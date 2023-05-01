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    Grounded en önemli güncellemesine kavuşuyor

    Grounded oyununa sunulan 1.2 güncellemesi ile ekipmanları çoğaltabilme, binalarda rahatlık seviyesini yükseltme, yeni eşek arısı kolonisi ve yeni görevler ekleniyor.
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    Grounded Tam Boyutta Gör
    Uzun bir ön izleme sürecinin ardından nihai olarak erişime açılan Grounded hayatta kalma oyunu en önemli güncellemesini salıyor. 1.2 güncellemesi ile oyuncular iki önemli geliştirme özelliğine kavuşmuş olacak.

    Grounded güncellendi

    Güncelleme ile gelen ilk yenilik Base Coziness adını taşıyor. Oyuncular binalarını dekore ettikçe rahatlık puanı kazanacaklar. Toplam 5 rahatlık seviyesinde oyunculara farklı ödüller olacak. Yeni dekorasyon tarifleri ve bir mutasyon ödüller arasında. Ayrıca bu binalarda zaman geçirmek açlığı veya susuzluğu azaltma gibi etkilere de sebep olacak.

    Ayrıca Super Duper adı verilen yeni araç seti Ham Bilim kullanarak ekipmanlarınızı çoğaltmanızı sağlıyor. Kopya ekipmanlar orijinallerin tüm özelliklerini barındırıyor. Super Duper için Meşe Laboratuvarı’na giderek BURG.L’dan görev almalı ve Duper disklerini toplamalısınız.  Son olarak oyuna eşek arısı gibi yeni hayvan türleri de ekleniyor.

    Grounded 1.2 güncellemesi neler getiriyor? Tam Boyutta Gör

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 18 saat önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 1 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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