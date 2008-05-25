GRAN TURISMO 5 Prologue inceleme videosu

Haber Editörü
Platform:Sony Playstation 3
Playstation konsolları ile özdeşleşmiş bir seri olan Grand Turismo son verisiyonu ile Playstation 3'e de konuk oluyor.Asıl oyun gelmeden önce ön sürümü ile çıkan oyun bakalım araba yarışı severleri tatmin edebiliyor mu?
http://www.donanimhaber.com/videolar.asp Paylaş Tweetle
gran turismo degilmi adi ?
Playstation konsolları ile özdeşleşmiş bir seri olan Grand!!!!! Turismo son verisiyonu ile Playstation 3'e de konuk oluyor.Asıl oyun gelmeden önce ön sürümü ile çıkan oyun bakalım araba yarışı severleri tatmin edebiliyor mu?
8 nedir yau [>:] 9.8de benden
Yardımcı olur musunuz acil???
video inceleme iyi birşey ama puanlama yapmaya gerek yoktu, gereksiz yere ortalık karıştı
Trgamer gibi Türk sitelerden tam grafik. IGN gibi Microsoft'u kollayan siteler bile Grafiklere 9 verdi(PGR4 8.0.. Forza 2 7.0).
Tabi oyunda elle tutulur bir eksik var pistler gerçekten çok az. ücretli olan bir oyunda daha fazla pist olabilirdi. Notu etkileyen faktör bu
edit : şunuda öğrenmek istiyorum ; puan olarak 8.4 vermişseniz bunda daha iyiside var demektir. nedir acaba o oyun/oyunlar ? bu sınıfta daha iyisi yoktur. bunu herkes bilir....
vee şu fren sesıne gercek degıl dıyenler su vıdeoyu ızlesınler gt5p sanmayın gercek vıdeo ustelık adam yavas donmesıne ragmen o kadar ses cıkıyor bıde hızlı donse...
artık su adamlara laf atmasın kımse alın bı ps3 keyfınıze bakın