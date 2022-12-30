Google Voice, şüpheli spam aramalarda uyaracak

Google, Android telefon uygulamasında 2016 yılından beri olan özelliği Google Voice'a ekledi. Google Voice, hem arama ekranında (numaranın altında ve arayanın resmi olarak) hem de arama geçmişi bölümünde “spam olduğundan şüphenilen arayan” iletisini gösterecek.
Google Voice, spam aramaları engelleme aşamasında kullanıcıya iki seçenek bırakacak. Kullanıcı, istenmeyen arama olduğunu onaylayacak veya tanıdığı ancak Google’ın hatalı bir şekilde spam olarak işaretlediği bir numaraysa spam olmadığını seçebilecek. Yalnız arama geldiğinde otomatik olarak spam uyarı mesajının çıkması için güvenlik ayarlarından spam filtrele seçeneğinin kapalı olması gerekiyor.
Google Voice, spam aramaları nasıl tespit ediyor?
Google, numaranın spam olup olmadığını tespit etmek için, tahmin edeceğiniz üzere yapay zekayı kullanıyor. Şirket, Google’ın arama ekosisteminde her ay milyarlarca istenmeyen aramayı belirleyen aynı gelişmiş yapay zekayı kullandığını söylüyor.
Bugünden itibaren kullanıma sunulacak
Google Voice’un spam uyarısı tüm kullanıcılara açılacak ve ancak şirketin açıklamasına bakılırsa bugünden itibaren kademeli olarak sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d