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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    GoPro Hero 9 Black detaylandı: 5K desteği ve daha büyük bataryayla geliyor

    Daha önce resmi basın görselleri ortaya çıkan GoPro Hero 9 Black, bu kez de ambalajıyla kendini ele verdi. Böylelikle yeni aksiyon kamerasının birçok özelliği netleşmiş oldu.
    4 gün
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    GoPro Hero 9 Black detaylandı: 5K desteği ve daha büyük bataryayla geliyor
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    Aksiyon kameralarının sevilen ismi GoPro Hero serisinin yeni modeli GoPro Hero 9 Black, basın görsellerinin ardından şimdi de üzerinde teknik özelliklerin yer aldığı satış kutusuyla karşımızda.

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    5K 30 FPS video çekebilecek

    Paylaşılan görüntülere göre GoPro Hero 9 Black, 20 MP çözünürlüklü kamera sensörüne ev sahipliği yapacak. 5K çözünürlükte 30 FPS video çekebilecek olan bu kamera, aynı zamanda Full HD çözünürlükte de ağır çekim videolar kaydedebilecek.

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    Yeni HyperSmooth 3.0 görüntü sabitleme teknolojisi sayesinde adeta bir gimbal gibi sonuçlar verecek olan GoPro Hero 9 Black, TimeWarp 3.0 ile de daha iyi TimeLapse çekimler yapabilecek.

    10 metre derinliğindeli suya dayanıklı olacak şekilde geliştirilen yeni aksiyon kamerası; sesle kontrol, RAW formatında kayıt desteği, webcam modu ve Full HD çözünürlükte canlı yayın gerçekleştirebilme özellikleriyle donatılacak. 

    GoPro Hero 9 Black detaylandı: 5K desteği ve daha büyük bataryayla geliyor
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    Batarya %40 büyüdü

    GoPro Hero 9 Black'deki en önemli iyileştirmelerden biri de batarya tarafında karşımıza çıkıyor. Öyle ki batarya ve şarj kutusuna ilişkin paylaşılan görseller, yeni aksiyon kamerasının selefi GoPro Hero 8 Black'e kıyasla tam %40 daha büyük bir batarya (1720 mAh) ile geleceğini ortaya koyuyor. 

    Daha önce paylaşılan (aşağıdaki) görseller, GoPro Hero 9 Black'in renkli dokunmatik ön ekranla geleceğini gözler önüne sermişti. Önceki GoPro modellerinden farklı olarak kutu içerisinden bir taşıma çantasıyla çıkacak olan GoPro Hero 9 Black'in önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor. 



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    SC0RPI0N (S. Ç.) 4 gün en beğenilen
    Ön ekranın renkli olması ve bataryası tamam ama neden 5k 60fps değil neden bir daha ki seneyi bekliyoruz 4k 60 FPS varken 5k'nın 30 FPS olmasının hiç bir esprisi olmaz yani pazarlama tekniği ama insanlar bunu yemez artık
    Ön ekranın renkli olması ve bataryası tamam ama neden 5k 60fps değil neden bir daha ki seneyi bekliyoruz 4k 60 FPS varken 5k'nın 30 FPS olmasının hiç bir espris...
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    TokerCraft (Efkan TOKER) 3 gün
    Makalede en çok vurgu bataryaya yapılmış.
    Batarya 5000 mah da olabilirdi ürün zaten hantal birşey, 2000 mah görememiş gene, teknolojinin gıdım gıdım verilmesi, vasat, alternatif sooocooo devam.
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    435 3 gün
    GoPro 6-7-8 ‘e kıyasla önemli bir fark göremiyorum.
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    th9 4 gün yeni yorumcu
    5k ya gerek yoktu
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    TheJudgé 4 gün (düzenlendi)
    Bir sonraki nesilde 5k 60 fps yada 50 fps verir
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    face1tr 4 gün
    "Full HD çözünürlükte canlı yayın gerçekleştirebilme özellikleriyle donatılacak."

    böyle bir özelliğe sahip başka kamera ver mı?
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    stevan 4 gün face1tr
    Bu kamera için bahsedilen canlı yayın özelliğinin detayı nedir bilmiyorum ama, Hero 4 ve üstü modellerin Periscope aracılığıyla canlı yayın yapma özelliği zaten vardı.
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 4 gün
    5k nedir yahu..
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    SC0RPI0N (S. Ç.) 4 gün en beğenilen
    Ön ekranın renkli olması ve bataryası tamam ama neden 5k 60fps değil neden bir daha ki seneyi bekliyoruz 4k 60 FPS varken 5k'nın 30 FPS olmasının hiç bir esprisi olmaz yani pazarlama tekniği ama insanlar bunu yemez artık
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