GRAN TURISMO 5 Prologue inceleme videosu

Platform:Sony Playstation 3

Playstation konsolları ile özdeşleşmiş bir seri olan Grand Turismo son verisiyonu ile Playstation 3'e de konuk oluyor.Asıl oyun gelmeden önce ön sürümü ile çıkan oyun bakalım araba yarışı severleri tatmin edebiliyor mu?

http://www.donanimhaber.com/videolar.asp