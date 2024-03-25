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    GTA III Unreal Engine 5 videosu paylaşıldı: İşte video

    GTA serisinin en sevilen oyunlarından GTA III, RTX Remix sürümünün ardından Unreal Engine 5 üzerinde yeniden yapıldı. Peki yenilenen sürüm nasıl duruyor? İşte video
    GTA 3, Unreal Engine 5 ile yeniden tasarlandı! İşte video Tam Boyutta Gör
    Rockstar Games tarafından 2001 yılında piyasaya sürülen Grand Theft Auto 3, oyun dünyasında halen önemli bir yere sahip. Öyle ki hem RTX Remix hem de mod topluluğu tarafından desteklenmeye devam ediyor. Şimdi de sevilen oyununun, Unreal Engine 5 konsept videosu paylaşıldı. Peki GTA III'ün yenilenen sürümü, resmi remaster sürümüne kıyasla nasıl görünüyor? İşte video

    GTA San Andreas III Unreal Engine 5 videosu paylaşıldı

    Bildiğiniz gibi Grand Theft Auto III Remaster, GTA San Andreas ve GTA Vice City'in de bulunduğu Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition sürümüne dahil edildi. Bu sürüm, çıkışından bu yana birkaç yama ile güncellenmiş olsa da, sahip olduğu hatalar ve orjinal yapımlara olan benzerliği ile oyuncular tarafından eleştiriler almıştı.

    ''Flames Per Second'' tarafından paylaşılan video ise, Grand Theft Auto III'ün Unreal Engine 5 gibi modern bir oyun motorunda nasıl görüneceğini bizlere gösteriyor. Aktarıldığı kadarıyla hayran yapımı proje, Liberty City Remix mod, ProjectFromThePast ve güncellenmiş 3D modeller gibi bazı Grand Theft Auto V modları kullanılarak Unreal Engine 5'e taşınmış.

    Sonucun ise nefes kesici olduğunu söylemeye gerek yok. Tabi ki iyileştirme gereken bölümler yok değil.. Ancak resmi remaster sürümünden çok daha iyi göründüğü açık. Günümüzde ise Rockstar, tüm odağını Grand Theft Auto 6'ya çevirmiş durumda. Hatta son gelen bilgiler, oyunun 2025 sonu ve 2026 başına ertelendiği yönünde. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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