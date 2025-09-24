iPhone 17 Pro ve Pro Max'in neden çizildiği belli oldu? İşte yanıtı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör iPhone 17 Pro, A19 Pro çipi ve yeni tasarımı kadar dayanıklılık sorunlarıyla da tartışma konusu olmaya devam ediyor. İlk kullanıcı deneyimlerinin ardından şimdi de iFixit, alüminyum gövdenin özellikle kamera adası çevresinde çizilmelere karşı savunmasız olduğunu ortaya çıkardı. Peki bu sorun neden kaynaklanıyor? İşte yanıtı

iPhone 17 Pro ve Pro Max neden çizildiği belli oldu?

iFixit, Evident DSX2000 mikroskop ve sertlik testleriyle yaptığı ölçümlerde, düz alüminyum yüzeylerin günlük kullanıma karşı dirençli olduğunu ancak keskin kenarlara sahip kamera adasında kaplamanın kolayca aşındığını belirledi. Öyle ki madeni para veya anahtar gibi nesnelerle yapılan testlerinde, kaplamanın köşelerden dökülerek altındaki metalin açığa çıktığı görülüyor.

Tam Boyutta Gör Peki çizilme sorunu neden oluyor? Anodize alüminyum, nispeten aşınabilir bir üst tabakaya sahip. Bu tabaka çizildiğinde, altında sıradan gümüş renkli alüminyum kalıyor. Bu nedenle, yalnızca birkaç gün içinde kılıfsız iPhone 17 Pro kullanan kişiler yüzeyde hasar fark etmeye başladı. Kamera adasında ise bu durum daha belirgin. Çünkü söz konusu kaplama keskin geçişlerde daha kolay aşınıyor.

Kısaca, Apple'ın titanyumdan alüminyuma geçişi, cihazı hafifletip ısı dağılımını iyileştirmiş olsa da, bu değişim estetik açıdan bazı tavizler getirmiş. Apple şu an için çizilme sorunları hakkında yorum yapmadı. Ancak kullanıcıların cihazlarını uzun süre yeni görünümde tutmak için özellikle kamera adasını koruyan bir kılıf kullanmaları tavsiye ediliyor.

