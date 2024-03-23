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    GTA 6'dan kötü haber: Ertelenmiş olabilir

    Son dönemin en çok beklenen oyunlarından GTA 6, planlanan çıkış tarihini kaçırabilir. Kotaku'dan gelen sızıntılara göre oyunun 2026'ya ertelenmesi mümkün. İşte detaylar...
    GTA 6'dan kötü haber: Ertelenmiş olabilir Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi yıllarca süren spekülasyonlar, söylentiler ve sızıntıların ardından, Grand Theft Auto 6 için ilk fragman paylaşıldı ve çıkış tarihi olarak 2025 yılına işaret edildi. Ancak bu tarih şimdiden kaçırılmış olabilir. Stüdyoya yakın kaynaklara göre 2026 yılına ertelenmesi mümkün.

    GTA 6, şimdiden ertelenmiş olabilir

    Kotaku'dan gelen bilgilere göre Rockstar'ın şu anki hedefi Grand Theft Auto VI'yı 2025'in başlarında elimize ulaştırmak. Ancak üretim olması gerekenin gerisinde kalıyor ve çıkış tarihi 2025'in sonlarına veya muhtemelen 2026'nın başlarına kayabilir. Bildiğiniz gibi Rockstar Games, nisan ayı itibariyle çalışanlarının tam zamanlı olarak ofislere geri dönmelerini istiyor.

    Bunun nedeni ise güvenlik ve olası bir GTA sızıntısı riskini minimuma indirmek. Ancak bazı çalışanlar bunun GTA V ve Red Dead Redemption 2'de olduğu gibi yoğun çalışma saatlerine yol açacağından korkuyor. Kotaku ise 2026 yılının şu anda sadece ''acil durum'' planı olduğunu belirtti. Ancak söz konusu Grand Theft Auto serisi olduğunda bunun şaşırtıcı olmayacağını belirtelim.

    Şu an itibariyle, GTA VI'nın sunum planlarında herhangi bir değişiklik yok, ancak şirket içindeki kişilere göre, çıkış tarihi veya benzeri kararlar genellikle son saniyede alınıyor. Dolayısıyla sızıntıların doğrulanması için bir süre daha beklememiz gerekecek. Rockstar ise henüz ilk fragmanın ötesinde çok fazla bilgi vermedi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Bat-Man 1 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    gta 6, Teknoloji Haberleri ve Yazılım
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