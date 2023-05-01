Grounded en önemli güncellemesine kavuşuyor

Tam Boyutta Gör Uzun bir ön izleme sürecinin ardından nihai olarak erişime açılan Grounded hayatta kalma oyunu en önemli güncellemesini salıyor. 1.2 güncellemesi ile oyuncular iki önemli geliştirme özelliğine kavuşmuş olacak.

Grounded güncellendi

Güncelleme ile gelen ilk yenilik Base Coziness adını taşıyor. Oyuncular binalarını dekore ettikçe rahatlık puanı kazanacaklar. Toplam 5 rahatlık seviyesinde oyunculara farklı ödüller olacak. Yeni dekorasyon tarifleri ve bir mutasyon ödüller arasında. Ayrıca bu binalarda zaman geçirmek açlığı veya susuzluğu azaltma gibi etkilere de sebep olacak.

Grounded 1.0 yayında 7 ay önce eklendi

Ayrıca Super Duper adı verilen yeni araç seti Ham Bilim kullanarak ekipmanlarınızı çoğaltmanızı sağlıyor. Kopya ekipmanlar orijinallerin tüm özelliklerini barındırıyor. Super Duper için Meşe Laboratuvarı’na giderek BURG.L’dan görev almalı ve Duper disklerini toplamalısınız. Son olarak oyuna eşek arısı gibi yeni hayvan türleri de ekleniyor.

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Grounded 1.2 güncellemesi neler getiriyor?