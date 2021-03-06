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    Netflix'in sevilen dizilerinden Lupin'in 2. sezonundan tanıtım videosu paylaşıldı

    Geçtiğimiz aylarda yayınlanan yeni Netflix özel yapımı dizi Lupin'in ikinci sezonundan tanıtım videosu paylaşıldı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    (Güncellendi, 10 Mayıs, 17:51)
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Oyun ve Sinema Yazarı
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    Netflix'in sevilen dizilerinden Lupin'in 2. sezonundan tanıtım videosu paylaşıldı
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    Türkiye dahil birçok ülkede en popüler video akış platformu olan Netflix'in son dönemdeki en popüler dizilerinden biri haline gelen Lupin'in ikinci sezonundan ilk fragman geçtiğimiz saatlerde paylaşıldı.

    Geçtiğimiz aylarda ilk sezonu yayınlanan dizi, çok kısa süre içerisinde ikinci sezon onayını da almıştı. Geçtiğimiz saatlerde de dizinin ikinci sezonundan ilk fragman paylaşıldı. İkinci sezonun net yayın tarihi bilinmiyor ancak bu yaz yayınlanacağı biliniyor.

    İkinci sezon ile ilgili şu an için bilinen tek bilgi yine 5 bölümden oluşacağı. Ayrıca ana karakter Arsene Lupin karakterini oynayan Omar Sy da ikinci sezonda yine başrolde. 

    İkinci sezonun konusu için yazılan detaylar şu şekilde: Assane’ın Hubert Pellegrini’den intikam alma çabası, ailesinin darmadağın olmasına yol açmıştır. Köşeye sıkışan Assane canını tehlikeye atmak pahasına yeni bir plan kurmalıdır.



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    Yorumlar (2)

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    cocainbar (Cocain bar) 2 ay ( Mesaj Silindi )
    bu hafta izledim bende. cok sacma bir yerde bittiydi ilk sezon. gerci sezon bile denmez.
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    DokuzKuyrukluTilki (Muhammed Pehlivan) 2 ay ( Mesaj Silindi )
    Ya çıkalı 1 seneyi geçmiş dizilerin fragmanı yok yenilenmesine rağmen ama Lupin'in var.
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