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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google'ın Goggles'ı Android'den sonra iOS destekliyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,4b
1
13
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Geçtiğimiz Aralık ayında Goggles ile Android kullanıcılarına objelerin görüntülerini kullanarak arama yapma imkanı sunan Google; bu uygulamasını, Haziran ayında açıkladığı gibi, iOS platformuna da uyarladı. Ancak Android platformunda ayrı bir uygulama olarak marketteki yerini alan Goggles, iOS platformunda Google Mobile App uygulamasının bir özelliği olarak kullanıcılara sunuldu.

Google Mobile App'in son yazılım güncellemesiyle kazandığı Goggles ile arama yapmak isteyen kullanıcıların uygulamadaki kamera tuşuna dokunmaları yeter. Goggles, otomatik olarak kameradan aldığı görüntüde tanımlayabildiği objeleri vurgulayarak kullanıcıların bunlar üzerinden hızlıca arama yapmasına imkan veriyor. Gördüğünüz tarihi bir bina hakkında bilgi istiyorsanız, Goggles üzerinden kamerayı kullanarak tarihi binanın görüntüsünü almanız yeterli.

Kameradan alınan görüntülerin net olması için netleme özelliğine ihtiyaç duyan Goggles, bu yüzden sadece iPhone 4 ve iPhone 3Gs üzerinden çalışabiliyor. İşletim sistemi olarak iOS 4.0 ve üzerine ihtiyaç duyan Goggles'lı Google Mobile App'in AppStore'daki sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Google'ın Goggles'ı Android'den sonra iOS destekliyor
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Google'ın Goggles'ı Android'den sonra iOS destekliyor
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mustafahayden 9 yıl
Son derece müthiş bişey. Nelerde iyi nelerde kötü olduğunu söylüyor ilk kullanımda. Mesela yazıları ocr gibi tarayıp google translate'e alabiliyor. Yada tanımadığınız ünlü birinin resmini tarayıp kim olduğunu buluyor (ünlü değilseniz kendinizi çekmeyin bişey bulamıyor). Kitap yüzeylerini taratınca hangi kitap olduklarını, google book linkini verebiliyor. Ben android cihazda kullandım!
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yusuf 9 yıl
yurtdışı seyahatinde çok işe yarıyor tam bir turist cihazı
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aspirin_00 9 yıl
gelsinde benim el yazımı okusun peahh
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séquestre 9 yıl
Heyecan uyandırıcı :)
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Canka1 9 yıl
Mukemmel otesi birsey olmus iphone 4 u alabilirsem ilk deniyecegim programlardan biri
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Batuist 9 yıl
çok sağlıklı çalışacağını düşünmüyorum..
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yusuf 9 yıl
Androidde aklımın kalmasındaki birkaç sebepten biri harika bir haber hemen indiriyorum
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LaFleur- 9 yıl
süpermiş. biri teknolojiyi tutsun.
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