GTA 6’nın Üstüne Red Dead Redemption Remastered Gölgesi Düştü

Tam Boyutta Gör

Adının hakkını en çok veren oyun şirketlerinden Rockstar Games’in merakla beklenen oyunu Grand Theft Auto VI (GTA 6), geliştirilmeye devam ediyor. Ancak Rockstar’ın, şimdiye kadar çıkardığı GTA oyunlarının aralarında kaç yıl olduğuna dönüp bakan gaming laptop sahipleri, şaşırtıcı bir sonuçla karşılaşıyor. “3D Evren” kapsamında yer alan GTA III, Vice City ve San Andreas üçlüsünü hesaba katmazsak maksimum beş yıllık geliştirme süreci sonucunda yeni GTA oyununu yayımlayabilen Rockstar Games, aralarında sizin de bulunduğunuz oyun meraklılarını GTA 5’ten bu yana tam on yıldır bekletiyor. Ve görünen o ki bu oyun için biraz daha beklememiz gerekiyor.

Zaman hızla akıyor ve yeni GTA’yı beklerken oynayabileceğimiz sayısız oyun bulunuyor ancak akıllarda aynı soru var; GTA 6 gerçekten de iyi bir oyun olabilecek mi? Bu soru, pek temelsiz değil çünkü ortada sorunlu çıkış gerçekleştireceği bilinmesine rağmen Rockstar Games’den onay alan bir Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition örneği duruyor. Dahası, oyuncuların canavar gibi laptop modellerinde deneyimlemeyi bekledikleri Red Dead Redemption Remastered sürümü de PC’ye gelmiyor ve PlayStation/Nintendo Switch’e çıkıyor. Rockstar Games’de ciddi bir anlayış değişikliği yaşandığını gösteren bu unsurlar, GTA 6’nın da beklendiği gibi çıkamayabileceğinin kanıtı niteliğinde. Gelin, konunun detaylarına bakalım.

Rockstar Games’de Yaşanan Yaprak Dökümü Süreçte Etkili

Rockstar Games’in kurucularından biri olan ve şirketin, çatı şirketi Take-Two Interactive’e bağlı olarak çalışan Dan Houser, kardeşi Sam Houser gibi adı, Grand Theft Auto serisiyle anılan isimlerden biriydi. Öyle ki henüz ortada GTA markası yokken ve BMG Interactive’in elindeki prototip oyunun adı Race’n’Chase iken Houser kardeşler, BMG ile anlaşıp oyunun adının Grand Theft Auto olmasına karar verdiler. Tabii bu, yalnızca başlangıçtı. Özellikle üç boyutlu dünyaya adım atmasının ardından tam bir fenomen hâline gelen GTA serisinde yazarlık, yapımcılık, seslendirme sanatçılığı gibi birçok rol üstlenen Dan Houser, maalesef 2020 yılında şirketten istifa etti. GTA serisinin etkileyici senaryosu ve lafını sakınmaz tarzdaki sistem eleştirisiyle gaming laptop sahibi oyun tutkunlarından daima alkış alan Dan Houser, yoluna, artık kendi kurduğu Absurd Ventures adlı oyun stüdyosunda devam ediyor.

Dan Houser’ın şirketten ayrılması, GTA 6’nın yazarlığını ve yapımcılığını kimin üstleneceği noktasında pek çok soru işareti doğuruyor. Zira bugüne kadar hikâye anlatımı konusunda hiçbir şekilde faka basmayan serinin, ana yazarının yeni oyunda olmayışı, bizleri, hikâye tarafında daha sığ bir GTA’nın karşılayacağı anlamına geliyor.

Rockstar’ı Terk Eden Sadece Dan Houser Değil

Usta oyun yapımcısı Dan Houser’ın Rockstar Games’den ayrılığı, yeterince can sıkıcıyken Rockstar, perde gerisinde başka kan kayıpları da yaşadı. Bunlardan biri, daha sonraları Rockstar North olarak isim değiştirecek olan DMA Design’dan bu yana müzik yapımcısı, yazar ve müzisyenlik görevlerinde bulunan Craig Conner. GTA serisini yakından takip edenlerin zihnine kazınan Stripe Summer, Change ve Life Is But A Mere Supply gibi birçok özgün radyo kanalı şarkısına imza atan Craig Conner, aynı zamanda, GTA serisinin, lisanslı müzik çalan radyo kanallarını da tasarlıyordu. Müzik yönetmenliği gibi rollerde serinin her oyununda yer alan sanatçı, artık Rockstar North bünyesinde değil ve iki farklı şirkette, ses yönetmenliği yapıyor.

Craig Conner’ın yokluğunun, Dan Houser’ın yokluğuyla paralel etki yaratacağını düşünüyoruz. Houser’ın, serinin hikâye tarafındaki ağırlığının, işitsel taraftaki ağırlığını Conner’ın taşıdığı bir gerçek ve bu ikilinin, artık yeni GTA oyunlarında bulunmayacağını bilmek, hayli üzücü ve yeni oyunun nasıl olacağı konusunda da düşündürücü.

Tüm bu gelişmelere rağmen enseyi karartmaya gerek yok; GTA 6’nın iyi çıkma ihtimali hâlâ var. Eğer siz de güncel oyunları, yüksek çözünürlükte ve grafik kalitesinden taviz vermeden oynamak istiyorsanız, Monster Notebook imzalı Abra, Tulpar ve Semruk serisi gaming laptop modellerinden dilediğinizi seçebilir, sıra dışı bir oyun tecrübesi yaşayabilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Dizüstü Bilgisayarlar Haberleri

GTA 6’nın Üstüne Red Dead Redemption Remastered Gölgesi Düştü