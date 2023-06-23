Oyuncuların beklediği E3 fuarı yakın zamanda geri dönmeyecek

E3 fuarı bir süre daha olmayacak
Görünüşe göre, şehir E3'ün 2024 ya da 2025'te geri dönmesini beklemiyor. Bu haber, E3'ün organizatörleri ReedPop ve ESA'dan gelen mesajlarla çelişiyor gibi görünüyor. Bu yılın başlarında, E3'ü düzenleyen ticari organizasyon ESA, E3 2023'ü düzenlemek için New York Comic-Con ve Penny Arcade Expo gibi büyük hayran kongrelerini düzenleyen eğlence şirketi ReedPop ile ortaklık kurduğunu açıklamıştı. Covid-19 salgınının 2020 ve 2022 yılları arasında yüz yüze etkinlikleri durdurmasının ardından, 2023'ün video oyun endüstrisinin yılın en büyük etkinliğinin yüz yüze geri dönüşünü işaret etmesi gerekiyordu.
E3'ün iptaline rağmen, diğer etkinlikler onun yerini almak için adım attı. Geçtiğimiz hafta Geoff Keighley, tarfield sunumunu içeren Summer Game Fest'i düzenledi. Bu ayın başlarında Sony PlayStation için kendi düzenlediği etkinliğinde Insomniac Games'in Spider-Man 2 oyununu gösterdi. Benzer şekilde Xbox, Nintendo ve Ubisoft da kendi sunumlarını yaptı. Bu arada E3 2023'ün iptal edildiğini duyuran basın açıklaması, ESA ve ReedPop'un gelecekteki E3 etkinlikleri üzerinde çalışacağını ima ediyor. İlerleyen dönemlerde E3’ün geleceği hakkında daha net bilgiler çıkacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D