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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Grafik kartı pazarı 10 kat büyüyecek

    Bir yanda oyuncu sistemlerine artan ilgi diğer tarafta kripto madencilik patlaması ve bulut oyun sektörünün ivmelenmesi grafik kartlarında inanılmaz bir talep yaratıyor.
    11 Mart 2021, 10:33 (6 sa.)
    1,2b
    13
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    Ekran Kartı
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Grafik kartı pazarı 10 kat büyüyecek
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    Bir dönem grafik kartları sadece bilgisayarlara özgü bir şekilde kullanılırken bugün sayısız sektör grafik kartına ihtiyaç duyuyor. Oyuncu dizüstüleri, sanal gerçeklik cihazları, kripto para madencileri, yapay zeka, otomotiv sektörü gibi faktörler devasa bir talep yaratmış durumda.

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    10 kat büyüme tahmin ediliyor

    Grafik kartı pazarının 2019 yılında ulaştığı toplam değer 19.75 milyar dolar olmuştu. Önümüzdeki 6 yıl içerisinde grafik kartı ihtiyacı adeta patlama yapacak ve 200 milyar dolar seviyesine ulaşacak. Yıllık büyüme ise yüzde 33.6 olacak.

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    Grafik kartı talebinde oyun sektörü haliyle lokomotif görevi görüyor. Bunun yanına kripto para madenciliği ve bulut oyun sistemlerini de eklersek ortaya devasa bir pazar çıkmış oluyor. Ayrıca sanal gerçeklik cihazları, yapay zeka, otomotiv sektörü gibi faktörler de önemli bir talep oluşturmuş durumda.

    6 yıllık süreç içerisinde Asya-Pasifik bölgesinin grafik kartı pazarını domine etmesi bekleniyor. Yaklaşık 3 milyar nüfusa ship olan bölgenin hakimiyeti sürpriz değil. En önemli soru ise sektör bu denli talep patlamasına yetişecek kadar yatırım yapıp yapamayacağı.



    https://www.techpowerup.com/279567/gpu-market-size-will-reach-usd-200-85-billion-by-2027-at-a-cagr-of-33-6-valuates-reports
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Altyazar 5 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    1080'imi 15bin yapiyorum oyleyse
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    E evilknight2000 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Müşterisi bol olan her pazar büyür
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    D DH Misafiri 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    yakında araba parasına rx 570 göreceğiz piyasada. üstelik sadece MADENCİLER alabilecek
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    D DH Misafiri 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    100 bin yapin hocam
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    yc#1 (Yavuz Can) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Evi arabayı satın, Nvidia AMD hissesi alın.
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    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    3090 30k olunca papçiçiler şaşırdı ambıyıvıbıl o My gidnis. 🤔
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    Dexter Morgan (Dexter Morgan) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    kart yok ki nasıl artıyor
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    Spider_hip (Doğan Eray) 5 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    İyi tamam hadi 5 bine veririm 1660ti'mi. :D

    Edit: Oha la, 0'ı 8000'e anca bulunuyormuş. Harbi ekran kartı kalmamış piyasada. Rx 580'lere bile 7000 yazıyor.
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    Z zeytunk (kamil zeytun) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    TALEBİN ARTTIGINI EKRAN KARTLARIDAKİ STOK SIKINTISINDAN SONRA MI FARK ETTİLER ACABA İLGİNÇ
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    sdbz (Sezai Kuyu) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Apple M1 gibi soc ürünler çoğaldıkça harici grafik kartı pazarı küçülecek bence... Sektör tüm sistemin tek bir yongada toplanacağı yöne ilerliyor...
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    Altyazar 5 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    1080'imi 15bin yapiyorum oyleyse
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    1234 kez okundu.
    9 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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    ekran kartı pazarı, Donanım
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