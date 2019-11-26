Google yeni Chromebook aktive edenlere üç aylık Disney+ aboneliği veriyor

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Disney’in yayın hizmeti Disney+, ilk gününde 10 milyon abone toplayarak büyük bir giriş yapmayı başarmıştı. Aylık ücreti 6,99 dolar olan hizmet, Google’ın işletim sistemi ChromeOS çalıştıran herhangi bir cihazı ilk kez aktive edenlere üç ay boyunca bedava gelecek.

Cihaza ilk girişi 25 Kasım 2019 ve 31 Ocak 2020 arasında yapanlar, bu sayfaya giderek üç aylık bedava aboneliklerini başlatabilecek.

Önümüzdeki dönemde gittikçe hız kazanacak hediye alma dönemi, Google’ın bu stratejisinden yaptığımız çıkarımla Chromebook hediyelerin de sunulmasını sağlayacak. 200 dolara hatta daha ucuza bulunabilen Chromebook modelleri, Disney+ aboneliğinin 21 dolarlık indirimini de hesaba katınca bir miktar daha ucuza gelecek.

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Google tarafından belirtildiği üzere daha önce aktive edilmiş bir Chromebook, bu promosyona dahil olamıyor. İkinci el ya da yenilenmiş cihazlar bu sebeple kampanya dâhilinde değil.

https://www.google.com/chromebook/disneyplus/