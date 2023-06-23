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    Oyuncuların beklediği E3 fuarı yakın zamanda geri dönmeyecek

    Her yıl ABD’de düzenlenen Electronic Entertainment Expo veya kısaca E3 oyun fuarının geleceği parlak görünmüyor. Görünüşe göre E3 muhtemelen yakın zamanda geri dönmeyecek.
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    e3 2024 iptal Tam Boyutta Gör
    Oyun severlerin uzunca süredir takip ettiği, her yıl Los Angeles’ta düzenlenen E3 fuarının fişi çekilmiş gibi görünüyor. 2021 ve 2022 yıllarında iptal edilerek düzenlenmeyen E3 fuarı, Los Angeles Şehri Turizm Komisyonu'nun bir raporuna göre, E3 2024 ya da 2025'te Los Angeles'a geri dönmeyecek. Bu bilgi, şehrin 2022 ve 2023 mali yılları için öngörülen ve gerçekleşen otel odası sayılarını gösteren bir tablonun dipnotunda yer aldı.

    E3 fuarı bir süre daha olmayacak

    Görünüşe göre, şehir E3'ün 2024 ya da 2025'te geri dönmesini beklemiyor. Bu haber, E3'ün organizatörleri ReedPop ve ESA'dan gelen mesajlarla çelişiyor gibi görünüyor. Bu yılın başlarında, E3'ü düzenleyen ticari organizasyon ESA, E3 2023'ü düzenlemek için New York Comic-Con ve Penny Arcade Expo gibi büyük hayran kongrelerini düzenleyen eğlence şirketi ReedPop ile ortaklık kurduğunu açıklamıştı. Covid-19 salgınının 2020 ve 2022 yılları arasında yüz yüze etkinlikleri durdurmasının ardından, 2023'ün video oyun endüstrisinin yılın en büyük etkinliğinin yüz yüze geri dönüşünü işaret etmesi gerekiyordu.

    e3 2025 Tam Boyutta Gör
    Ancak, E3 2023 iptal edildi ve ReedPop küresel oyun başkan yardımcısı Kyle Marsden-Kish, bunun nedeninin yayıncıların oyun demolarını veya makaralarını zamanında hazırlayamayacağı düşüncesinden kaynaklandığını belirtti. Ancak E3 2024 ve 2025'in de iptal edilmesi, E3'ün geri dönüşünü engelleyen başka bir şey olduğunu ya da organizatörlerinin E3’ü Los Angeles dışına taşımayı düşündüklerini gösteriyor.

    E3'ün iptaline rağmen, diğer etkinlikler onun yerini almak için adım attı. Geçtiğimiz hafta Geoff Keighley, tarfield sunumunu içeren Summer Game Fest'i düzenledi. Bu ayın başlarında Sony PlayStation için kendi düzenlediği etkinliğinde Insomniac Games'in Spider-Man 2 oyununu gösterdi. Benzer şekilde Xbox, Nintendo ve Ubisoft da kendi sunumlarını yaptı. Bu arada E3 2023'ün iptal edildiğini duyuran basın açıklaması, ESA ve ReedPop'un gelecekteki E3 etkinlikleri üzerinde çalışacağını ima ediyor. İlerleyen dönemlerde E3’ün geleceği hakkında daha net bilgiler çıkacaktır.

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    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

    E
    ertu55 5 saat önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 9 saat önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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