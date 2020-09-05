Galaxy S20 FE tüm özellikleriyle karşımızda: Samsung'un yeni F/P telefonu olabilir

Samsung, Galaxy S20 ailesine yeni bir akıllı telefon dahil etmeye hazırlanıyor. Galaxy S20 Fan Editon adındaki bu telefon, Galaxy S20+'daki üst seviye özelliklerle donatılacakken, düşük fiyatıyla da fiyat/performansa oynayacak.

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Bu ayın sonlarında ya da ekim ayının başlarında duyurulması beklenen Galaxy S20 Fan Edition, bu günlerde sızdırılan teknik özellikleriyle gündemde. İşte 4G ve 5G olmak üzere iki farklı versiyon ile gelecek olan Galaxy S20 FE'nin teknik özellikleri:

Galaxy S20 FE özellikleri ile neler sunacak?

Ekran: 6.5 inç delikli Süper AMOLED panel, 2400 x 1080 piksel (Full HD+) çözünürlük, inç başına 407 ppi, 20: 9 görüntü formatı, 120Hz tazeleme hızı, Gorilla Glass 3

6.5 inç delikli Süper AMOLED panel, 2400 x 1080 piksel (Full HD+) çözünürlük, inç başına 407 ppi, 20: 9 görüntü formatı, 120Hz tazeleme hızı, Gorilla Glass 3 Boyut ve ağırlık: 159,8 x 74,5 x 8,4 mm ~ 190 g

159,8 x 74,5 x 8,4 mm ~ 190 g İşlemci: Snapdragon 865 (5G varyantı)/Exynos 990 (4G varyantı)

Snapdragon 865 (5G varyantı)/Exynos 990 (4G varyantı) RAM: 6 GB LPDDR5

6 GB LPDDR5 Depolama kapasitesi: 128 GB UFS 3.1

128 GB UFS 3.1 Arka kamera: 12MP (f/1.8) ana + 12MP (f/2.2) ultra geniş açılı + 8MP (f/2.0) telefoto kamera

12MP (f/1.8) ana + 12MP (f/2.2) ultra geniş açılı + 8MP (f/2.0) telefoto kamera Kamera özellikleri: OIS, 3x optik yakınlaştırma, 4K video kaydı

OIS, 3x optik yakınlaştırma, 4K video kaydı Ön kamera: 32MP (f/2.0)

32MP (f/2.0) Batarya: 4500 mAh (15W hızlı şarj desteği)

4500 mAh (15W hızlı şarj desteği) İşletim sistemi: Android 10 ~ One UI 2.5

Android 10 ~ One UI 2.5 Bağlantı seçenekleri: USB-C, Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 6, eSIM, 4G, *5G

USB-C, Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 6, eSIM, 4G, *5G Diğer özellikler: IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikası, ekrana gömülü parmak izi tarayıcı, stereo AKG hoparlör, kablosuz şarj, ters kablosuz şarj

IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikası, ekrana gömülü parmak izi tarayıcı, stereo AKG hoparlör, kablosuz şarj, ters kablosuz şarj Renk seçenekleri: Beyaz, mavi, turuncu, lavanta, yeşil, kırmızı

Teknik özellikleri yukarıdaki gibi olan Galaxy S20 FE'nin muallakta kalan tek yanı, arka kapakta kullanılacak olan materyal oluyor. Zira Samsung'un cam mı yoksa Galaxy Note 20'de olduğu gibi polikarbonat malzeme mi kullanacağı şimdilik bilinmezliğini koruyor.

Konu fiyata geldiğinde ise Galaxy S20 FE'nin fiyatına ilişkin bir bilgi bulunmuyor ancak telefonun, tıpkı Galaxy S10 Lite'da olduğu gibi fiyat/performans oranı yüksek bir model olması bekleniyor. Bununla birlikte, Samsung'un Galaxy Note 20 ve Galaxy S20 modellerinde olduğu gibi yonga seti olarak pazar ayrımına gitmeyeceği ve Galaxy S20 Fan Edition'un hem Exynos 990'lu 4G versiyonunu hem de Snapdragon 865'li 5G versiyonunu Avrupa'da satışa sunacağı ifade ediliyor.

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