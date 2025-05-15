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    Huawei, katlanabilir PC ile bir kez daha dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor

    Huawei, masaüstü bilgisayar alanındaki ilk büyük adımını atmak üzere. Kendi işletim sistemini temel alan yeni bir PC modeli tanıtılmayı beklerken, karşımıza katlanabilir PC ile çıkabilir.

    Huawei, katlanabilir PC ile dikkatleri üzerine çekecek Tam Boyutta Gör

    Huawei, masaüstü bilgisayar pazarına iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Kendi geliştirdiği işletim sistemiyle çalışan ilk PC’sini önümüzdeki hafta tanıtacak olan şirket, sürpriz bir modelle daha sahneye çıkabilir. Sızan bilgilere göre Huawei, katlanabilir bir dizüstü bilgisayar üzerinde çalışıyor ve cihaz bu ay sonunda görücüye çıkabilir.

    Söz konusu modelin Huawei MateBook Fold Ultimate Design adıyla tanıtılması bekleniyor. HPR-W72 kod adlı bu cihazın 32 GB RAM ve 2 TB depolama alanı sunacağı belirtiliyor. Ayrıca gövdesinde “dövme gölgeli siyah” (forged shadow black) isimli özel bir kaplamanın yer alacağı konuşuluyor.

    Katlanabilir dizüstü bilgisayar fikri yeni olmasa da Huawei'nin bu alanda farklı bir yaklaşım benimsediği görülüyor. Şirket, sadece donanımda değil, yazılım tarafında da kendi çözümlerini tercih ederek dikkatleri üzerine çekiyor. HarmonyOS tabanlı yeni işletim sisteminin kullanılacağı bu model, aynı zamanda Huawei’nin Kirin X90 işlemcisinden güç alacak.

    Huawei’nin paylaştığı bir tanıtım görselinde, arka bölümde “Ultimate Design” yazısıyla birlikte katlanabilir yapıyı andıran bir silüet görülüyor. Görselde net bir cihaz görüntüsü yer almasa da, beklentiler 19 Mayıs’ta gerçekleşecek tanıtımda bu yeni modelin resmi olarak duyurulacağı yönünde. Aynı etkinlikte Nova 14 serisinin de sahne alacağı biliniyor.

    Fiyat ve teknik detaylar henüz netleşmiş değil. Ancak Huawei’nin işletim sistemi, donanımı ve tasarımı tek bir çatı altında toplayarak sunacağı bu yeni katlanabilir PC, yılın en dikkat çekici modellerinden biri olabilir.

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    goro1982 39 dakika önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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