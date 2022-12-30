Google Voice, şüpheli spam aramalarda uyaracak

Tam Boyutta Gör Google, kullanıcıları istenmeyen aramalardan ve olası dolandırıcılıktan korumak için Google Voice'a yeni bir özellik ekledi. Google Voice, artık spam olduğundan şüpheli arayanları engelliyor.

Turkcell ve Vodafone pop up mesaj kapatma nasıl yapılır? 5 ay önce eklendi

Google, Android telefon uygulamasında 2016 yılından beri olan özelliği Google Voice'a ekledi. Google Voice, hem arama ekranında (numaranın altında ve arayanın resmi olarak) hem de arama geçmişi bölümünde “spam olduğundan şüphenilen arayan” iletisini gösterecek.

Google Voice, spam aramaları engelleme aşamasında kullanıcıya iki seçenek bırakacak. Kullanıcı, istenmeyen arama olduğunu onaylayacak veya tanıdığı ancak Google’ın hatalı bir şekilde spam olarak işaretlediği bir numaraysa spam olmadığını seçebilecek. Yalnız arama geldiğinde otomatik olarak spam uyarı mesajının çıkması için güvenlik ayarlarından spam filtrele seçeneğinin kapalı olması gerekiyor.

Google Voice, spam aramaları nasıl tespit ediyor?

Google, numaranın spam olup olmadığını tespit etmek için, tahmin edeceğiniz üzere yapay zekayı kullanıyor. Şirket, Google’ın arama ekosisteminde her ay milyarlarca istenmeyen aramayı belirleyen aynı gelişmiş yapay zekayı kullandığını söylüyor.

Bugünden itibaren kullanıma sunulacak

Google Voice’un spam uyarısı tüm kullanıcılara açılacak ve ancak şirketin açıklamasına bakılırsa bugünden itibaren kademeli olarak sunulacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.