama stratejisine hayranım. Bu markayı hayranlıkla takip ediyorum adamlar herşeyi fırsata çeviriyor. Tesla son 20 yıla damga vurmuş otomobil sektöründe devrim yaratmış ve dünyanın önde gelen seçkin premium markalarını geride bırakmış bir markadır
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    MO. 1 hf.
    Neden.böyle saçma haberleri yayınlıyorsunuz ?
    Yanıtla +3
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    darkaura 1 hf.
    tesla su durumda sinavda yanlis soru yapsada100 alan ogrenci gibi. dogru yolda ilerledigi hep yeni seyler sundugu icin oyle bir positif imaj olusturmus durumdaki kusurlari bile olumlu karsilaniyor, kusurunu bile reklama cevirebiliyor.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Elektrikliarabasever 6 gün darkaura
    Bunu çoğu amerikalı şirket yapabiliyor nasıl zamanında bükülen iPhone'lar satışları azaltmadıysa aynı hesap ayrıca şuanda Tesla gibi lüks ve uzun menzilli araç üretebilen yok daha Porsche örneğini vermeyin gördük EPA testlerinde Turbo 323 km anca gidiyor...
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    Gurney5 1 hf.
    Tanıtımın parçası falan değildi krizi fırsata çeviriyorlar millette owwww yapıyor oluyor sana PR.
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    68060 1 hf.
    Büyük ihtimalle camın kırılması tanıtımın parçasıydı, haftalarca malzeme çıktı hala daha çıkarmayı başarıyorlar. Kırılması garip, kırılmaması değil, sanki zırhlı araç tanıttılar. Millet nasıl olur yaw diye gezdi. Öte yandan bu iş planlı değilse, özgüveni yüksek şekilde geçiştirerek, hatlarımızı örtmüyoruz onlardan ders çıkarıyoruz şeklinde insanlara bu tip bir pazarlama yapma yolunu seçmiş olabilirler. Her türlü çok başarılı.
    Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    classf2re 1 hf. en beğenilen
    Ya şu şirketin pazarlama anlayışına hastayım. Adamlar zamanında zombi istilasına karşı lav silahı bile sattı
    Yanıtla +17
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