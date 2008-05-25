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GRAN TURISMO 5 Prologue inceleme videosu

11 yıl
146,9b
1
Diğer
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Erdinç İyikul "By_e"
Haber Editörü
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Platform:Sony Playstation 3

Playstation konsolları ile özdeşleşmiş bir seri olan Grand Turismo son verisiyonu ile Playstation 3'e de konuk oluyor.Asıl oyun gelmeden önce ön sürümü ile çıkan oyun bakalım araba yarışı severleri tatmin edebiliyor mu?


http://www.donanimhaber.com/videolar.asp
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sempatik03 9 yıl
oyun cok güzelll yawww
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LilxE07 9 yıl
grand turismo mu?
gran turismo degilmi adi ?
Playstation konsolları ile özdeşleşmiş bir seri olan Grand!!!!! Turismo son verisiyonu ile Playstation 3'e de konuk oluyor.Asıl oyun gelmeden önce ön sürümü ile çıkan oyun bakalım araba yarışı severleri tatmin edebiliyor mu?
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azad65 10 yıl
2009 UN SONUNDA CIKACAKMIS OYUN DOGRUMU 2010 A DIYORLAR
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Andrés Iniesta 10 yıl
2 kez oynadim cok beyendim ama bi turlu alisamadim :s ama o da zaman ile gelir
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Mr.STubBoRN 10 yıl


8 nedir yau
[>:] 9.8de benden
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Nymphadora 10 yıl
grafikler cidden çok iyi en az 9.5 almalıydı
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smurf1971 10 yıl
yahu arkadaşlar sanki oyunu siz yapmışsınızda bizlere satmaya çalışıyosunuz.nedir yaw?. herşey izafidir.bana göre gt ler içindeki en iyi oyun demosudur gt5p.bu beni tatmin etmezmi?ayrıyeten bir arkadaşın yorumu şuydu.fotoğraf kalitesindeki grafikler için bir sonraki nesil konsola bakmamız gerektiğini söylemiş.haklı.oyun güzel ama hala ps3,ps2 den kurtulmuş değil.yani ps3 beklenen atılımı yapamadı.yani sorun birazda ps3 ten kaynaklanıyor. inşaallah ps4 bu atılımı yapar.gt5p de eğer siz çevre ile arabaların grafiklerini aynı kefeye koyarsanız arabalara haksızlık yaparsınız.fanatikliğe gerek yok(çıkarınız yoksa tabii)
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cenkog 10 yıl
Bu oyun grafikten 8.4 alamaz... Bu oyunun grafikleri bence ancak 10 üzerinden 10 alabilir... Daha iyisi de gidip kendi gözlerinle yarışı İstanbul Park'da seyretmek olabilir... Hele de full HD bir LCD-TFT TV'ye PS3 HDMI'dan bağlanarak oynanırsa tadına doyum olmuyor doğrusu... Arcade değil ama gerçek bir simülasyona çok yaklaşmış bir oyun... Profesyonel yarışçılara pistleri tanıtmak için bile kullanılabilir bence eğitim amaçlı... Oyun simülasyon dengesi de çok iyi kurulmuş...
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Sygncn 10 yıl
Tam sürüm ne zaman çıkacak arkadaşlar bilen varmı?Ben dün ps3 aldım .GT5 almak istiyorum acaba tam sürümü beklesem çok mu beklerim????
Yardımcı olur musunuz acil???
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mithrelios 10 yıl
oyun incelemeleri yapmayı lütfen bırakın artık. her seferinde daha iyileşir belki dedik ama olmuyor işte, demek herkes kendi uzmanlaştiği alana el atmali. ne anlatirken yaptiğiniz ses vurguları güzel ne yorumlariniz ne de verdiğiniz puanlar.
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arda_tirmas 10 yıl

Orjinalden alıntı: mithrelios

oyun incelemeleri yapmayı lütfen bırakın artık. her seferinde daha iyileşir belki dedik ama olmuyor işte, demek herkes kendi uzmanlaştiği alana el atmali. ne anlatirken yaptiğiniz ses vurguları güzel ne yorumlariniz ne de verdiğiniz puanlar.


video inceleme iyi birşey ama puanlama yapmaya gerek yoktu, gereksiz yere ortalık karıştı
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K1N6 10 yıl
inceleme güzel fakat Grafik notu cidden az. Bu oyunun grafiklerine 9'dan az puan veren yok. Forumdakiler ne kadar itiraz etse doğrudur..
Trgamer gibi Türk sitelerden tam grafik. IGN gibi Microsoft'u kollayan siteler bile Grafiklere 9 verdi(PGR4 8.0.. Forza 2 7.0).
Tabi oyunda elle tutulur bir eksik var pistler gerçekten çok az. ücretli olan bir oyunda daha fazla pist olabilirdi. Notu etkileyen faktör bu
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Buzmavili 10 yıl
Bu oyuna 9 dan aşağı verene ben diyeceğim lafım yok
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melyyh 11 yıl
hangi oyunu grafiklerine 10 vericeksiniz merakediyorum açıkçası. bu oyunun sınıfında daha iyi grafiklere sahip bi oyun bi olmadığı için bu oyun kesinlikle 10 puan almalıydı. bence yanlış seçim...[>:]
edit : şunuda öğrenmek istiyorum ; puan olarak 8.4 vermişseniz bunda daha iyiside var demektir. nedir acaba o oyun/oyunlar ? bu sınıfta daha iyisi yoktur. bunu herkes bilir....
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Project Scorpio 10 yıl
İnceleme için THX puanlama tam yerinde olmuş.
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lapry 10 yıl
puanlama hakikaten düşükmüş yaaa ben en az 9 veriridim
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evren87speed 10 yıl
8.4 cooook az 9.5 verılmelıydı cevre detaysız ne demek halen anlamıyorum ... adamlar aynısı yapıyor ama detaysız...bı arkadas ıyı nıyetlı bı sekılde pıttekı bı kutunun golgesını gostermıs.. hangı oyunda o kutu var bı kere
(buda detaysızlıga ornek olsun)...hasar modellemesı de gercege uygun yapmak ıstıyorlar bugune kadar cogu sırket ızın vermıyordu...(sakın baskaları hnasıl hasar yapıyor demeyın hepsı sallama hasar )ama boyle oyuna kım karsı koyabılmıs
o da sonbahar gelecek...


vee şu fren sesıne gercek degıl dıyenler su vıdeoyu ızlesınler gt5p sanmayın gercek vıdeo ustelık adam yavas donmesıne ragmen o kadar ses cıkıyor bıde hızlı donse...






artık su adamlara laf atmasın kımse alın bı ps3 keyfınıze bakın



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