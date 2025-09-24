iPhone 17 Pro ve Pro Max'in neden çizildiği belli oldu? İşte yanıtı

iPhone 17 Pro ve Pro Max neden çizildiği belli oldu?
iFixit, Evident DSX2000 mikroskop ve sertlik testleriyle yaptığı ölçümlerde, düz alüminyum yüzeylerin günlük kullanıma karşı dirençli olduğunu ancak keskin kenarlara sahip kamera adasında kaplamanın kolayca aşındığını belirledi. Öyle ki madeni para veya anahtar gibi nesnelerle yapılan testlerinde, kaplamanın köşelerden dökülerek altındaki metalin açığa çıktığı görülüyor.
Kısaca, Apple'ın titanyumdan alüminyuma geçişi, cihazı hafifletip ısı dağılımını iyileştirmiş olsa da, bu değişim estetik açıdan bazı tavizler getirmiş. Apple şu an için çizilme sorunları hakkında yorum yapmadı. Ancak kullanıcıların cihazlarını uzun süre yeni görünümde tutmak için özellikle kamera adasını koruyan bir kılıf kullanmaları tavsiye ediliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
