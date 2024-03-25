GTA III Unreal Engine 5 videosu paylaşıldı: İşte video

GTA San Andreas III Unreal Engine 5 videosu paylaşıldı
Bildiğiniz gibi Grand Theft Auto III Remaster, GTA San Andreas ve GTA Vice City'in de bulunduğu Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition sürümüne dahil edildi. Bu sürüm, çıkışından bu yana birkaç yama ile güncellenmiş olsa da, sahip olduğu hatalar ve orjinal yapımlara olan benzerliği ile oyuncular tarafından eleştiriler almıştı.
''Flames Per Second'' tarafından paylaşılan video ise, Grand Theft Auto III'ün Unreal Engine 5 gibi modern bir oyun motorunda nasıl görüneceğini bizlere gösteriyor. Aktarıldığı kadarıyla hayran yapımı proje, Liberty City Remix mod, ProjectFromThePast ve güncellenmiş 3D modeller gibi bazı Grand Theft Auto V modları kullanılarak Unreal Engine 5'e taşınmış.
Sonucun ise nefes kesici olduğunu söylemeye gerek yok. Tabi ki iyileştirme gereken bölümler yok değil.. Ancak resmi remaster sürümünden çok daha iyi göründüğü açık. Günümüzde ise Rockstar, tüm odağını Grand Theft Auto 6'ya çevirmiş durumda. Hatta son gelen bilgiler, oyunun 2025 sonu ve 2026 başına ertelendiği yönünde.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...