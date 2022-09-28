Grounded final sürümü yayınlandı, her şey baştan başlıyor

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Fallout: New Vegas ve Outer Worlds gibi yapımlardan tanıdığımız Obsidian Entertainment stüdyoları tarafından geliştirilen ve yaklaşık 2 yıldır erken erişimde olan hayatta kalma oyunu Grounded dün itibariyle final sürümünü yayınladı.

Grounded tamamlandı

Bir deney sırasında meydana gelen olaylar nedeniyle küçülmüş kahramanları oynadığınız Grounded, senaristin çocukluk anılarından yola çıkılarak hazırlanmış. Gerçek hayattan birebir alıntılanan bitkiler ve böcekler arasında yaşam mücadelesi veriyorsunuz.

İlk olarak bir demo ile başlayan Grounded, erken aşamada oyunculara oldukça geniş bir hikâye alanı sunmuştu. Mevsimlerin olmadığı oyunda gece ve gündüz aynen yansıtılıyor. Günler ise gerçek hayattan çok daha kısa geçiyor. İlerledikçe yaşananları çözmeye başlıyorsunuz.

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Deneylerin sorumlusu Dr. Wendell’i ararken bir yandan onun robotu Burg.L tarafından verilen görevleri yerine getiriyorsunuz. Oyuna ilk başladığınız halinizle ilerlemeniz mümkün değil zira örümceklerden sivrisineklere, termitlere ve akarlara kadar sayısız düşmanınız var. Oyunda kendinizi geliştirmeniz şart. Böceklerden ve bitkilerden elde ettiğiniz malzemeler ile yeni eşyalar üretebiliyorsunuz.

Çok oyunculu modu da olan oyunda arkadaşlarınızla bir araya gelerek maceralara atılabiliyorsunuz. Birden fazla kişi ile oynarken oyunun zorluğu biraz daha artıyor. Oyunun hikâyesi bir yana oyuncuların yeni tarifler elde ettikçe ortaya çıkardıkları barınma ve savunma binaları ayrı bir hikâye konusu.

Grounded 1.0 sürümü ile birlikte oyuna yeni alanlar, görevler ve siyah örümcek gibi böcekler ile bunlara bağlı ekipmanlar da ekleniyor. Bu kez eski boyuta dönmek için yeni bir macera başlıyor. Oyuncuların erken erişimdeki envanterleri ve yapıları aynen korunuyor ancak güncellemeden sonra oyuna ilk başladığınız deney kutusuna geri dönüyorsunuz. Ayrıca görevler de sıfırlanmış vaziyette. Yani sıfırdan başlamak gerekiyor.

Doğal yaşamı tanımak ve ayaklarınızın altında neler yaşandığını anlamak adına 8 yaş üzeri çocuklar için de iyi bir alternatif olan oyunda gerçek hayatta zararsız olan böceklere karşı mücadele verilmesi biraz eleştirilmişti. Oyun 269TL iken Xbox Game Pass üzerinde ücretsiz.

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