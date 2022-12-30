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    Google Voice, şüpheli spam aramalarda uyaracak

    Google, kullanıcıları istenmeyen aramalardan ve olası dolandırıcılıktan korumak için yeni bir güvenlik özelliği ekledi. Google Voice, artık spam olduğundan şüpheli arayanı engelliyor.
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    google voice spam arama uyarısı Tam Boyutta Gör
    Google, kullanıcıları istenmeyen aramalardan ve olası dolandırıcılıktan korumak için Google Voice'a yeni bir özellik ekledi. Google Voice, artık spam olduğundan şüpheli arayanları engelliyor.

    Google, Android telefon uygulamasında 2016 yılından beri olan özelliği Google Voice'a ekledi. Google Voice, hem arama ekranında (numaranın altında ve arayanın resmi olarak) hem de arama geçmişi bölümünde “spam olduğundan şüphenilen arayan” iletisini gösterecek.

    Google Voice, spam aramaları engelleme aşamasında kullanıcıya iki seçenek bırakacak. Kullanıcı, istenmeyen arama olduğunu onaylayacak veya tanıdığı ancak Google’ın hatalı bir şekilde spam olarak işaretlediği bir numaraysa spam olmadığını seçebilecek. Yalnız arama geldiğinde otomatik olarak spam uyarı mesajının çıkması için güvenlik ayarlarından spam filtrele seçeneğinin kapalı olması gerekiyor.

    Google Voice, spam aramaları nasıl tespit ediyor?

    Google, numaranın spam olup olmadığını tespit etmek için, tahmin edeceğiniz üzere yapay zekayı kullanıyor. Şirket, Google’ın arama ekosisteminde her ay milyarlarca istenmeyen aramayı belirleyen aynı gelişmiş yapay zekayı kullandığını söylüyor.

    Bugünden itibaren kullanıma sunulacak

    Google Voice’un spam uyarısı tüm kullanıcılara açılacak ve ancak şirketin açıklamasına bakılırsa bugünden itibaren kademeli olarak sunulacak.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 3 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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