Grafik kartı pazarı 10 kat büyüyecek

Tam Boyutta Gör

Bir dönem grafik kartları sadece bilgisayarlara özgü bir şekilde kullanılırken bugün sayısız sektör grafik kartına ihtiyaç duyuyor. Oyuncu dizüstüleri, sanal gerçeklik cihazları, kripto para madencileri, yapay zeka, otomotiv sektörü gibi faktörler devasa bir talep yaratmış durumda.

İlginizi Çekebilir

Nvidia zorda: RTX 3060 kazım sınırlamasını Çinli madenciler aştı

10 kat büyüme tahmin ediliyor

Grafik kartı pazarının 2019 yılında ulaştığı toplam değer 19.75 milyar dolar olmuştu. Önümüzdeki 6 yıl içerisinde grafik kartı ihtiyacı adeta patlama yapacak ve 200 milyar dolar seviyesine ulaşacak. Yıllık büyüme ise yüzde 33.6 olacak.

Ayrıca Bkz. "Netflix'in sevilen dizilerinden Lupin'in 2. sezonundan fragman paylaşıldı"

Grafik kartı talebinde oyun sektörü haliyle lokomotif görevi görüyor. Bunun yanına kripto para madenciliği ve bulut oyun sistemlerini de eklersek ortaya devasa bir pazar çıkmış oluyor. Ayrıca sanal gerçeklik cihazları, yapay zeka, otomotiv sektörü gibi faktörler de önemli bir talep oluşturmuş durumda.

6 yıllık süreç içerisinde Asya-Pasifik bölgesinin grafik kartı pazarını domine etmesi bekleniyor. Yaklaşık 3 milyar nüfusa ship olan bölgenin hakimiyeti sürpriz değil. En önemli soru ise sektör bu denli talep patlamasına yetişecek kadar yatırım yapıp yapamayacağı.

https://www.techpowerup.com/279567/gpu-market-size-will-reach-usd-200-85-billion-by-2027-at-a-cagr-of-33-6-valuates-reports

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.