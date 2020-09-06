GoPro Hero 9 Black detaylandı: 5K desteği ve daha büyük bataryayla geliyor

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Aksiyon kameralarının sevilen ismi GoPro Hero serisinin yeni modeli GoPro Hero 9 Black, basın görsellerinin ardından şimdi de üzerinde teknik özelliklerin yer aldığı satış kutusuyla karşımızda.

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5K 30 FPS video çekebilecek

Paylaşılan görüntülere göre GoPro Hero 9 Black, 20 MP çözünürlüklü kamera sensörüne ev sahipliği yapacak. 5K çözünürlükte 30 FPS video çekebilecek olan bu kamera, aynı zamanda Full HD çözünürlükte de ağır çekim videolar kaydedebilecek.

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GoPro Hero 9 Black renkli ön ekranıyla karşımızda

Yeni HyperSmooth 3.0 görüntü sabitleme teknolojisi sayesinde adeta bir gimbal gibi sonuçlar verecek olan GoPro Hero 9 Black, TimeWarp 3.0 ile de daha iyi TimeLapse çekimler yapabilecek.

10 metre derinliğindeli suya dayanıklı olacak şekilde geliştirilen yeni aksiyon kamerası; sesle kontrol, RAW formatında kayıt desteği, webcam modu ve Full HD çözünürlükte canlı yayın gerçekleştirebilme özellikleriyle donatılacak.

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Batarya %40 büyüdü

GoPro Hero 9 Black'deki en önemli iyileştirmelerden biri de batarya tarafında karşımıza çıkıyor. Öyle ki batarya ve şarj kutusuna ilişkin paylaşılan görseller, yeni aksiyon kamerasının selefi GoPro Hero 8 Black'e kıyasla tam %40 daha büyük bir batarya (1720 mAh) ile geleceğini ortaya koyuyor.

Daha önce paylaşılan (aşağıdaki) görseller, GoPro Hero 9 Black'in renkli dokunmatik ön ekranla geleceğini gözler önüne sermişti. Önceki GoPro modellerinden farklı olarak kutu içerisinden bir taşıma çantasıyla çıkacak olan GoPro Hero 9 Black'in önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.

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