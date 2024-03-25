GTA III Unreal Engine 5 videosu paylaşıldı: İşte video

Tam Boyutta Gör Rockstar Games tarafından 2001 yılında piyasaya sürülen Grand Theft Auto 3, oyun dünyasında halen önemli bir yere sahip. Öyle ki hem RTX Remix hem de mod topluluğu tarafından desteklenmeye devam ediyor. Şimdi de sevilen oyununun, Unreal Engine 5 konsept videosu paylaşıldı. Peki GTA III'ün yenilenen sürümü, resmi remaster sürümüne kıyasla nasıl görünüyor? İşte video

GTA San Andreas III Unreal Engine 5 videosu paylaşıldı

Bildiğiniz gibi Grand Theft Auto III Remaster, GTA San Andreas ve GTA Vice City'in de bulunduğu Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition sürümüne dahil edildi. Bu sürüm, çıkışından bu yana birkaç yama ile güncellenmiş olsa da, sahip olduğu hatalar ve orjinal yapımlara olan benzerliği ile oyuncular tarafından eleştiriler almıştı.

GTA 6'dan kötü haber: Ertelenmiş olabilir 2 gün önce eklendi

''Flames Per Second'' tarafından paylaşılan video ise, Grand Theft Auto III'ün Unreal Engine 5 gibi modern bir oyun motorunda nasıl görüneceğini bizlere gösteriyor. Aktarıldığı kadarıyla hayran yapımı proje, Liberty City Remix mod, ProjectFromThePast ve güncellenmiş 3D modeller gibi bazı Grand Theft Auto V modları kullanılarak Unreal Engine 5'e taşınmış.

Sonucun ise nefes kesici olduğunu söylemeye gerek yok. Tabi ki iyileştirme gereken bölümler yok değil.. Ancak resmi remaster sürümünden çok daha iyi göründüğü açık. Günümüzde ise Rockstar, tüm odağını Grand Theft Auto 6'ya çevirmiş durumda. Hatta son gelen bilgiler, oyunun 2025 sonu ve 2026 başına ertelendiği yönünde.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

GTA 3, Unreal Engine 5 ile yeniden tasarlandı! İşte video