Gresso'dan alışılmışın dışında yeni bir cep telefonu daha; Red Cayman

Değerli materyallerle bezeli ve alışılmışın dışında tasarıma sahip cep telefonu modelleriyle karşımıza çıkan Gresso firması, Grand Monaco serisi dahilindeki Red Cayman'ı anons etti.

Yeni telefonun kasasında titanyum, seramik ve timsah derisi; tuş takımında ise parlatılmış çelik kullanılmış. 116 x 46,5 x 16 mm ebatlarındaki ve 120 gram ağırlığındaki telefon 900, 1800 ve 1900 MHz'lik GSM frekanslarıyla uyumlu çalışabiliyor ve bünyesinde 30 MB dahili bellek barındırıyor. Belleğin yetersiz kaldığı durumlarda ise microSD kartlar devreye giriyor. Firmanın sitesine göre kapasiteyi 2 GB'a kadar arttırabiliyoruz. Telefonun safir kristal TFT ekranı ise 240x320 piksel çözünürlüğünde ve 262.144 renk görüntüleyebilmekte. Bunların dışında FM radyo, Bluetooth ve 2 megapiksel kamera gibi özellikler sunan Red Cayman'da 1100 mAh'lık lityum iyon batarya bulunuyor. Batarya 300 saate kadar bekleme, 5.4 saate kadar konuşma süresi vaat ediyor.

Gresso Red Cayman'ın fiyatı 2800$ olarak belirlenmiş. Sıkı bir hayvan hakları savunucusu değilseniz ve bütçe probleminiz yoksa ilginç bir tercih olabilir.