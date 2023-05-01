Grounded en önemli güncellemesine kavuşuyor

Grounded güncellendi
Güncelleme ile gelen ilk yenilik Base Coziness adını taşıyor. Oyuncular binalarını dekore ettikçe rahatlık puanı kazanacaklar. Toplam 5 rahatlık seviyesinde oyunculara farklı ödüller olacak. Yeni dekorasyon tarifleri ve bir mutasyon ödüller arasında. Ayrıca bu binalarda zaman geçirmek açlığı veya susuzluğu azaltma gibi etkilere de sebep olacak.
Ayrıca Super Duper adı verilen yeni araç seti Ham Bilim kullanarak ekipmanlarınızı çoğaltmanızı sağlıyor. Kopya ekipmanlar orijinallerin tüm özelliklerini barındırıyor. Super Duper için Meşe Laboratuvarı’na giderek BURG.L’dan görev almalı ve Duper disklerini toplamalısınız. Son olarak oyuna eşek arısı gibi yeni hayvan türleri de ekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah