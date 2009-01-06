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G.Skill, Titan serisi yeni SSD modellerini tanıttı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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G.Skill, Titan serisi yeni SSD modellerini tanıttı
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Zaman zaman haberlerimizde de değindiğimiz üzere günümüzde yaygın olarak kullanılan sabit disklerin yerini yakın gelecekte olmasa bile önümüzdeki yıllarda SSD olarak bilinen katı hâl disklerinin alması bekleniyor. Başta netbook bilgisayarlar olmak üzere çeşitli segmentlerde yaygın olarak kullanılmaya başlanan flash bellek tabanlı yeni depolama teknolojisi için üretici firmalar çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.

SanDisk'in mini-bilgisayarlar için hazırladığı ikinci nesil çözümlerden sonra SSD teknolojisiyle ilgili günün ikinci haberi yüksek performanslı sistem bellekleriyle tanınan G.Skill'den geldi ve firma Titan serisi yeni SSD modellerinin üzerindeki örtüyü kaldırdı. G.Skill'in SATA-II arabirimini kullanan 2.5" boyutundaki yeni SSD modelleri 128GB ve 256GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği ile kullanıma sunulacak.

MLC (multi-level cell) tipi NAND flash yongalarının kullanıldığı yeni SSD'lerin 200MB/sn'lik okuma ve 160MB/sn'lik yazma hızlarını desteklediği belirtiliyor. Dahili EDC/ECC özelliğine de sahip olan yeni modellerin, iki yıllık garanti ile satışa sunulması bekleniyor. Özellikle 256GB'lık temsilcisinin merakla beklendiği Titan serisi yeni SSD'lerin kullanıma sunulacağı tarih ve fiyat bilgilerinin netleşmediğini de belirtelim.

G.Skill, Titan serisi yeni SSD modellerini tanıttı
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OverClocK1ng 10 yıl
O benim yaw :))
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akkinooo 10 yıl
SSD'nin kutusunda resmi çeken adamın resmi de çıkmış :D
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
128 GB den aşşa üretmesinler artık zaten fiyatları hala düşmedi adam gibi alıp 32GB SSD 1 yıl sora çöpe mi atak.
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max975 10 yıl
daha en az bir yıl alınacak duruma gelmez zaten
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