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    Galaxy S20 FE tüm özellikleriyle karşımızda: Samsung'un yeni F/P telefonu olabilir

    Samsung'un yaklaşmakta olan yeni akıllı telefonu Galaxy S20 Fan Edition, tüm özellikleri ve basın görselleriyle karşımızda. İşte fiyatı dışında merak edilecek yanı kalmayan Galaxy S20 FE özellikleri:
    5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
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    Cep Telefonları
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Galaxy S20 FE tüm özellikleriyle karşımızda: Samsung'un yeni F/P telefonu olabilir

    Samsung, Galaxy S20 ailesine yeni bir akıllı telefon dahil etmeye hazırlanıyor. Galaxy S20 Fan Editon adındaki bu telefon, Galaxy S20+'daki üst seviye özelliklerle donatılacakken, düşük fiyatıyla da fiyat/performansa oynayacak. 

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    Bu ayın sonlarında ya da ekim ayının başlarında duyurulması beklenen Galaxy S20 Fan Edition, bu günlerde sızdırılan teknik özellikleriyle gündemde. İşte 4G ve 5G olmak üzere iki farklı versiyon ile gelecek olan Galaxy S20 FE'nin teknik özellikleri:

    Galaxy S20 FE özellikleri ile neler sunacak?

    • Ekran: 6.5 inç delikli Süper AMOLED panel, 2400 x 1080 piksel (Full HD+) çözünürlük, inç başına 407 ppi, 20: 9 görüntü formatı, 120Hz tazeleme hızı, Gorilla Glass 3
    • Boyut ve ağırlık: 159,8 x 74,5 x 8,4 mm ~ 190 g
    • İşlemci: Snapdragon 865 (5G varyantı)/Exynos 990 (4G varyantı)
    • RAM: 6 GB LPDDR5
    • Depolama kapasitesi: 128 GB UFS 3.1
    • Arka kamera: 12MP (f/1.8) ana + 12MP (f/2.2) ultra geniş açılı + 8MP (f/2.0) telefoto kamera
    • Kamera özellikleri: OIS, 3x optik yakınlaştırma, 4K video kaydı
    • Ön kamera: 32MP (f/2.0)
    • Batarya: 4500 mAh (15W hızlı şarj desteği)
    • İşletim sistemi: Android 10 ~ One UI 2.5
    • Bağlantı seçenekleri: USB-C, Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 6, eSIM, 4G, *5G
    • Diğer özellikler: IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikası, ekrana gömülü parmak izi tarayıcı, stereo AKG hoparlör, kablosuz şarj, ters kablosuz şarj
    • Renk seçenekleri: Beyaz, mavi, turuncu, lavanta, yeşil, kırmızı

    Teknik özellikleri yukarıdaki gibi olan Galaxy S20 FE'nin muallakta kalan tek yanı, arka kapakta kullanılacak olan materyal oluyor. Zira Samsung'un cam mı yoksa Galaxy Note 20'de olduğu gibi polikarbonat malzeme mi kullanacağı şimdilik bilinmezliğini koruyor. 

    Konu fiyata geldiğinde ise Galaxy S20 FE'nin fiyatına ilişkin bir bilgi bulunmuyor ancak telefonun, tıpkı Galaxy S10 Lite'da olduğu gibi fiyat/performans oranı yüksek bir model olması bekleniyor. Bununla birlikte, Samsung'un Galaxy Note 20 ve Galaxy S20 modellerinde olduğu gibi yonga seti olarak pazar ayrımına gitmeyeceği ve Galaxy S20 Fan Edition'un hem Exynos 990'lu 4G versiyonunu hem de Snapdragon 865'li 5G versiyonunu Avrupa'da satışa sunacağı ifade ediliyor.



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    kemomando (Kemo Mando) 5 gün en beğenilen
    Exynos ile Türkiye'ye gelecekse hiç gelmesin.
    Yanıtla +19
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    lAxiosl 5 gün
    Türkiye’ye Exynos işlemcili geleceği için TR için konuşursak koskocaman bir ÇÖP telefon.
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    Yorumlar (23) Yorum Yaz Forumda Gör
    road35 1 gün
    800 dolar imis. Konu kilit samsung ban. S10 plus 5499 suan f/p. 800 dolar 6000 tl yapiyor. E devletimize de 3 5 bisey atmak lazim.
    Yanıtla +2
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    BekirHan (Bekir Han) 2 gün
    6.5 inç neidr yav. 6 inç altında telefon çıkmıyor. yine boyut olarak en iyisi s10e
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    The Killing Road (&#39;y ) 3 gün
    Fp 800 dolar
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    Kerim5100 (Kerim Ş.) 4 gün (düzenlendi)
    6.5'dan aşağı gelmez falan diyenler S20'nin 7bin olduğundan haberi yok galiba :D
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    road35 5 gün
    6299 dan cikar. 1 ay sonra 5999. Sonra 5000 e kadar duser.
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    blackzeros 5 gün
    5 bine gideri var ama fazla olacaktir
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    mehmehcik_71 (uygar yolcu) 5 gün
    Fiyat performans olayı artık bitti. En azından bizim için!
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    rrbulgan 5 gün yeni yorumcu
    Fiyatının S10 Lite ayarında olması mümkün değil. Ekran özelliği, depolama biriminin hızı, RAM belleklerin LPDDR5 olması, kablosuz ve ters şarj gibi özellikler varken S10 Lite ile aynı fiyatta olamaz. 4G sürüm olsa dahi en az 6.5k olarak bekliyorum
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    dreamblue35 (yunus aydemir) 5 gün
    bu samsung ne kadar sızıntılarla dolu, ben olsam bu saatten sonra samsung marka telefon almam adamların içinde ajan doluymuş meğer! kullandığı yazılımda da böyle sızıntıları çok ise samsung kullananların vay haline? milletin bütün bilgileri ele geçirilir üç kuruş banka hesabı var onu da söğüşlerler bu gidişle; samsung kullanıcıları dikkate alın bu söylediklerimi... samsung şirketinde sızıntı çok uyarmadı demeyin ;)
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    CrossHairs40 (Sefa Taş) 5 gün (düzenlendi)
    Bu özelliklere rağmen fiyatı S10 lite'a yakın olursa S20 serisinden daha fazla satabilir. Son 2 nesil SD işlemciler Exynos'a göre iyi olsada, 990'a da kötü diyemeyiz. Ram'i ise az bulanlar ddr5 ibaresine tekrar baksınlar. Hızlı şarj ise bence 25 W ile gelecek. Şarj hızı bilgisi, ekran koruma ve kasa kalitesinin düşük olması harici, amiral gemisi özellikte ve fiyatı uygun güzel bir telefon olacak gibi duruyor.
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    4485 kez okundu.
    22 kişi, toplam 23 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Galeri, samsung ve
    3 etiket daha Galaxy S20 Fan edition galaxy s20 fe özellikleri Mobil Teknolojiler
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