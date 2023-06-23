Yılın beklenen oyunu Starfield için yeni detaylar paylaşıldı

Tam Boyutta Gör Todd Howard, Starfield hakkında konuşmak üzere Kinda Funny XCast’e katılarak bazı önemli bilgileri oyun severler ile paylaştı. Starfield’ın arkasındaki Bethesda, geçtiğimiz yıl 15 dakika ve bu yıl ise 45 dakikalık videolar paylaşmış olsa da oyunun ölçeği göz önüne alındığında değinilmeyen ve söylenmeyen pek çok nokta bulunuyor. Bunların bazıları ise nihayet cevaplandı.

Kara aracı yok, jetpack var

Starfield’ın tüm paylaşılan videoların gösterilmeyen önemli bir şey var: Gezegenlerdeki keşif süreci. Todd Howard’ın açıklamalarında göre Starfield’da kara araçlarının olmayacağını açıkladı. Yani gezegenlerde yapılacak keşifler yürüyerek veya uçuş yapabileceğiniz bir jetpack ile gerçekleştirilecek. Jetpack, keşif konusundaki endişelerin bir kısmını hafifletecek olsa da, gezegenleri uygun bir araçla keşfedemeyecek olmamız kuşkusuz biraz hayal kırıklığı yaratıyor.

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Öte yandan kara aracı oyuna sonradan veya modcular tarafından eklenebilir. Röportaj sırasında doğrulanan bir diğer eksik özellik ise balık tutma. Skyrim eninde sonunda balık tutma özelliğine kavuşmuştu, belki de Shattered Space hikaye genişleme paketinin de onaylanmasıyla birlikte oyunun çıkışından sonra bu özellik Starfield'a gelebilir.

Gezegenlerin yüzde 10'unda yaşam olacak

Tam Boyutta Gör Bunlara ek olarak Starfield'daki gezegenlerin yaklaşık yüzde 10'unda yaşam olacağı belirtiliyor. Gezegenlerde biyolojik çeşitliliğin olduğu da aktarılıyor. Uzay savaşından uzay gemisi inşasına, geliştirilmiş RPG özelliklerinden çok daha rafine silah kullanımına, romantizm seçeneklerinden karakollara ve el yapımı içerik miktarına kadar (şimdiye kadar yaptıkları diğer tüm oyunlardan daha fazla) Bethesda oyunda olacağını doğruladığı her şeyi sunabilirse esasında bu eksiklikler oldukça küçük görünüyor.

Todd Howard daha önceki bir röportajında bunun beş ya da altı oyunu bir arada oynamak gibi hissettirdiğini söylemişti. Bir süre önce ise Xbox Game Studios Başkanı Matt Booty Starfield'ın önceki oyunlarından daha az hataya sahip olduğunu iddia etmişti. Starfield, 6 Eylül'de PC ve Xbox Series S|X için piyasaya çıkacak.

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