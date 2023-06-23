Yılın beklenen oyunu Starfield için yeni detaylar paylaşıldı

Kara aracı yok, jetpack var
Starfield’ın tüm paylaşılan videoların gösterilmeyen önemli bir şey var: Gezegenlerdeki keşif süreci. Todd Howard’ın açıklamalarında göre Starfield’da kara araçlarının olmayacağını açıkladı. Yani gezegenlerde yapılacak keşifler yürüyerek veya uçuş yapabileceğiniz bir jetpack ile gerçekleştirilecek. Jetpack, keşif konusundaki endişelerin bir kısmını hafifletecek olsa da, gezegenleri uygun bir araçla keşfedemeyecek olmamız kuşkusuz biraz hayal kırıklığı yaratıyor.
Öte yandan kara aracı oyuna sonradan veya modcular tarafından eklenebilir. Röportaj sırasında doğrulanan bir diğer eksik özellik ise balık tutma. Skyrim eninde sonunda balık tutma özelliğine kavuşmuştu, belki de Shattered Space hikaye genişleme paketinin de onaylanmasıyla birlikte oyunun çıkışından sonra bu özellik Starfield'a gelebilir.
Gezegenlerin yüzde 10'unda yaşam olacak
Todd Howard daha önceki bir röportajında bunun beş ya da altı oyunu bir arada oynamak gibi hissettirdiğini söylemişti. Bir süre önce ise Xbox Game Studios Başkanı Matt Booty Starfield'ın önceki oyunlarından daha az hataya sahip olduğunu iddia etmişti. Starfield, 6 Eylül'de PC ve Xbox Series S|X için piyasaya çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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