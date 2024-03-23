GTA 6'dan kötü haber: Ertelenmiş olabilir

GTA 6, şimdiden ertelenmiş olabilir
Kotaku'dan gelen bilgilere göre Rockstar'ın şu anki hedefi Grand Theft Auto VI'yı 2025'in başlarında elimize ulaştırmak. Ancak üretim olması gerekenin gerisinde kalıyor ve çıkış tarihi 2025'in sonlarına veya muhtemelen 2026'nın başlarına kayabilir. Bildiğiniz gibi Rockstar Games, nisan ayı itibariyle çalışanlarının tam zamanlı olarak ofislere geri dönmelerini istiyor.
Bunun nedeni ise güvenlik ve olası bir GTA sızıntısı riskini minimuma indirmek. Ancak bazı çalışanlar bunun GTA V ve Red Dead Redemption 2'de olduğu gibi yoğun çalışma saatlerine yol açacağından korkuyor. Kotaku ise 2026 yılının şu anda sadece ''acil durum'' planı olduğunu belirtti. Ancak söz konusu Grand Theft Auto serisi olduğunda bunun şaşırtıcı olmayacağını belirtelim.
Şu an itibariyle, GTA VI'nın sunum planlarında herhangi bir değişiklik yok, ancak şirket içindeki kişilere göre, çıkış tarihi veya benzeri kararlar genellikle son saniyede alınıyor. Dolayısıyla sızıntıların doğrulanması için bir süre daha beklememiz gerekecek. Rockstar ise henüz ilk fragmanın ötesinde çok fazla bilgi vermedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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