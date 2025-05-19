Huawei'in ilk katlanabilir dizüstü bilgisayarı MateBook Fold Ultimate Design tanıtıldı

Huawei'nin ilk katlanabilir dizüstü bilgisayarı MateBook Fold Ultimate Design'ın özellikleri ve fiyatı:
MateBook Fold Ultimate Design'ın en dikkat çekici özelliği şüphesiz ekranı. Açıldığında kullanıcılara 3.3K çözünürlüğe sahip, 4:3 en boy oranında devasa 18 inçlik bir ekran sunan cihaz, kapatıldığında ise kompakt bir 13 inçlik makineye dönüşüyor. Ekran teknolojisi olarak ise çift katmanlı LTPO OLED panel kullanan MateBook Fold, 2.000.000:1 dinamik kontrast oranı ve 1600 nit tepe parlaklığıyla görsel kalite konusunda da iddialı bir konumda.
Huawei, ekran dayanıklılığı konusundaki endişeleri gidermek için ekranın altına özel bir karbon fiber destek katmanı yerleştirmiş. Bu teknolojinin ekranın darbe direncini üç katına çıkardığı belirtiliyor. Tüm bu yenilikçi özelliklere rağmen MateBook Fold, şaşırtıcı şekilde hafif ve ince bir yapıya sahip. Cihaz sadece 1,16 kg ağırlığında ve açıldığında kalınlığı yalnızca 7,3 mm.
Performans açısından bakıldığında, MateBook Fold Ultimate Design Huawei'nin kendi ürettiği silikona güveniyor, ancak şirket henüz çip hakkında detaylı bilgi paylaşmadı. Yazılım tarafında ise cihaz, şirketin kendi geliştirdiği HarmonyOS 5 işletim sistemiyle geliyor. Bu işletim sistemi, tek sistem, birleşik ekoloji felsefesiyle mobil ve masaüstü deneyimlerini birleştirmeyi hedefliyor. HarmonyOS 5, cihazlar arasında daha yüksek hızlı dosya paylaşımı sağlayan dağıtılmış yumuşak veri yolu bağlantısını destekliyor. Huawei'ye göre veri aktarım hızları 160 MB/sn'ye ulaşabiliyor ve sistem artık dört adede kadar eş zamanlı cihaz bağlantısını destekliyor.
Fiyatlandırma açısından Huawei, MateBook Fold Ultimate Design'ı beklentiler doğrultusunda premium segmentte konumlandırmış durumda. 32 GB RAM ve 1 TB SSD ile gelen Sky White veya Cloud Blue renk seçenekleri yaklaşık 3.300 dolar fiyatla sunulurken, en üst seviye 32 GB RAM ve 2 TB SSD'ye sahip Forged Shadow Black modeli ise yaklaşık 3.720 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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100 yıl sonra yıldızlararası boşluğa bir uzaygemisi ile belki insanları belki de yapay zekaya sahip robotları göndeririz.
biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz
yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.