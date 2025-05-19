Huawei'in ilk katlanabilir dizüstü bilgisayarı MateBook Fold Ultimate Design tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Teknoloji devi Huawei, dizüstü bilgisayar pazarında devrim yaratacak yeni ürünü MateBook Fold Ultimate Design'ı resmen tanıttı. Şirketin ilk katlanabilir ekranlı ticari dizüstü bilgisayarı olan bu model, sadece yenilikçi ekran teknolojisiyle değil, aynı zamanda şirketin kendi ürettiği çip ve PC için geliştirilen HarmonyOS işletim sistemiyle de teknoloji dünyasının ilgisini üzerine çekiyor.

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Huawei'nin ilk katlanabilir dizüstü bilgisayarı MateBook Fold Ultimate Design'ın özellikleri ve fiyatı:

MateBook Fold Ultimate Design'ın en dikkat çekici özelliği şüphesiz ekranı. Açıldığında kullanıcılara 3.3K çözünürlüğe sahip, 4:3 en boy oranında devasa 18 inçlik bir ekran sunan cihaz, kapatıldığında ise kompakt bir 13 inçlik makineye dönüşüyor. Ekran teknolojisi olarak ise çift katmanlı LTPO OLED panel kullanan MateBook Fold, 2.000.000:1 dinamik kontrast oranı ve 1600 nit tepe parlaklığıyla görsel kalite konusunda da iddialı bir konumda.

Huawei, ekran dayanıklılığı konusundaki endişeleri gidermek için ekranın altına özel bir karbon fiber destek katmanı yerleştirmiş. Bu teknolojinin ekranın darbe direncini üç katına çıkardığı belirtiliyor. Tüm bu yenilikçi özelliklere rağmen MateBook Fold, şaşırtıcı şekilde hafif ve ince bir yapıya sahip. Cihaz sadece 1,16 kg ağırlığında ve açıldığında kalınlığı yalnızca 7,3 mm.

Tam Boyutta Gör Katlanabilir bir cihazın belki de en kritik bileşeni olan katlama mekanizması konusunda da Huawei, önemli yenilikler sunuyor. Şirketin iddiasına göre MateBook Fold, 285 mm ile sektörün en büyük katlama menteşesini kullanıyor. Bu menteşe, hem açma hem de kapama deneyimini iyileştirmek için tekdüze torka sahip üç aşamalı bir şaft teknolojisiyle tasarlanmış. Su damlası şeklinde açılıp kapanan menteşe, katlandığında ekran üzerindeki stresi azaltmaya yardımcı oluyor. Huawei ayrıca menteşenin havada asılı kalma torkunda %400 artış sağlandığını ve işleme hassasiyetinin iki katına çıkarıldığını belirtiyor.

Performans açısından bakıldığında, MateBook Fold Ultimate Design Huawei'nin kendi ürettiği silikona güveniyor, ancak şirket henüz çip hakkında detaylı bilgi paylaşmadı. Yazılım tarafında ise cihaz, şirketin kendi geliştirdiği HarmonyOS 5 işletim sistemiyle geliyor. Bu işletim sistemi, tek sistem, birleşik ekoloji felsefesiyle mobil ve masaüstü deneyimlerini birleştirmeyi hedefliyor. HarmonyOS 5, cihazlar arasında daha yüksek hızlı dosya paylaşımı sağlayan dağıtılmış yumuşak veri yolu bağlantısını destekliyor. Huawei'ye göre veri aktarım hızları 160 MB/sn'ye ulaşabiliyor ve sistem artık dört adede kadar eş zamanlı cihaz bağlantısını destekliyor.

Tam Boyutta Gör Teknik özellikler açısından MateBook Fold Ultimate Design oldukça etkileyici bir donanım sunuyor. Cihaz 32 GB RAM ve 1 TB veya 2 TB SSD depolama seçenekleriyle geliyor. Bağlantı tarafında Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 desteği bulunuyor. Pil kapasitesi 74.69 Wh olarak belirtilen cihazda, katlanmış durumdayken biri sol tarafta diğeri üst tarafta olmak üzere iki adet USB-C portu yer alıyor. Ayrıca güç düğmesinde parmak izi tarayıcı, 8 MP ön kamera, altı hoparlör ve dört mikrofon da cihazın diğer önemli özellikleri arasında.

Fiyatlandırma açısından Huawei, MateBook Fold Ultimate Design'ı beklentiler doğrultusunda premium segmentte konumlandırmış durumda. 32 GB RAM ve 1 TB SSD ile gelen Sky White veya Cloud Blue renk seçenekleri yaklaşık 3.300 dolar fiyatla sunulurken, en üst seviye 32 GB RAM ve 2 TB SSD'ye sahip Forged Shadow Black modeli ise yaklaşık 3.720 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.

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Huawei MateBook Fold Ultimate Design tanıtıldı: İşte özellikleri