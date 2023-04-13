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    Greyder Metaverse’te! Metamore by Greyder ile mağaza deneyimini telefonda yaşayın!

    Daha çok ayakkabılarıyla tanıdığımız Greyder, geçtiğimiz günlerde çıkarttığı mobil uygulaması Metamore by Greyder ile Metaverse'e dahil oldu.                    

    Son birkaç yıldır hayatımızda olan ve gelecekte de muhtemelen hayatımızda olacak Metaverse’e her geçen gün birçok şirket katılıyor. Ancak bugün sizlere bir ilki anlatmak için buradayız. Ayakkabı teknolojisine yaptığı yatırımlarla global stil trendlerini ve konforu bir arada sunan Greyder, teknoloji yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek Greyder müşterilerinin yeni nesil dijital deneyim yaşayarak ziyaret edebileceği bir deneyim evreni olan Greyder Metaverse mağazasını açtı.

    iOS ve Android cihazlarda uygulama mağazasından rahatlıkla ulaşılabilen Metamore by Greyder isimli uygulamayı indirerek bu deneyime siz de dahil olabilirsiniz. Greyder’in teknoloji partneri Scalar Vision ile geliştirdiği metaverse mağaza evreninde, sizlere ürünleri farklı açılardan inceleme, direkt olarak alışverişe geçiş yapma ve mağaza deneyimini satın alma gibi özellikler sunuluyor. Böylece gerçeklik ile sanal gerçeklik arasında bir bağ kuruluyor.

    Metamore by Greyder Metamore by Greyder Metamore by Greyder Metamore by Greyder Entertainment Ücretsiz 174,8 MB

    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ScalarVision.MetamorebyGreyder

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