G.Skill, Titan serisi yeni SSD modellerini tanıttı

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Zaman zaman haberlerimizde de değindiğimiz üzere günümüzde yaygın olarak kullanılan sabit disklerin yerini yakın gelecekte olmasa bile önümüzdeki yıllarda SSD olarak bilinen katı hâl disklerinin alması bekleniyor. Başta netbook bilgisayarlar olmak üzere çeşitli segmentlerde yaygın olarak kullanılmaya başlanan flash bellek tabanlı yeni depolama teknolojisi için üretici firmalar çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.

SanDisk'in mini-bilgisayarlar için hazırladığı ikinci nesil çözümlerden sonra SSD teknolojisiyle ilgili günün ikinci haberi yüksek performanslı sistem bellekleriyle tanınan G.Skill'den geldi ve firma Titan serisi yeni SSD modellerinin üzerindeki örtüyü kaldırdı. G.Skill'in SATA-II arabirimini kullanan 2.5" boyutundaki yeni SSD modelleri 128GB ve 256GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği ile kullanıma sunulacak.

MLC (multi-level cell) tipi NAND flash yongalarının kullanıldığı yeni SSD'lerin 200MB/sn'lik okuma ve 160MB/sn'lik yazma hızlarını desteklediği belirtiliyor. Dahili EDC/ECC özelliğine de sahip olan yeni modellerin, iki yıllık garanti ile satışa sunulması bekleniyor. Özellikle 256GB'lık temsilcisinin merakla beklendiği Titan serisi yeni SSD'lerin kullanıma sunulacağı tarih ve fiyat bilgilerinin netleşmediğini de belirtelim.

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