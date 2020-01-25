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    Gözü nemlendiren lens geliştirildi

    Japonya’daki Tohoku University kurumunda Profesör Matsuhiko Nishizawa öncülüğündeki bir araştırma ekibi gözlerin kurumasını engelleyen yeni lens tasarımı geliştirdi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Gözü nemlendiren lens geliştirildi

    Lenslerin gözlüğe oranla daha kullanışlı olması ve daha rahat kullanılması lensleri bir adım öne çıkarıyor ve lenslerin tercih edilmesini sağlıyor ancak lens kullanımı kuru göz sendromu adı verilen sendroma sebebiyet verebiliyor. Bilim insanları bu durumu tersine döndürebilecek yeni proje geliştirdi.

    Uzun süreli lens kullanımı gözlerde iki mekanizma ile kuruluk yapabiliyor. İlk olarak kullanıcının göz kırpma sayısını azaltabiliyor, bu durum sonucunda da kişi daha az göz kırpıyor ve her göz kırpma ile nemlenen göz daha az nemlenmiş oluyor. İkinci olarak kontakt lensler gözdeki nemin buharlaşma hızını artırıyor, bu durum sonucunda da gözler kuruyor ve kuru göz sonucunda kornea yaraları, enflamasyon ve çeşitli rahatsızlıklar gelişebiliyor.

    Japonya’daki Tohoku University kurumunda Profesör Matsuhiko Nishizawa öncülüğündeki bir araştırma ekibi bu duruma çözüm bulabilecek yeni lens tasarımı geliştirdi.

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    Prototip lens geliştirildi

    Gözü nemlendiren lens geliştirildi

    Geliştirilen prototip lens, elektroosmotik akış teorisiyle göz yüzeyi ile kendi yüzeyi arasında gözyaşından oluşan sıvı tabakasının devamlı olarak bulunmasını sağlıyor. Eğer lens göze temas ederse lensin yapıldığı malzeme olan hidrojel tabakasına küçük bir akım uygulanıyor, uygulanan akım alt göz kapağının arkasında bulunan gözyaşı torbasından doğal gözyaşının lens yüzeyine doğru çekilmesini ve lens yüzeyine yayılmasını sağlıyor. Böylece göz yüzeyi nemli kalmış oluyor ve lens kaynaklı kuruluk yaşanmıyor.

    Lensin ürettiği akım biyopiller ile sağlanıyor. Bilim insanları yeni lensi daha da geliştirip sert, katı hale getirmeyi ve lensin gözyaşını çekmek için kullandığı voltajı azaltmayı hedefliyor.

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    Yeni geliştirilen lensin gelecekte çeşitli ilaçları bünyesinde barındırabileceği ve bünyesindeki ilaçları istenilen zamanlarda göz yüzeyine yayabileceği düşünülüyor.

    Yeni araştırma Advanced Materials Technologies dergisinde yayımlandı.



    https://newatlas.com/health-wellbeing/self-moisturizing-contact-lens/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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