Netflix'in sevilen dizilerinden Lupin'in 2. sezonundan tanıtım videosu paylaşıldı

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Türkiye dahil birçok ülkede en popüler video akış platformu olan Netflix'in son dönemdeki en popüler dizilerinden biri haline gelen Lupin'in ikinci sezonundan ilk fragman geçtiğimiz saatlerde paylaşıldı.

Geçtiğimiz aylarda ilk sezonu yayınlanan dizi, çok kısa süre içerisinde ikinci sezon onayını da almıştı. Geçtiğimiz saatlerde de dizinin ikinci sezonundan ilk fragman paylaşıldı. İkinci sezonun net yayın tarihi bilinmiyor ancak bu yaz yayınlanacağı biliniyor.

İkinci sezon ile ilgili şu an için bilinen tek bilgi yine 5 bölümden oluşacağı. Ayrıca ana karakter Arsene Lupin karakterini oynayan Omar Sy da ikinci sezonda yine başrolde.

İkinci sezonun konusu için yazılan detaylar şu şekilde: Assane’ın Hubert Pellegrini’den intikam alma çabası, ailesinin darmadağın olmasına yol açmıştır. Köşeye sıkışan Assane canını tehlikeye atmak pahasına yeni bir plan kurmalıdır.

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