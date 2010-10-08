Google'ın Goggles'ı Android'den sonra iOS destekliyor

Geçtiğimiz Aralık ayında Goggles ile Android kullanıcılarına objelerin görüntülerini kullanarak arama yapma imkanı sunan Google; bu uygulamasını, Haziran ayında açıkladığı gibi, iOS platformuna da uyarladı. Ancak Android platformunda ayrı bir uygulama olarak marketteki yerini alan Goggles, iOS platformunda Google Mobile App uygulamasının bir özelliği olarak kullanıcılara sunuldu.

Google Mobile App'in son yazılım güncellemesiyle kazandığı Goggles ile arama yapmak isteyen kullanıcıların uygulamadaki kamera tuşuna dokunmaları yeter. Goggles, otomatik olarak kameradan aldığı görüntüde tanımlayabildiği objeleri vurgulayarak kullanıcıların bunlar üzerinden hızlıca arama yapmasına imkan veriyor. Gördüğünüz tarihi bir bina hakkında bilgi istiyorsanız, Goggles üzerinden kamerayı kullanarak tarihi binanın görüntüsünü almanız yeterli.

Kameradan alınan görüntülerin net olması için netleme özelliğine ihtiyaç duyan Goggles, bu yüzden sadece iPhone 4 ve iPhone 3Gs üzerinden çalışabiliyor. İşletim sistemi olarak iOS 4.0 ve üzerine ihtiyaç duyan Goggles'lı Google Mobile App'in AppStore'daki sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.