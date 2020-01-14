Tesla Cybertruck'ın "kırılan camı" tişörte dönüştü

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Tesla'nın Cybertruck adlı elektrikli pickup'ının tanıtımı sırasında, araçta kullanılan zırhlı camın dayanıklılığını göstermek için sahnede bir şov yapılması planlanmıştı. Ancak işler istenildiği gibi gitmedi.

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Şirketin baş tasarımcısı Franz von Holzhausen tarafından Cybertruck'ın zırhlı camına fırlatılan beyzbol topu büyüklüğündeki metal top, daha ilk denemede kurşun geçirmez olduğu iddia edilen camı ciddi şekilde çatlattı.

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Fiyatı 35 dolar

Lansman etkinliğinde böyle olumsuz bir olayla karşılaşan Tesla, bu kötü anıyı yüzlerde gülümsemeye çevirecek bir ürün çıkardı. Şirket, metal topun darbesi nedeniyle camda oluşan kırığın desenini bir tişörte basarak satışa sundu.

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Cybertruck Bulletproof Tee adlı tişört 35 dolara satılıyor.Tesla buna ek olarak Cybertruck temalı farklı kıyafetler ve aksesuarlar de çıkardı. Ancak diğer ürünlerde kırık cam gibi eğlenceli göndermeler bulunmuyor.

https://shop.tesla.com/product/men_s-cybertruck-bulletproof-tee

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